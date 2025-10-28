newspaper
Τραμπ: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα τον προτείνει για Νόμπελ Ειρήνης
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025 | 05:30

Τραμπ: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα τον προτείνει για Νόμπελ Ειρήνης

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Spotlight

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι εξέφρασε την πρόθεσή της να προτείνει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κυβερνητική πηγή (φωτογραφία του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, από τη σημερινή συνάντηση του Τραμπ με την Τακαΐτσι στο παλάτι Ακάσακα της Ιαπωνίας).

«Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος άρχισε να απολαμβάνει περισσότερη ειρήνη»

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται πως έχει τερματίσει αρκετές ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος άρχισε να απολαμβάνει περισσότερη ειρήνη», είπε η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στον αμερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους.

«Εντυπωσιάστηκα και με εμπνεύσατε πολύ, κύριε πρόεδρε», συμπλήρωσε η Σανάε Τακαΐτσι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγινε δεκτός σήμερα Τρίτη από τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, για συνομιλίες σχετικά με θέματα άμυνας και εμπορίου.

Οι δύο ηγέτες αντήλλαξαν θερμή χειραψία στην είσοδο του παλατιού Ακάσακα, πριν την προγραμματισμένη 45λεπτη συνάντησή τους.

Φιλοφρονήσεις

Η Σανάε Τακαΐτσι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «διαρκή φιλία» του με τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Αμπε, ο οποίος υπήρξε μέντοράς της.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η Ουάσιγκτον είναι σύμμαχος του Τόκιο «στο υψηλότερο επίπεδο», σε μια εποχή που οι ΗΠΑ πιέζουν τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της.

«Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ιαπωνία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι μια προνομιακή σχέση. Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Τραμπ.

Wall Street
Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Σύνταξη
