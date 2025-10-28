Η αμερικανική εταιρεία Clearview AI, η οποία προσφέρει λογισμικό βιομετρικής αναγνώρισης και έχει κριθεί ένοχη για παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντιμετωπίζει τώρα το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης στην Αυστρία, έπειτα από καταγγελία οργάνωσης για τα ψηφιακά δικαιώματα.

Η Clearview προσφέρει σε διωκτικές αρχές λογισμικό αναγνώρισης προσώπων το οποίο τροφοδοτήθηκε με 60 δισεκατομμύρια φωτογραφίες από το Facebook και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων.

Έπειτα από καταγγελίες οργανώσεων, οι ρυθμιστικές αρχές προστασίας δεδομένων σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία έκριναν την Clearview ένοχη για παραβάσεις του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και της επέβαλαν πρόστιμα συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αυστριακή οργάνωση Noyub υποστηρίζει τώρα ότι η Clearview συνεχίζει να παραβαίνει το GDPR και το αυστριακό ποινικό δίκαιο, κάτι που σημαίνει ότι η τα στελέχη της μπορούν να αντιμετωπίσουν προσωπικές ποινικές κατηγορίες και ενδεχόμενες ποινές φυλάκισης.

Η Clearview, η οποία δεν έχει γραφεία στην Ευρώπη, δεν έχει καν πληρώσει τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν, δήλωσε στο Reuters ο αυστριακός δικηγόρος Μαξ Σρεμς, επικεφαλής της Noyb, γνωστός για τις νίκες του σε δύο δικαστικές υποθέσεις που ανέτρεψαν την ευρω-αμερικανική συμφωνία ανταλλαγής δεδομένων.

Όπως είπε, η νέα καταγγελία θα δείξει αν οι ποινικές διαδικασίες λειτουργούν όταν οι διοικητικές κυρώσεις αποτυγχάνουν.

Η Αυστρία έχει αναγνωρίσει ορισμένες παραβάσεις του GDPR ως ποινικά αδικήματα. Αν οι εισαγγελείς κάνουν δεκτή την καταγγελία, η υπόθεση θα μπορούσε να δημιουργήσει ποινικό προηγούμενο για την εφαρμογή ποινικών διαδικασιών και θα αύξανε τις πιέσεις στις εταιρείες που επεξεργάζονται βιομετρικά δεδομένα.

«Η Cleaview έχει δημιουργήσει μια τεράστια, παγκόσμια βάση δεδομένων με φωτογραφίες και βιομετρικά δεδομένα, κάτι που της επιτρέπει να ταυτοποιεί πρόσωπα σε δευτερόλεπτα. Μια τέτοια ισχύς είναι εξαιρετικά ανησυχητική και υπονομεύει την ιδέα της ελεύθερης κοινωνίας, όπου η παρακολούθηση είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας» δήλωσε ο Σρεμς.

Η Clearview προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της και Ουκρανία για τον εντοπισμό εχθρικών προσώπων και την αναγνώριση θυμάτων του πολέμου.

H εταιρεία έχει γίνει επίσης δεξί χέρι της αμερικανικής αστυνομίας και συνεργάζεται τώρα με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ΙCE) για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ.