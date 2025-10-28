Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 62χρονος στο σπίτι του – Τον αναζητούσαν οι συγγενείς του
Η νεκροψία θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα ωστόσο η αστυνομία στη Λαμία δεν βλέπει για την ώρα στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια
Ένα τραγικό γεγονός έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Τρίτης (28/10/25) στη Λαμία. Ένας 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε γειτονιά της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό το διάστημα ο άτυχος άνδρας ήταν μόνος στο σπίτι και όταν οι δικοί του άνθρωποι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του δεν τα κατάφεραν κι ανησύχησαν.
Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Δυστυχώς οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν όταν μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν τον άνθρωπό τους χωρίς τις αισθήσεις του.
Από την αστυνομία αποκλείστηκε η πιθανότητα τέλεσης εγκληματικής ενέργειας και όλα δείχνουν ότι «έφυγε» από παθολογικά αίτια.
Ωστόσο από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.
