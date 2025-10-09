Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος

Σοκ έχει προκαλέσει στον Τύρναβο ο θάνατος ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας ζούσε μόνος και εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν τον εντοπισμό του.

Οι γείτονες αντιλήφθηκαν τον θάνατο όταν αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα, με το πτώμα του στο μπαλκόνι της οικίας του και ειδοποίησαν τις Αρχές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου για να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν παθολογικά αίτια.

Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατο του και κλήθηκε γραφείο τελετών για να παραλάβει την σορό του άτυχου άντρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 62χρονος ζούσε υπό άσχημες και ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης.