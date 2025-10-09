Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν συγχωριανοί του και όλα δείχνουν ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν
- Ταχύτερες και ασφαλέστερες οι άμεσες πληρωμές – Τι αλλάζει από σήμερα
- Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
- Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
Σοκ έχει προκαλέσει στον Τύρναβο ο θάνατος ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας ζούσε μόνος και εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν τον εντοπισμό του.
Οι γείτονες αντιλήφθηκαν τον θάνατο όταν αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα, με το πτώμα του στο μπαλκόνι της οικίας του και ειδοποίησαν τις Αρχές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου για να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν παθολογικά αίτια.
Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατο του και κλήθηκε γραφείο τελετών για να παραλάβει την σορό του άτυχου άντρα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 62χρονος ζούσε υπό άσχημες και ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης.
- Tροχαίο με παράσυρση γυναίκας στη Μεσογείων – Μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Ο Κιάνου Ριβς αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε πριν πετύχει ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ
- Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
- «Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
- Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
- Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις