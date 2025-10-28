newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Οι άνδρες της Sillcon Valley στρέφονται στα λίφτινγκ για να «μείνουν νέοι» – Πενταπλάσια ζήτηση τα τελευταία χρόνια
Διεθνής Οικονομία 28 Οκτωβρίου 2025

Οι άνδρες της Sillcon Valley στρέφονται στα λίφτινγκ για να «μείνουν νέοι» – Πενταπλάσια ζήτηση τα τελευταία χρόνια

Το άγχος της γήρανσης και της απόρριψης «ακουμπά» και τα στελέχη της Sillcon Valley

Σε μια ομιλία του το 2024, ο Κιθ Ραμπουά περιέγραψε τη συμβουλή που του έδωσε κάποτε ο συνάδελφός του επενδυτής Πίτερ Τιλ: «Δεν μπορείς να προσλάβεις κανέναν άνω των 30». Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι οι άνδρες στον τεχνολογικό κλάδο ξοδεύουν ολοένα και περισσότερο χιλιάδες δολάρια σε επεμβάσεις όπως «μίνι λίφτινγκ προσώπου», λαιμού και βλεφάρων για να καταπολεμήσουν τα σημάδια γήρανσης, σύμφωνα με τους πλαστικούς χειρουργούς.

«Η κοινωνία μας παραδοσιακά ασκούσε μεγαλύτερη πίεση στις γυναίκες να φαίνονται νέες, αλλά τώρα όλοι το νιώθουν – ειδικά στη Σίλικον Βάλεϊ, όπου αρχίζουν να σε χαρακτηρίζουν ακόμη και “άσχετο”» αν φαίνεσαι μεγάλος», τόνισε στην Wall Street Journal ο Δρ. Τίμοθι Μάρτεν, πλαστικός χειρουργός από το Σαν Φρανσίσκο.

Ζήτηση για λίφτινγκ

Ο Δρ. Μπεν Ταλέι, πλαστικός χειρουργός από το Μπέβερλι Χιλς (ο οποίος χρεώνει περίπου 125.000-150.000 δολάρια για το προηγμένο λίφτινγκ προσώπου και λαιμού), έχει δει τη ζήτηση από στελέχη εταιρειών τεχνολογίας να έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Άντριου Μπαρνέτ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ανέφερε στην WSJ ότι τα αιτήματα για λίφτινγκ προσώπου από άνδρες στον τεχνολογικό κλάδο έχουν αυξηθεί περίπου 25% από τα επίπεδα πριν από την Covid-19, ενώ οι χειρουργικές επεμβάσεις βλεφάρων έχουν αυξηθεί κατά 50%. Η πιο αξιοσημείωτη αύξηση φαίνεται να παρατηρείται μεταξύ των ανδρών σε VC και ιδιωτικά κεφάλαια. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι της τεχνολογίας έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια βοηθάει, πρόσθεσε ο Μπαρνέτ, του οποίου τα λίφτινγκ προσώπου κόστισαν 40.000-65.000 δολάρια.

Παράγοντες που έπαιξαν ρόλο; Το Ozempic, η πανδημία και η πίεση να παραμείνει κανείς νεανικός σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Η υβριδική εργασία, την οποία αγκάλιασε η Σίλικον Βάλεϊ, έδωσε στους ανθρώπους «την ευκαιρία να κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν χρόνο αποκατάστασης», δήλωσε ο Δρ. Ντάνιελ Λέβι, αισθητικός δερματολόγος στο Bellevue της Ουάσινγκτον.

Ο ψυχαναλυτής του Σαν Φρανσίσκο, Δρ. Στίβεν Σάμπιν, επισήμανε ότι οι άνδρες πελάτες του στον τομέα της τεχνολογίας εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την «γήρανση». Αρκετοί έχουν στραφεί σε αισθητικές επεμβάσεις, εξηγώντας πως αυτή η τάση ξεκίνησε με το Botox και παρόμοιες μη χειρουργικές θεραπείες, οι οποίες είναι πλέον τόσο συνηθισμένες που είναι «σχεδόν ξεπερασμένες».
Και δημοφιλή και μίνι

Οι άνδρες στα 30 τους επιλέγουν γενικά μη χειρουργικές επεμβάσεις όπως το Botox και «λίγο filler». Στα 40 τους, αρχίζουν να κάνουν περισσότερες χειρουργικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «μίνι λίφτινγκ προσώπου». Αν και δεν είναι ιατρικός όρος, αυτό συνήθως αναφέρεται σε λίφτινγκ προσώπου με λιγότερες τομές και λιγότερο χρόνο αποθεραπείας (μία εβδομάδα έως 10 ημέρες σε σύγκριση με περίπου 2-3 ​​εβδομάδες για ένα πλήρες λίφτινγκ προσώπου). Τείνει να επικεντρώνεται στο κάτω μέρος του προσώπου. Τα μίνι λίφτινγκ προσώπου γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, επειδή κανείς δεν θέλει την «αχνή» εμφάνιση των παλιών λίφτινγκ προσώπου.

«Οι άνδρες περίμεναν μέχρι τα 60 ή 70 τους, έκαναν λίφτινγκ προσώπου, και μετά όλοι έλεγαν: “Τι φανταστικό λίφτινγκ προσώπου!”», είπε ο Δρ. Μάρτεν. «Τώρα οι άνδρες θέλουν να εντοπίσουν το πρόβλημα στα 40 και 50 τους. Είναι έγκαιρη συντήρηση και όχι καθυστερημένη επιδιόρθωση». Χρεώνει περίπου 75.000-150.000 δολάρια για λίφτινγκ προσώπου και λαιμού, ανάλογα με τις βοηθητικές διαδικασίες.

Μια άλλη δημοφιλής διαδικασία, η βλεφαροπλαστική, διορθώνει τις πρησμένες σακούλες κάτω από τα μάτια και την πεσμένη περίσσεια δέρματος στο άνω βλέφαρο. «Οι περισσότεροι άνδρες στον τομέα της τεχνολογίας έρχονται για βλέφαρα», δήλωσε ο Δρ. Άρμαν Σερεμπρακιάν, χειρουργός από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος χρεώνει περίπου 5.000-7.000 δολάρια για την άνω βλεφαροπλαστική και περίπου 8.000-10.000 δολάρια για την κάτω.

Πώς από τις γυναίκες «κόλλησαν» οι άντρες

Τα νέα φάρμακα έχουν «μειώσει δραματικά τους μώλωπες και το πρήξιμο» και επομένως τους χρόνους ανάρρωσης, είπε στην WSJ ο Μπαρνέτ καθώς οι νέες τεχνικές έχουν βελτιώσει τα αποτελέσματα. Για ορισμένους ασθενείς με lifting προσώπου, ο Μπαρνέτ μειώνει τώρα το μέγεθος των σιελογόνων αδένων, γεγονός που βοηθά στη δημιουργία μιας καλοσχηματισμένης γνάθου.

Η Βιντόρια Χίτσκοκ, σύμβουλος στυλ από την περιοχή του Κόλπου με πολλούς πελάτες τεχνολογίας, σημείωσε στην WSJ ότι οι άντρες συχνά βλέπουν τις γυναίκες τους να υποβάλλονται σε επεμβάσεις, μετά συνειδητοποιούν, «Ε, δεν είναι τόσο άσχημα, φαίνεσαι καλύτερα» και ακολουθούν το παράδειγμά τους

Η επικράτηση των φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1, όπως το Ozempic, μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας οδηγεί επίσης περισσότερους στην αναζήτηση λίφτινγκ προσώπου, δήλωσε ο Γκούντμαν, επειδή η ταχεία απώλεια βάρους οδηγεί σε πολύ «χαλαρό δέρμα».

Για πάνω από τρεις δεκαετίες στην πράξη, ο Μάρτεν έχει δει την παλίρροια να αλλάζει. «Ιστορικά, αν οι άνδρες ήταν επιτυχημένοι, ήταν σεβαστοί ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους, ενώ μια γυναίκα, ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη ήταν, έπρεπε να φαίνεται καλή για να θαυμάζεται», είπε. Τώρα οι άνδρες αισθάνονται ότι «τα επιτεύγματά τους δεν είναι αρκετά. Πρέπει επίσης να δείχνουν αρεστοί».

Πηγή: ot.gr

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27.10.25

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ευκαιρία για υδραυλικούς, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους – Και θα βγάλουν καλά λεφτά
Μπλε κολάρα 27.10.25

Υδραυλικοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι οι επόμενοι... εκατομμυριούχοι

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απειλή για όλους τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τους CEO Nvidia και BlackRock, το μέλλον θα είναι προσοδοφόρο για τα τεχνικά επαγγέλματα, όπου οι ανάγκες αυξάνονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»
Ευλογιά Προβάτων 28.10.25

Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»

Γιατί καθυστέρησαν σχεδόν 20 μέρες μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων να θανατώσουν τα 720 σπάνια αιγοπρόβατα – Η ελλιπής προστασία των σπάνιων ελληνικών φυλών και το υποχρηματοδοτούμενο ινστιτούτο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Έρευνα Τradingpedia 28.10.25

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Στόχος το 80% 28.10.25

Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη 2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Ηλίας Γεωργάκης
Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»
Κυπριακό 28.10.25

Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει: «Η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση», ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμαν, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» για το Κυπριακό.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανέστειλε τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο
Βενεζουέλα 28.10.25

Παγώνει ο Μαδούρο τη συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο

Ανέστειλε ο Νικολάς Μαδούρο τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση κοιτάσματος φυσικού αερίου, αφού η χώρα «μετατράπηκε σε αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο άσκησε έφεση εναντίον της καταδίκης του σε 27ετή κάθειρξη
Βραζιλία 28.10.25

Εφεση άσκησε ο Μπολσονάρο στην απόφαση για 27ετή φυλάκισή του

Εφεση κατά της σε βάρος του καταδικαστικής απόφασης άσκησε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, επισημαίνοντας «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία
Σέρχιι Κ. 28.10.25

Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία

Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση και διατάχθηκε η μεταγωγή του στη Γερμανία. Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση σε έναν μήνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν συζήτησε με την ΥΠΕΞ της Β. Κορέας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους
Μόσχα 28.10.25

Πούτιν και ΥΠΕΞ Β. Κορέας συζητούν για την ενίσχυση της συνεργασίας τους

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Β. Κορέας.

Σύνταξη
Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν
Νότια Σινική Θάλασσα 28.10.25

Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν

Με μόλις 30 λεπτά διαφορά σημειώθηκαν δύο σπάνια ατυχήματα αεροσκαφών από το αεροπλανοφόρο Νίμιτς, τα 5 άτομα πληρώματος και των δύο πτητικών μέσων διασώθηκαν

Σύνταξη
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
