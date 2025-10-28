Οι άνδρες της Sillcon Valley στρέφονται στα λίφτινγκ για να «μείνουν νέοι» – Πενταπλάσια ζήτηση τα τελευταία χρόνια

Σε μια ομιλία του το 2024, ο Κιθ Ραμπουά περιέγραψε τη συμβουλή που του έδωσε κάποτε ο συνάδελφός του επενδυτής Πίτερ Τιλ: «Δεν μπορείς να προσλάβεις κανέναν άνω των 30». Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι οι άνδρες στον τεχνολογικό κλάδο ξοδεύουν ολοένα και περισσότερο χιλιάδες δολάρια σε επεμβάσεις όπως «μίνι λίφτινγκ προσώπου», λαιμού και βλεφάρων για να καταπολεμήσουν τα σημάδια γήρανσης, σύμφωνα με τους πλαστικούς χειρουργούς.

«Η κοινωνία μας παραδοσιακά ασκούσε μεγαλύτερη πίεση στις γυναίκες να φαίνονται νέες, αλλά τώρα όλοι το νιώθουν – ειδικά στη Σίλικον Βάλεϊ, όπου αρχίζουν να σε χαρακτηρίζουν ακόμη και “άσχετο”» αν φαίνεσαι μεγάλος», τόνισε στην Wall Street Journal ο Δρ. Τίμοθι Μάρτεν, πλαστικός χειρουργός από το Σαν Φρανσίσκο.

Ζήτηση για λίφτινγκ

Ο Δρ. Μπεν Ταλέι, πλαστικός χειρουργός από το Μπέβερλι Χιλς (ο οποίος χρεώνει περίπου 125.000-150.000 δολάρια για το προηγμένο λίφτινγκ προσώπου και λαιμού), έχει δει τη ζήτηση από στελέχη εταιρειών τεχνολογίας να έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Άντριου Μπαρνέτ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ανέφερε στην WSJ ότι τα αιτήματα για λίφτινγκ προσώπου από άνδρες στον τεχνολογικό κλάδο έχουν αυξηθεί περίπου 25% από τα επίπεδα πριν από την Covid-19, ενώ οι χειρουργικές επεμβάσεις βλεφάρων έχουν αυξηθεί κατά 50%. Η πιο αξιοσημείωτη αύξηση φαίνεται να παρατηρείται μεταξύ των ανδρών σε VC και ιδιωτικά κεφάλαια. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι της τεχνολογίας έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια βοηθάει, πρόσθεσε ο Μπαρνέτ, του οποίου τα λίφτινγκ προσώπου κόστισαν 40.000-65.000 δολάρια.

Παράγοντες που έπαιξαν ρόλο; Το Ozempic, η πανδημία και η πίεση να παραμείνει κανείς νεανικός σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Η υβριδική εργασία, την οποία αγκάλιασε η Σίλικον Βάλεϊ, έδωσε στους ανθρώπους «την ευκαιρία να κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν χρόνο αποκατάστασης», δήλωσε ο Δρ. Ντάνιελ Λέβι, αισθητικός δερματολόγος στο Bellevue της Ουάσινγκτον.

Ο ψυχαναλυτής του Σαν Φρανσίσκο, Δρ. Στίβεν Σάμπιν, επισήμανε ότι οι άνδρες πελάτες του στον τομέα της τεχνολογίας εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την «γήρανση». Αρκετοί έχουν στραφεί σε αισθητικές επεμβάσεις, εξηγώντας πως αυτή η τάση ξεκίνησε με το Botox και παρόμοιες μη χειρουργικές θεραπείες, οι οποίες είναι πλέον τόσο συνηθισμένες που είναι «σχεδόν ξεπερασμένες».

Και δημοφιλή και μίνι

Οι άνδρες στα 30 τους επιλέγουν γενικά μη χειρουργικές επεμβάσεις όπως το Botox και «λίγο filler». Στα 40 τους, αρχίζουν να κάνουν περισσότερες χειρουργικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «μίνι λίφτινγκ προσώπου». Αν και δεν είναι ιατρικός όρος, αυτό συνήθως αναφέρεται σε λίφτινγκ προσώπου με λιγότερες τομές και λιγότερο χρόνο αποθεραπείας (μία εβδομάδα έως 10 ημέρες σε σύγκριση με περίπου 2-3 ​​εβδομάδες για ένα πλήρες λίφτινγκ προσώπου). Τείνει να επικεντρώνεται στο κάτω μέρος του προσώπου. Τα μίνι λίφτινγκ προσώπου γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, επειδή κανείς δεν θέλει την «αχνή» εμφάνιση των παλιών λίφτινγκ προσώπου.

«Οι άνδρες περίμεναν μέχρι τα 60 ή 70 τους, έκαναν λίφτινγκ προσώπου, και μετά όλοι έλεγαν: “Τι φανταστικό λίφτινγκ προσώπου!”», είπε ο Δρ. Μάρτεν. «Τώρα οι άνδρες θέλουν να εντοπίσουν το πρόβλημα στα 40 και 50 τους. Είναι έγκαιρη συντήρηση και όχι καθυστερημένη επιδιόρθωση». Χρεώνει περίπου 75.000-150.000 δολάρια για λίφτινγκ προσώπου και λαιμού, ανάλογα με τις βοηθητικές διαδικασίες.

Μια άλλη δημοφιλής διαδικασία, η βλεφαροπλαστική, διορθώνει τις πρησμένες σακούλες κάτω από τα μάτια και την πεσμένη περίσσεια δέρματος στο άνω βλέφαρο. «Οι περισσότεροι άνδρες στον τομέα της τεχνολογίας έρχονται για βλέφαρα», δήλωσε ο Δρ. Άρμαν Σερεμπρακιάν, χειρουργός από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος χρεώνει περίπου 5.000-7.000 δολάρια για την άνω βλεφαροπλαστική και περίπου 8.000-10.000 δολάρια για την κάτω.

Πώς από τις γυναίκες «κόλλησαν» οι άντρες

Τα νέα φάρμακα έχουν «μειώσει δραματικά τους μώλωπες και το πρήξιμο» και επομένως τους χρόνους ανάρρωσης, είπε στην WSJ ο Μπαρνέτ καθώς οι νέες τεχνικές έχουν βελτιώσει τα αποτελέσματα. Για ορισμένους ασθενείς με lifting προσώπου, ο Μπαρνέτ μειώνει τώρα το μέγεθος των σιελογόνων αδένων, γεγονός που βοηθά στη δημιουργία μιας καλοσχηματισμένης γνάθου.

Η Βιντόρια Χίτσκοκ, σύμβουλος στυλ από την περιοχή του Κόλπου με πολλούς πελάτες τεχνολογίας, σημείωσε στην WSJ ότι οι άντρες συχνά βλέπουν τις γυναίκες τους να υποβάλλονται σε επεμβάσεις, μετά συνειδητοποιούν, «Ε, δεν είναι τόσο άσχημα, φαίνεσαι καλύτερα» και ακολουθούν το παράδειγμά τους

Η επικράτηση των φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1, όπως το Ozempic, μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας οδηγεί επίσης περισσότερους στην αναζήτηση λίφτινγκ προσώπου, δήλωσε ο Γκούντμαν, επειδή η ταχεία απώλεια βάρους οδηγεί σε πολύ «χαλαρό δέρμα».

Για πάνω από τρεις δεκαετίες στην πράξη, ο Μάρτεν έχει δει την παλίρροια να αλλάζει. «Ιστορικά, αν οι άνδρες ήταν επιτυχημένοι, ήταν σεβαστοί ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους, ενώ μια γυναίκα, ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη ήταν, έπρεπε να φαίνεται καλή για να θαυμάζεται», είπε. Τώρα οι άνδρες αισθάνονται ότι «τα επιτεύγματά τους δεν είναι αρκετά. Πρέπει επίσης να δείχνουν αρεστοί».

Πηγή: ot.gr