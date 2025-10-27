Η οργάνωση ANPI απαντά στην πορεία υπέρ του Μουσολίνι με… αντιφασιστικό μουσακά!

Η 28η Οκτωβρίου έρχεται στα αληθινά της μέτρα, καθώς το παράρτημα μιας ιταλικής οργάνωσης αντιφασιστών, εξαγριωμένη από την ετήσια πορεία φασιστών στην γενέτειρα του Μουσολίνι, Πρεντάπιο, ανακοίνωσε πως θα γιορτάσει την επέτειο του Όχι με… αντιφασιστικό μουσακά.

Το θέμα όμως δεν είναι πως οι Ιταλοί αντιφασίστες θα βάλουν ποδιά για να φτιάξουν μπεσαμέλ, αλλά πως θα γιορτάσουν την 28η Οκτωβρίου που σηματοδοτεί την ήττα των φασιστών στα βουνά της Αλβανίας, σε μια όμορφη στιγμή που η πολιτική τοποθέτηση ενώνει λαούς με ευφάνταστο τρόπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Και φέτος η επαρχιακή ANPI του Φορλί-Τσεζένα, μαζί με το τμήμα της στο Πρεντάπιο, τιμά την 28η Οκτωβρίου 1944. Εκείνη την ημέρα, οι αντάρτες και οι σύμμαχοι απελευθέρωσαν την πόλη της Ρομάνια, ακριβώς στην επέτειο της πορείας προς τη Ρώμη, που είχε πραγματοποιηθεί 22 χρόνια νωρίτερα».

«Φέτος», συνεχίζει η ανακοίνωση ««η εκδήλωση πραγματοποιείται με το βλέμμα στραμμένο σε μια άλλη χώρα, την Ελλάδα. Διότι οι φασίστες, στην επέτειο της Πορείας προς τη Ρώμη, θεώρησαν σκόπιμο να υποβάλουν τελεσίγραφο στη χώρα, αλλά η απάντηση των Ελλήνων ήταν ξεκάθαρη: «Όχι»».

Θέλουμε να τιμήσουμε το θάρρος του Ελληνικού λαού

Στην ανακοίνωση της αντιφασιστικής οργάνωσης ANPI, προστίθεται πως ο «Μουσολίνι τότε σκέφτηκε να απαντήσει με μια σύγκρουση που κατέληξε σε μια οδυνηρή ήττα και που, χωρίς την παρέμβαση των Ναζί, θα είχε μετατραπεί σε ένα ακόμη Καπορέτο (η μεγαλύτερη ήττα στην ιταλική ιστορία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο)».

«Για να τιμήσουμε το θάρρος του ελληνικού λαού, που με τη στολή του συνέβαλε στην απελευθέρωση του Πρεντάπιο, διοργανώνεται ένα ελληνικό δείπνο. Στις 19.30, στο Τσίρκολο Άρτσι του Πρεντάπιο, στην οδό Γκράμσι 7, θα συμμετάσχει η Παναγιώτα Μητσέα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αντιστασιακών και του Δημοκρατικού Ελληνικού Στρατού. Η εκδήλωση έχει ως σκοπό να γιορτάσει μια αντιφασιστική αδελφοποίηση».

Περίπου 700 με 1.000 νεοφασίστες παρέλασαν στο Πρεντάπιο

Το Predappio είναι η γενέτειρα και ο τόπος ταφής του Μπενίτο Μουσολίνι και ο σημαντικότερος νεοφασιστικός τουριστικός τόπος «προσκυνήματος» της Ιταλίας, με εκατοντάδες να κατακλύζουν την πόλη κάθε χρόνο. Αποτελεί το αντίστοιχο του Μελιγαλά για την Ελλάδα και είναι ουσιαστικά μια «παιδική χαρά» για νεοφασίστες και νεοναζί.

Περίπου 30 ακροδεξιοί έχουν ταυτοποιηθεί για το ότι έκαναν φασιστικούς χαιρετισμούς στον τόπο γέννησης και στον τάφο του Μπενίτο Μουσολίνι στο Πρεντάπιο της Ρομάνια την Κυριακή, για να τιμήσουν την Πορεία προς τη Ρώμη της 28-31 Οκτωβρίου 1922, που σηματοδότησε την άνοδο του «Ντούτσε» στην εξουσία στην Ιταλία, ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα, όπως μετέφερε το ANSA.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση, περίπου 30 άτομα έκαναν χθες το πρωί «ρωμαϊκούς» χαιρετισμούς στο νεκροταφείο του Σαν Κασιάνο, μπροστά από την κρύπτη που περιέχει τα λείψανα του φασιστικού δικτάτορα, στο τέλος της πορείας από το κέντρο του Πρεντάπιο για τον εορτασμό της Πορείας προς τη Ρώμη.

Η υμνητική αναφορά στον φασισμό και η προσπάθεια αναβίωσης του φασιστικού κόμματος αποτελούν εγκλήματα στην Ιταλία και τιμωρούνται, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο «έκλεισε το μάτι» στους νεοφασίστες, καθώς αποφάνθηκε πέρυσι ότι «η απλή αναμνηστική αναφορά στον φασιστικό χαιρετισμό δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη».