newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Οι υπηρεσίες ασφαλείας σε όλο τον κόσμο έχουν στραφεί στην παρακολούθηση των λεγόμενων «ενεργών συλλόγων», νεοφασιστικών κλαμπ πολεμικών τεχνών που διασχίζουν τα σύνορα για να διαδώσουν την εξτρεμιστική τους ιδεολογία.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δράση τους έχει τραβήξει την προσοχή των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες τους θεωρούν μια αυξανόμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Τι είναι οι «Ενεργοί Σύλλογοι»;

Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι οι επίσημες υπηρεσίες ασφαλείας τους παρακολουθούν, οι ίδιες υπηρεσίες που είναι γνωστό ότι παρακολουθούν απαγορευμένες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος, δείχνει πόσο οι ενεργοί σύλλογοι αποτελούν μια εξελισσόμενη και ταχέως αναπτυσσόμενη απειλή.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών θέλουν να γνωρίζουν τα εξτρεμιστικά δίκτυα που υπάρχουν στις χώρες τους», δήλωσε ο Joshua Fisher-Birch, αναλυτής τρομοκρατίας στο Counter Extremism Project, σχετικά με τους ενεργούς συλλόγους, « τη δυνατότητα τους να ασκήσουν βία στο παρόν ή στο μέλλον, και τους δεσμούς που μπορεί να έχουν με άλλα κινήματα και άτομα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Διασυνοριακή δραστηριότητα και προπαγάνδα

Η δραστηριότητα των συλλόγων δεν περιορίζεται σε μία χώρα.

Τον Αύγουστο, για παράδειγμα, ο καναδικός σύλλογος Nationalist-13 δημοσίευσε στο Telegram βίντεο από μια εθνική συνάντηση, εμφανίζοντας μέλη να προπονούνται σε βάρη και χτυπήματα.

Ταυτόχρονα, επτά εμβλήματα εμφανίζουν τμήματα από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Patriot Front, γνωστής υπερεθνικιστικής ομάδας μίσους.

Η προπαγάνδα, αν και χαμηλής ποιότητας, αποδεικνύει την πρόθεση για διασυνοριακή εξάπλωση.

Η ομάδα Καναδών μελών έγραψε: «Ο Καναδάς χρειάζεται όλους τους [λευκούς] άνδρες με καλό χαρακτήρα», υπογραμμίζοντας τον ανοιχτά ρατσιστικό χαρακτήρα του κινήματος.

Οι αρχές αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο του εξτρεμισμούς της ακροδεξιάς

Η αυξανόμενη διακρατική συνεργασία των ενεργών συλλόγων έχει προκαλέσει ανησυχία σε υπηρεσίες όπως η καναδική CSIS, μέλος της συμμαχίας Five Eyes, που περιλαμβάνει ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Σε μια απόρρητη έκθεση του Ιανουαρίου, σημειώνεται ότι μέλη καναδικών συλλόγων ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις, να δικτυωθούν και να εκπαιδευτούν στις πολεμικές τέχνες.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι «τα ταξίδια αυτά μπορούν να τους επιτρέψουν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους, να μοιραστούν πληροφορίες και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους, τα οποία τελικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βία».

Η δύναμη των δικτύων στα social media

Η χρήση του Telegram αποτελεί βασικό εργαλείο για τις διεθνείς συνδέσεις των συλλόγων.

Το Nationalist-13 και άλλα παραρτήματα προωθούν επίσης την υποστήριξη του Thomas Sewell, Αυστραλού νεοναζί με διεθνείς συνδέσεις.

Οι αναρτήσεις των συλλόγων περιλαμβάνουν εκκλήσεις για βία κατά Εβραίων και της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με καναδική έκθεση πληροφοριών του 2023.

Ο ερευνητής Peter Smith τονίζει ότι η ανταλλαγή «ιδεολογίας, τακτικής και αισθητικής» μεταξύ των συλλόγων ενισχύει το διακρατικό νεοναζιστικό δίκτυο, δημιουργώντας ένα κίνημα πιο ισχυρό από ό,τι έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Ιστορικό και διεθνείς συγκρίσεις

Η δημιουργία παγκόσμιων δεσμών δεν είναι νέο φαινόμενο.

Η Base, διεθνώς απαγορευμένη νεοναζιστική τρομοκρατική ομάδα, ξεκίνησε από πυρήνες στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε σε όλο τον δυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και της Ευρώπης.

Μέλη της έχουν συλληφθεί μετά από αντιτρομοκρατικές έρευνες, ενώ η διακρατική τους δράση έχει αποδειχθεί επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια.

Αντίστοιχα, οι Hammerskins και οι Atomwaffen Division έχουν δημιουργήσει δίκτυα που συνδέουν τις ΗΠΑ με τον Καναδά, ενισχύοντας την διεθνή εξάπλωση των νεοναζιστικών ιδεών.

Σύμφωνα με τον Fisher-Birch, «η ενεργή προπαγάνδα των συλλόγων καυχιέται ότι δημιουργεί ένα διεθνές κίνημα υπέρ της λευκής υπεροχής».

Η Δομή και η Ιδεολογία

Οι ενεργοί σύλλογοι βασίζονται σε πρότυπα ευρωπαϊκών χούλιγκαν και φασιστικής αντικουλτούρας, συνδυάζοντας μαχητικά αθλήματα, βίαιο μασχισμό και εθνικισμό.

Ιδρυτής τους είναι ο Rob Rundo, διαβόητος νεοναζί και ηγέτης του Rise Above Movement, συμμορίας που συμμετείχε στη βία στο Charlottesville.

Σήμερα, τα τμήματα των συλλόγων εκτείνονται από την Αυστραλία έως την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, με νεανικές πτέρυγες εμπνευσμένες από τη Χιτλερική Νεολαία, σύμφωνα με την έκθεση του Global Project Against Hate and Extremism.

Η γεωπολιτική διάσταση

Η παρατήρηση ότι Αμερικανοί εξτρεμιστές ταξιδεύουν στον Καναδά για να ενισχύσουν παραρτήματα έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής έντασης.

Κατά την κυβέρνηση Τραμπ, ο Καναδάς θεωρείται χώρα από την οποία «εξάγονται τρομοκράτες» στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει αναφερθεί και από τα καναδικά μέσα ενημέρωσης.

Η διακρατική αυτή κινητικότητα αποδεικνύει ότι οι ενεργοί σύλλογοι δεν είναι απλώς τοπικά φαινόμενα, αλλά τμήματα ενός διεθνούς δικτύου με ιδεολογικές και στρατηγικές επιδιώξεις, ικανών να επηρεάσουν και να κλιμακώσουν την απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Ένας νέος κίνδυνος ακροδεξιάς

Οι ενεργοί σύλλογοι αποτελούν πλέον μια σημαντική πρόκληση για τις υπηρεσίες ασφαλείας σε πολλές χώρες.

Η διασυνοριακή τους δραστηριότητα, η συντονισμένη χρήση ψηφιακών μέσων και η συνεχής ιδεολογική ενίσχυση μέσω διεθνών συνεργασιών δημιουργούν μια δυναμική που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική βία.

Η παρακολούθησή τους από υπηρεσίες όπως η CSIS, σε συνδυασμό με την αναλυτική παρατήρηση διεθνών παραρτημάτων, καταδεικνύει ότι οι ενεργοί σύλλογοι δεν είναι απλά μια κοινωνική περιέργεια, αλλά ένα σύγχρονο παράδειγμα νεοναζιστικής εξάπλωσης που απαιτεί προσοχή και δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

World
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας
Και νέα προειδοποίηση 19.10.25

Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας

Οι IDF θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θα ανταποκριθούν σθεναρά σε οποιαδήποτε παραβίασή της, λένε οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25 Upd: 22:37

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
Θρόνος 20.10.25

Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Θρόνος ή λεκάνη; Δεν έχει σημασία. Το νέο βιβλίο του εκδοτικού ομίλου Lonely Planet μας ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες. Γούστα είναι αυτά...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη
Πολιτική 20.10.25

Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη

Το κενοτάφιο της Πλατείας Συντάγματος που ανεγέρθηκε προκειμένου να θυμίζει και να τιμά τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες Ελληνες από τα πεδία των μαχών

Μιχάλης Γελασάκης
Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή

Με τα μάτια στραμμένα στον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Κυρ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9 και λανσάρει την πρωτοβουλία "5x5''. Τι αναμένεται να πει στη Σύνοδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις
Έτεκε μυν 20.10.25

Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις

Δεν πετάνε τη σκούφια τους οι ενώσεις καταναλωτών για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, με την ονομασία «1000 κωδικοί». ΕΚΠΟΙΖΩ, ΚΕΠΚΑ, ΕΕΚΕ και ΙΝΚΑ μιλάνε στο in

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κατεχόμενα: Γιατί ο Ερχιουρμάν δυσκολεύει τον Χριστοδουλίδη και διευκολύνει την Τουρκία
Κατεχόμενα 20.10.25

Γιατί ο Ερχιουρμάν δυσκολεύει Χριστοδουλίδη και διευκολύνει Τουρκία

Η φαινομενικά πιο ήπια στάση του Ερχιουρμάν δεν σηματοδοτεί αλλαγή πολιτικής, αφού «ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δεν διαφοροποιείται επί της ουσίας από τις θέσεις του Τατάρ και της Αγκυρας».

Σύνταξη
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο