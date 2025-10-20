Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Οι υπηρεσίες ασφαλείας σε όλο τον κόσμο έχουν στραφεί στην παρακολούθηση των λεγόμενων «ενεργών συλλόγων», νεοφασιστικών κλαμπ πολεμικών τεχνών που διασχίζουν τα σύνορα για να διαδώσουν την εξτρεμιστική τους ιδεολογία.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δράση τους έχει τραβήξει την προσοχή των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες τους θεωρούν μια αυξανόμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Τι είναι οι «Ενεργοί Σύλλογοι»;

Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι οι επίσημες υπηρεσίες ασφαλείας τους παρακολουθούν, οι ίδιες υπηρεσίες που είναι γνωστό ότι παρακολουθούν απαγορευμένες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος, δείχνει πόσο οι ενεργοί σύλλογοι αποτελούν μια εξελισσόμενη και ταχέως αναπτυσσόμενη απειλή.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών θέλουν να γνωρίζουν τα εξτρεμιστικά δίκτυα που υπάρχουν στις χώρες τους», δήλωσε ο Joshua Fisher-Birch, αναλυτής τρομοκρατίας στο Counter Extremism Project, σχετικά με τους ενεργούς συλλόγους, « τη δυνατότητα τους να ασκήσουν βία στο παρόν ή στο μέλλον, και τους δεσμούς που μπορεί να έχουν με άλλα κινήματα και άτομα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

We don’t care about a group chat leak. NEBRASKA ACTIVE CLUB. pic.twitter.com/mLre5qXadU — Nebraska Is Ours (@ActiveNebraska) October 16, 2025

Διασυνοριακή δραστηριότητα και προπαγάνδα

Η δραστηριότητα των συλλόγων δεν περιορίζεται σε μία χώρα.

Τον Αύγουστο, για παράδειγμα, ο καναδικός σύλλογος Nationalist-13 δημοσίευσε στο Telegram βίντεο από μια εθνική συνάντηση, εμφανίζοντας μέλη να προπονούνται σε βάρη και χτυπήματα.

Ταυτόχρονα, επτά εμβλήματα εμφανίζουν τμήματα από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Patriot Front, γνωστής υπερεθνικιστικής ομάδας μίσους.

Η προπαγάνδα, αν και χαμηλής ποιότητας, αποδεικνύει την πρόθεση για διασυνοριακή εξάπλωση.

Η ομάδα Καναδών μελών έγραψε: «Ο Καναδάς χρειάζεται όλους τους [λευκούς] άνδρες με καλό χαρακτήρα», υπογραμμίζοντας τον ανοιχτά ρατσιστικό χαρακτήρα του κινήματος.

Οι αρχές αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο του εξτρεμισμούς της ακροδεξιάς

Η αυξανόμενη διακρατική συνεργασία των ενεργών συλλόγων έχει προκαλέσει ανησυχία σε υπηρεσίες όπως η καναδική CSIS, μέλος της συμμαχίας Five Eyes, που περιλαμβάνει ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Σε μια απόρρητη έκθεση του Ιανουαρίου, σημειώνεται ότι μέλη καναδικών συλλόγων ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις, να δικτυωθούν και να εκπαιδευτούν στις πολεμικές τέχνες.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι «τα ταξίδια αυτά μπορούν να τους επιτρέψουν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους, να μοιραστούν πληροφορίες και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους, τα οποία τελικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βία».

We’ve all heard of the dangerous «far-right» organisation called «ACTIVE CLUB ENGLAND»….. 🤔…errr no i haven’t heard of them have you? 🤣. Well one of them has been arrested 🤷‍♀️ pic.twitter.com/W2Zlib3ITC — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) April 9, 2025

Η δύναμη των δικτύων στα social media

Η χρήση του Telegram αποτελεί βασικό εργαλείο για τις διεθνείς συνδέσεις των συλλόγων.

Το Nationalist-13 και άλλα παραρτήματα προωθούν επίσης την υποστήριξη του Thomas Sewell, Αυστραλού νεοναζί με διεθνείς συνδέσεις.

Οι αναρτήσεις των συλλόγων περιλαμβάνουν εκκλήσεις για βία κατά Εβραίων και της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με καναδική έκθεση πληροφοριών του 2023.

Ο ερευνητής Peter Smith τονίζει ότι η ανταλλαγή «ιδεολογίας, τακτικής και αισθητικής» μεταξύ των συλλόγων ενισχύει το διακρατικό νεοναζιστικό δίκτυο, δημιουργώντας ένα κίνημα πιο ισχυρό από ό,τι έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Ιστορικό και διεθνείς συγκρίσεις

Η δημιουργία παγκόσμιων δεσμών δεν είναι νέο φαινόμενο.

Η Base, διεθνώς απαγορευμένη νεοναζιστική τρομοκρατική ομάδα, ξεκίνησε από πυρήνες στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε σε όλο τον δυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και της Ευρώπης.

Μέλη της έχουν συλληφθεί μετά από αντιτρομοκρατικές έρευνες, ενώ η διακρατική τους δράση έχει αποδειχθεί επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια.

Αντίστοιχα, οι Hammerskins και οι Atomwaffen Division έχουν δημιουργήσει δίκτυα που συνδέουν τις ΗΠΑ με τον Καναδά, ενισχύοντας την διεθνή εξάπλωση των νεοναζιστικών ιδεών.

Σύμφωνα με τον Fisher-Birch, «η ενεργή προπαγάνδα των συλλόγων καυχιέται ότι δημιουργεί ένα διεθνές κίνημα υπέρ της λευκής υπεροχής».

Η Δομή και η Ιδεολογία

Οι ενεργοί σύλλογοι βασίζονται σε πρότυπα ευρωπαϊκών χούλιγκαν και φασιστικής αντικουλτούρας, συνδυάζοντας μαχητικά αθλήματα, βίαιο μασχισμό και εθνικισμό.

Ιδρυτής τους είναι ο Rob Rundo, διαβόητος νεοναζί και ηγέτης του Rise Above Movement, συμμορίας που συμμετείχε στη βία στο Charlottesville.

Σήμερα, τα τμήματα των συλλόγων εκτείνονται από την Αυστραλία έως την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, με νεανικές πτέρυγες εμπνευσμένες από τη Χιτλερική Νεολαία, σύμφωνα με την έκθεση του Global Project Against Hate and Extremism.

ITV news did an undercover investigation of how far-right, white supremacist ‘Active Club England’ operates. They’re preparing for a race war, buying guns and knives. They openly admit that they hate Black and Brown people. pic.twitter.com/xQwCaXFTgM — Mukhtar (@I_amMukhtar) February 12, 2025

Η γεωπολιτική διάσταση

Η παρατήρηση ότι Αμερικανοί εξτρεμιστές ταξιδεύουν στον Καναδά για να ενισχύσουν παραρτήματα έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής έντασης.

Κατά την κυβέρνηση Τραμπ, ο Καναδάς θεωρείται χώρα από την οποία «εξάγονται τρομοκράτες» στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει αναφερθεί και από τα καναδικά μέσα ενημέρωσης.

Η διακρατική αυτή κινητικότητα αποδεικνύει ότι οι ενεργοί σύλλογοι δεν είναι απλώς τοπικά φαινόμενα, αλλά τμήματα ενός διεθνούς δικτύου με ιδεολογικές και στρατηγικές επιδιώξεις, ικανών να επηρεάσουν και να κλιμακώσουν την απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Ένας νέος κίνδυνος ακροδεξιάς

Οι ενεργοί σύλλογοι αποτελούν πλέον μια σημαντική πρόκληση για τις υπηρεσίες ασφαλείας σε πολλές χώρες.

Η διασυνοριακή τους δραστηριότητα, η συντονισμένη χρήση ψηφιακών μέσων και η συνεχής ιδεολογική ενίσχυση μέσω διεθνών συνεργασιών δημιουργούν μια δυναμική που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική βία.

Η παρακολούθησή τους από υπηρεσίες όπως η CSIS, σε συνδυασμό με την αναλυτική παρατήρηση διεθνών παραρτημάτων, καταδεικνύει ότι οι ενεργοί σύλλογοι δεν είναι απλά μια κοινωνική περιέργεια, αλλά ένα σύγχρονο παράδειγμα νεοναζιστικής εξάπλωσης που απαιτεί προσοχή και δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.