Νέα αρχή για το διεθνές δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων

Με την επανεκκίνηση του «Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Ασκληπιείων – Οι Δρόμοι της Ίασης» οι Δήμοι Τρικκαίων, Επιδαύρου, Κω και Πάφου προωθούν την διεθνή αναγνώριση της προσφοράς της αρχαίας ιατρικής, με συγκεκριμένα έργα και δράσεις.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στο Λυγουριό, έδρα του Δήμου Επιδαύρου, οι Δήμαρχοι των 4 Δήμων, Νίκος Σακκάς (Τρικκαίων), Τάσος Χρόνης (Επιδαύρου), Θεοδόσης Νικηταράς (Κω) και Φαίδωνας Φαίδωνος (Πάφου) συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη Αρχών του νέου φορέα, η οποία είναι βασισμένη στο υπογεγραμμένο μνημόνιο μεταξύ των εταίρων το 2018.

Το διεθνές δίκτυο λειτουργεί πλέον με επαναδιατυπωμένες αρχές, αξίες και στόχους, προωθώντας τη νομική και διοικητική κατοχύρωση του μέσω της σύστασης αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Τα παρόντα ιδρυτικά μέλη (οι Δήμοι Τρικκαίων, Επιδαύρου και Πάφου) με τη συμμετοχή του Δημάρχου Πάφου προχώρησαν στην αναμόρφωση του Δικτύου, καθώς η μέχρι σήμερα νομική μορφή της σύμπραξης δεν επέτρεπε την υλοποίηση έργων και δράσεων, ή την ανάληψη πρωτοβουλιών, για την ανάπτυξη της κοινής προσπάθειας.

Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν σημαντικές αποφάσεις για τη νέα πορεία του Δικτύου

Βασικός στόχος είναι η σύνδεση, ανάδειξη και προβολή των Αρχαίων Ασκληπιείων διεθνώς, ως κοιτίδων ιατρικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, μέσα από συνέργειες πόλεων και επιστημονικών φορέων.

Σχέδιο δράσης

Στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε επίσης η εκλογή της 5μελούς προσωρινής διοικούσας επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον εμπνευστή του δικτύου και ομότιμο καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Λαμπρινουδάκη και τους 4 δημάρχους.

Η επιτροπή θα έχει ως έργο, μέσα στο επόμενο τετράμηνο να κάνει ενέργειες για τη διεύρυνση του δικτύου, να προετοιμάσει το καταστατικό του, να εκπονήσει ετήσιο σχέδιο δράσης και να πυκνώσει την παρουσία του Δικτύου με δημόσιες αναφορές και διεθνείς επαφές.