Είκοσι απινιδωτές σε κτήρια της Περιφέρειας Αττικής

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Δρ. Θάνου Ασκητή, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην προμήθεια και τοποθέτηση 20 Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε κεντρικά και περιφερειακά κτήρια των υπηρεσιών της.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας αποτελούν για εμάς σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είναι μια βαθιά προσωπική δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε – και το αποδεικνύουμε έμπρακτα μέρα με την ημέρα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Και πρόσθεσε: «Το ενδιαφέρον μας για την υγεία ξεκινά – όπως είναι αυτονόητο – από τον ίδιο μας το “σπίτι”. Από τη μεγάλη οικογένεια της Περιφέρειας Αττικής. Γιατί οι άνθρωποί μας, οι εργαζόμενοι που καθημερινά στηρίζουν το έργο μας, αξίζουν ένα περιβάλλον ασφαλές, σύγχρονο και προστατευμένο.

Με την τοποθέτηση των 20 απινιδωτών κάνουμε σήμερα ένα ουσιαστικό βήμα πρόληψης, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης: η ζωή μπορεί να κριθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα – και η έγκαιρη παρέμβαση έχει καθοριστική σημασία».

Δημιουργία πρότυπων Αστικών Κέντρων Υγείας

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πρόσθεσε επίσης: «Θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας: με την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Αττικής και νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ, με τη δημιουργία πρότυπων Αστικών Κέντρων Υγείας, με τη στήριξη δομών ψυχικής υγείας που ενισχύουν στην πράξη την κοινωνική συνοχή – και με κάθε πρόσφορο τρόπο που μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία.

Προχωράμε με σχέδιο και όραμα για μια Αττική ανθρώπινη, λειτουργική και ασφαλή, με τις ανάγκες των συμπολιτών μας και στους 66 δήμους μας στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας».