Δήμος με πλεόνασμα παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τους ΟΤΑ

Στη 17η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο 14ος Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2024 και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το οικονομικό έτος 2024 εμφανίζοντας πλεόνασμα ύψους 360.236.

Κάτι το οποίο αποτελεί μια αχτίδα αισιοδοξίας σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τους οργανισμούς πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που χρειάζονται πολλαπλάσια χρήματα από όσα λαμβάνουν προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους.

Είναι χαρακτηριστικό πως και κατά δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου, οι Δήμοι θα έπρεπε να λαμβάνουν 8 δισ. αντί για περίπου 3δισ που λαμβάνουν σήμερα για να μπορέσουν να επιτελέσουν όσο δυνατόν καλύτερα το καθήκον τους έναντι των πολιτών.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν και από τον κάθε κακοπροαίρετο, ότι όταν μια δημοτική Αρχή καταφέρνει πλεόνασμα αυτό συνιστά επιτυχία και φυσικά είδηση.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα επίσημα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν από τους Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές, την Οικονομική Υπηρεσία και την αρμόδια Αντιδήμαρχο, «ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 360.236,02 €, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της ορθής αξιοποίησης των πόρων, της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και της αποτελεσματικής λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών» όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου που προσθέτει:

«Η επίτευξη πλεονάσματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα και των μειωμένων κρατικών επιχορηγήσεων. Ιδιαίτερα σε ένα έτος (2024) με έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αυξήσεις τιμών στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα προϊόντα, αυξήσεις σε μισθούς, τοκοχρεωλυτική δόση περίπου 1.500.000,00 € (χρεωστικοί τόκοι 422.190,10 €), κ.α.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τα οικονομικά των Δήμων, η δημοτική Αρχή κατάφερε να κάνει αθλητικά έργα, εκπαιδευτικές δομές, έργα υποδομών αλλά και προμήθειες εξοπλισμού.

Αξιοσημείωτη, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή, «είναι η αύξηση του παγίου ενεργητικού του Δήμου, το οποίο ανήλθε από 127.029.646 ευρώ σε 131.783.593,43 €. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη στρατηγική προσέγγιση της δημοτικής αρχής στην αξιοποίηση των πόρων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας για τις μελλοντικές γενιές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά, πραγματοποιείται εγγραφή πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, ύψους 364.442,09 €, ενώ καταγράφεται συνολικό υπόλοιπο κερδών (πλεόνασμα χρήσης) 11.736.333,95 €».

Επιστρέφει με έργα το πλεόνασμα

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ηλίας Αποστολόπουλος ανέφερε:

«Η έγκριση ενός ακόμα πλεονασματικού Ισολογισμού του Ισολογισμού αποδεικνύει ότι ο Δήμος μας λειτουργεί με σχέδιο, πειθαρχία και σεβασμό στα χρήματα των δημοτών. Σε μια περίοδο όπου οι Δήμοι δοκιμάζονται από αυξημένα κόστη και μειωμένους πόρους, με σωστό σχεδιασμό και συνεργασία καταφέραμε να διατηρήσουμε την οικονομική μας ισορροπία και να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας. Το πλεόνασμα αυτό επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από έργα, δράσεις και κοινωνικές πολιτικές.»