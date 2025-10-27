Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ – Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ
Eίχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Γκάζι παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή. «Εγώ, επειδή ρώτησα, μου λένε δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ».
Μια 19χρονη φίλη της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι και πέθανε, και η οποία ήταν μαζί με την άτυχη μαθήτρια από την αρχή της βραδιάς μέχρι και τη στιγμή που ξεψύχησε, μίλησε στην εκπομπή Live News του MEGA για το μοιραίο βράδυ του χαμού της φίλης της.
«Όταν πίνουμε δεν έχουμε… δεν αγαπάμε τον κόσμο γύρω μας; Δεν νιώθουμε πολύ πιο έντονα τα συναισθήματα μας; Αυτό ήταν: ένιωθε πολύ έντονα τα συναισθήματά της. Δεν ήταν σε κατάσταση που θα πεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πιει πάρα πολύ.
Και δεν είχαμε πιει κιόλας πάρα πολύ. Δηλαδή άμα τα βάλουμε κάτω, ο καθένας ήπιε από τρία ποτά. Δεν είχαμε πάει πουθενά αλλού πριν. Είχαμε βγει εδώ κοντά στα σπίτια μας και είχαμε πάρει ένα μπουκάλι. Το οποίο μπουκάλι δεν το είχαμε πιει καθόλου, σχεδόν, όλο. Δηλαδή δεν… Αυτό το μπουκάλι έμεινε εκεί που είχαμε κάτσει εμείς. Ήταν σχεδόν μισό. Δεν ήπιαμε πάρα πολύ, δεν ήταν ποσότητα η οποία θα πείτε ότι ήταν πολύ», είπε αρχικά η 19χρονη.
«Ένα ποτό είχε πιει. Δύο ζήτημα να ήταν, γιατί εντάξει από το δικό μου δεν ήπιε τίποτα σχεδόν. Ήπιε παραπάνω από εμάς μέσα στο κλαμπ γιατί είχε πιει όλο το ποτό της πολύ γρήγορα. Της είπα να πιει και από το δικό μου. Είχε πιει λίγο και μετά τα αφήσαμε τα ποτά -έτσι όπως μείνανε- μέσα. Δεν ξαναγυρίσαμε, δεν ξαναμπήκαμε στο κλαμπ. Δύο ποτά, δύο ποτά ήτανε. Τρία με το ζόρι, γιατί είχαμε πιει πιο πριν λίγο βότκα έξω που ήμασταν.
Μπορεί κι αυτή η ποσότητα για κάποιον άλλο άνθρωπο, κάποιον οργανισμό, να είναι όντως πολύ βασικό και να την κάνει να πεθάνει. Δεν γνωρίζουμε ο καθένας τον οργανισμό μας. Η κοπέλα δεν έπινε ποτέ. Δηλαδή όσο την ξέρω, εδώ και ενάμιση δύο χρόνια που κάνουμε παρέα, δεν έπινε ποτέ», πρόσθεσε η φίλη της άτυχης ανήλικης.
Η μαρτυρία για το μοιραίο βράδυ στο Γκάζι:
Θυμίζουμε ότι, μετά από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων σφράγισαν το κλαμπ.
Όπως διαπιστώθηκε, είχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ παραδέχθηκε στο Live News από την πρώτη στιγμή.
