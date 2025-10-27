Υπουργείο Ανάπτυξης: Η αλήθεια για τους ελέγχους και τις τιμές

Απάντηση για τις τιμές και τους ελέγχους, μέσω μιας σειράς ερωτήσεων, δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο «για κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία» και ότι οι καταναλωτές ανακαλύπτουν στα ράφια πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της ακρίβειας».

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης, αφού κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για «απύθμενο θράσος να μιλά με ψέματα», δίνει τη δική του απάντηση ως ακολούθως:

Αλήθεια ή ψέματα

«Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πετύχει δύο φορές να φέρει στο τραπέζι εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας τροφίμων και πολυεθνικών, πετυχαίνοντας μειώσεις τιμών σε 700 κωδικούς το 2024 και πρόσφατα σε 2.180 κωδικούς;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι οι 1.074 από αυτούς είναι κωδικοί τροφίμων;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Κυβέρνηση προχωρούν στην ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς με 300 νέους ελεγκτές και διοικητή με θητεία ανεξάρτητη από τους πολιτικούς κύκλους;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ, καθώς τους τελευταίους 15 μήνες έχουν γίνει πάνω από 45 χιλιάδες έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πάνω από 16 εκατ. ευρώ πρόστιμα, από τα οποία τα 5,5 εκατ. ευρώ είναι σε πολυεθνικές, για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιεί το αμίλητο νερό;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το καλοκαίρι του 2024 πενταπλασιάστηκαν τα ανώτατα όρια των προστίμων;

Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η Ελλάδα έχει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4% έναντι μέσου όρου 3,5%;».

Και η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης καταλήγει: «Έχει ειπωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Με τέτοιου είδους ανακοινώσεις και συμπεριφορές απλώς το επιβεβαιώνει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ο ελληνικός λαός θυμάται».

Πηγή: OT