Πάνω από 2.000 προϊόντα με χαμηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Το εύρος των μειώσεων

Περί τα 2.000 προϊόντα με μειωμένες τιμές θα εμφανιστούν από σήμερα ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ.

Οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ έχουν προωθήσει στο γενικό γραμματέα Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, τον κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, όλες τις λίστες με τις μειώσεις των τιμών που τούς έχουν παράσχει οι προμηθευτικές τους εταιρείες, έχοντας προσθέσει και οι ίδιες ένα επιπλέον ποσοστό μείωσης που ποικίλει από προϊόν σε προϊόν.

Tο εύρος των μειώσεων μπορεί να κυμαίνεται από 4% ως και 22%, όμως, η πλειονότητα των προϊόντων έχουν μειώσεις από 6% ως και 9%

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες του ΟΤ το εύρος των μειώσεων μπορεί να κυμαίνεται από 4% ως και 22% ,όμως, η πλειονότητα των προϊόντων έχουν μειώσεις από 6% ως και 9%. Έτσι η μεσοσταθμική μείωση κυμαίνεται από 7% ως και 8%.

Στη μάχη και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης – τα αποτελέσματα της οποίας πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος – συμμετέχουν περί τις 55 εταιρείες, εκ των οποίων 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Επί του προκειμένου στο «πακέτο των μειώσεων» συμμετέχουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ με αρκετές εκατοντάδες προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Όπως έλεγαν πηγές της αγοράς υπάρχουν αρκετές εταιρείες, οι οποίες έχουν βάλει στην λίστα των μειώσεων κωδικούς που δεν είναι των άμεσων καταναλωτικών προτιμήσεων. Δηλαδή πρόκειται για προϊόντα που έχουν «αργή κίνηση» – ίσως σε μία προσπάθεια να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους.

Από το σύνολο των επωνύμων προϊόντων, λίγες εκατοντάδες- σε κάθε περίπτωση πολύ λιγότερες περιπτώσεις από 1.000 κωδικούς – είναι προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε άμεση ζήτηση από τους καταναλωτές.

Το budget που επιστράτευσαν

Επίσης οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι τις μειώσεις που οι προμηθευτικές εταιρείες έκαναν στα προϊόντα τους η κάθε μία προέρχονται από το budget του τελευταίου τετραμήνου.

Ειδικότερα, κάθε Σεπτέμβριο οι προμηθευτικές εταιρείες ενημερώνουν τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ για τις προσφορές τους και γενικότερα για τις προωθητικές τους ενέργειες μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.

Δεν αποκλείεται να επαναληφθεί το περσινό προηγούμενο, όπου εταιρείες βλέποντας ότι κερδίζουν μερίδιο αγοράς να διατηρήσουν τις μειώσεις και το 2026

Φέτος πολλές εξ αυτών για να συμμετάσχουν στην «πρωτοβουλία των 1.000 μειώσεων» του υπουργείου Ανάπτυξης περιέκοψαν αυτό το budget.

Έτσι πχ. αν μία εταιρεία πρόκειται να παράσχει 25% σε προσφορές, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης με το οποίο συμμετέχει στην «πρωτοβουλία», μειώνεται και το εύρος των προσφορών. Αν δηλαδή σκοπεύει να κάνει πχ 10% μείωση, το ύψος της προσφοράς περιορίζεται στο 15%.

Σκέψεις επέκτασης και το 2026

Αναφορικά με τη διάρκεια της «πρωτοβουλίας» άλλες πηγές έλεγαν ότι δεν αποκλείεται να επαναληφθεί το περσινό προηγούμενο, που αρκετές εταιρείες βλέποντας ότι κερδίζουν μερίδιο αγοράς με τις μειώσεις να τις διατηρήσουν και το 2026.

Πηγή: ot.gr