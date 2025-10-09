newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Σούπερ μάρκετ: Με δύο τιμές τα προϊόντα στα ράφια – Θα αναγράφεται και η αρχική στον τόπο παραγωγής
Οικονομία 09 Οκτωβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Με δύο τιμές τα προϊόντα στα ράφια – Θα αναγράφεται και η αρχική στον τόπο παραγωγής

Έρχεται υπουργική απόφαση για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ – Τι είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Νέα δεδομένα έρχονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. «Στο νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, άρα το χωράφι έρχεται στο ράφι», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Τιμές σούπερ μάρκετ

Ο υπουργός προσέθεσε ότι «επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

«Απευθύνω κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιοτέλεια γιατί είναι υπέρ των καταναλωτών», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά.

«Με πράξεις είχαμε αποτελέσματα. Για τέσσερις μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και σήμερα έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ», επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Όπως έχει γίνει γνωστό ήδη 15 προμηθευτικές εταιρείες έχουν προσχωρήσει στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για μείωση των τιμών σε πάνω από 1.000 κωδικούς.

Για Τσίπρα

Ο κ. Θεοδωρικάκος ρωτήθηκε και για το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα.

«Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, αντί να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί νέο κόμμα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του – που συνδέθηκε με λάθη, αποτυχίες, επιλογές επικίνδυνες για τη χώρα – και αποτελεί ομολογία αποτυχίας» απάντησε και υπογράμμισε ότι «το πολιτικό σύστημα είναι σε φάση αστάθειας και κατακερματισμού στον χώρο της αντιπολίτευσης και όταν στο παρελθόν η Ελλάδα βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση αντιμετώπισε μεγάλους κινδύνους.

«Η μόνη σταθερά στη χώρα σήμερα είναι η ΝΔ και η κυβέρνησή της με το θετικό της έργο, τα λάθη και τις αδυναμίες, για τα οποία η κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Μετά από 7 χρόνια στην εξουσία πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία αυτοβελτίωσης», προσέθεσε.

Για Τέμπη

Για τα Τέμπη επισήμανε ότι «όλοι θέλουμε να μάθουμε όλη την αλήθεια, να ξεκινήσει η δίκη και να σταματήσει αυτή η ακραία και επικίνδυνη συνωμοσιολογία, καθώς μετά και από την τελευταία απόφαση της δικαιοσύνης έχει καταρριφθεί κάθε επιχείρημα». «Για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να υπάρχει εμπιστοσύνη» ολοκλήρωσε το σκεπτικό του.

