Δεν βλέπουν διαφορά στις τιμές των σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές – Τι ισχύει με τους 2.000 κωδικούς

Σε σταυρόλεξο με μεγάλο βαθμό δυσκολίας έχουν εξελιχθεί οι αγορές στα σούπερ μάρκετ, λόγω της ακρίβειας, με τους πολίτες να αναζητούν τις… λύσεις, αλλά να μην τις βρίσκουν.

Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει μειώσεις σε 2.000 και πλέον κωδικούς, οι πολίτες ψάχνουν τις μειωμένες τιμές, χωρίς να μπορούν να τις βρουν ούτε στα ράφια, ούτε στα ψυγεία.

«Δεν είδα καμία διαφορά, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Αυτά που ψωνίζω τουλάχιστον και παρακολουθώ είναι το ίδιο» τονίζουν οι καταναλωτές που επισκέφθηκαν τα σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές αγορές τους.

«Εγώ δεν είδα μείωση πουθενά. Ούτε λάδι, ούτε τρόφιμα, πουθενά» συμπληρώνουν οι καταναλωτές που θα πρέπει να κάνουν… υπομονή μέχρι το τέλος του έτους για να δουν ποιοι θα είναι όλοι αυτοί οι 2.000 κωδικοί που θα έχουν μείωση τιμής.

Μέχρι τέλους του έτους

«Δεν είδα τίποτα. Καρτελάκια είδατε; Όχι. Άντε να δούμε, θα περιμένουμε» υπογραμμίζουν όταν αντιλαμβάνονται ότι η μείωση στις τιμές δεν θα είναι άμεση.

Άλλωστε, όπως ενημέρωσε η Ένωση Σουπερ Μάρκετ Ελλάδας, η μείωση στις τιμές θα ισχύει εκ περιτροπής έως το τέλος του έτους.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζει ως προς την εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας:

• Οι 2.000+ κωδικοί αφορούν συνολικά τους κωδικούς στους οποίους θα εφαρμοστεί μείωση τιμής σε όλα τα Σούπερ Μάρκετ της χώρας και σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο επώνυμα προϊόντα, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει η κάθε αλυσίδα.

• Οι κωδικοί που συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία και οι οποίοι θα έχουν μειωμένη τιμή, θα εμφανίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ως το τέλος του χρόνου.

• Η συλλογή των προϊόντων που θα έχουν μειωμένη τιμή, διαφέρει ανά Κατάστημα λόγω διαφορετικού μεγέθους και διαθέσιμου κωδικολογίου.

Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές να μένουν ίδιες και την τσέπη άδεια, καθώς ολοένα και λιγότεροι καταφέρνουν να γεμίσουν ένα καλάθι του σούπερ μάρκετ.

«Όσο τα παίρναμε, τα παίρνουμε, συγκεκριμένα πράγματα. Και στα απορρυπαντικά και στα αλλαντικά που χρησιμοποιούμε δεν υπάρχει τίποτα. Κοιτάμε τις τιμές, κοιτάμε τα γραμμάρια, τίποτα» υπογραμμίζουν.

Κωδικοί εκτός… λίστας αγορών

Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτούς τους κωδικούς περιλαμβάνονται πολλά προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται ως είδη πρώτης ανάγκης.

«Είδαμε ας πούμε να έχουν 50 κωδικούς με παγωτά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Είδαμε 36 κωδικούς με λάμπες. Είδαμε σκούπες διαφόρων ειδών με κοντή τρίχα, με μακριά τρίχα, με μαλακή. Πάρα πολλά μανταλάκια, κλπ…. Και επίσης ένα είδος πρώτης ανάγκης… καβουροδαγκάνες», δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος ένωσης εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας.