Ποιοι αγόρασαν επιρροή και κέρδισαν από τη δεύτερη θητεία Τραμπ

Η Ουάσιγκτον ποτέ δεν υπήρξε ξένη στις πολιτικές χάρες.

Όμως στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, το παιχνίδι της εξουσίας μοιάζει να απέκτησε νέους κανόνες – ή καλύτερα, να πέταξε τα παλιά προσχήματα.

Αν οι άλλοτε μεγάλες δωρεές συνοδεύονταν από ψιθύρους για «ανταλλάγματα», σήμερα οι πράξεις μιλούν από μόνες τους.

Όπως αποκάλυψαν οι Financial Times, δεκάδες επιχειρηματίες που στήριξαν γενναιόδωρα τον Τραμπ, είδαν ξαφνικά τη ζωή και τις επιχειρήσεις τους να αλλάζουν πορεία – χάρη στις… «μαγικές» αποφάσεις της κυβέρνησης.

Η οικονομία της… χάρης στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με την έρευνα των Financial Times, τουλάχιστον 30 άτομα και εταιρείες που δώρισαν πάνω από 116 εκατομμύρια δολάρια σε οργανισμούς και επιτροπές υπέρ του Τραμπ, φαίνεται να αποκόμισαν νομικά, οικονομικά ή πολιτικά οφέλη.

Κάποιοι απαλλάχθηκαν από ποινές, άλλοι είδαν έρευνες να «παγώνουν», ενώ άλλοι αποκόμισαν τεράστια κέρδη από αλλαγές πολιτικής που ήρθαν σχεδόν αμέσως μετά τις δωρεές τους. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για απευθείας δωροδοκία· ωστόσο, το μοτίβο είναι τόσο επαναλαμβανόμενο, που δύσκολα μπορεί κανείς να το θεωρήσει σύμπτωση.

Όπως το περιέγραψε πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, «ο Τραμπ δεν κρύβει ότι βλέπει την πολιτική ως συναλλαγή — μόνο που τώρα η συναλλαγή είναι απολύτως δημόσια».

MAGA Inc.

Η δεύτερη προεδρική περίοδος του Τραμπ συνοδεύτηκε από ρεκόρ εισροής χρημάτων. Η επιτροπή MAGA Inc., το «υπερταμείο» που συνδέεται με τον ίδιο και την οικογένειά του, συγκέντρωσε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγους μήνες.

Πίσω από τα ονόματα των δωρητών, ένας κοινός παρονομαστής: άνθρωποι και εταιρείες που λίγο αργότερα είδαν υποθέσεις τους να διευθετούνται, κανονισμούς να αλλάζουν ή αγορές να ανοίγουν.

Από κολοσσούς της τεχνολογίας και της ασφάλισης, μέχρι παραγωγούς «ανθρώπινου ιστού» για ιατρικά επιθέματα (!), η λίστα θυμίζει μωσαϊκό συμφερόντων που βρίσκουν καταφύγιο κάτω από την «ομπρέλα» του Τραμπ.

Η νέα crypto δημοκρατία

Από όλους τους τομείς, η αγορά των κρυπτονομισμάτων ίσως αποτελεί το πιο εντυπωσιακό πεδίο της «τραμπικής» εύνοιας.

Κάποτε επικριτής της «ανεξέλεγκτης ψηφιακής οικονομίας», ο Τραμπ εμφανίστηκε ξαφνικά ως ο προστάτης της crypto βιομηχανίας, υποσχόμενος να κάνει τις ΗΠΑ «την πρωτεύουσα του blockchain».

Μετά την επιστροφή του στο Οβάλ Γραφείο, η επιβολή ελέγχων χαλάρωσε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκλεισε την ειδική ομάδα για τα crypto, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) άλλαξε ηγεσία, τοποθετώντας στην κορυφή της τον φανατικό υποστηρικτή των ψηφιακών νομισμάτων Πολ Άτκινς.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, έρευνες ετών εναντίον μεγάλων εταιρειών όπως των Gemini και Coinbase σταμάτησαν απότομα.

Η σύμπτωση; Οι ιδιοκτήτες τους είχαν κάνει πρόσφατα δωρεές εκατομμυρίων στα pro-Trump ταμεία.

Ανάμεσά τους οι διάσημοι Winklevoss twins, γνωστοί από τη δημιουργία του Facebook, που έδωσαν πάνω από 3 εκατ. δολάρια στη MAGA Inc., λίγο πριν η SEC κλείσει μια δυσάρεστη υπόθεσή τους.

Δείπνα, deals και «συμπτώσεις»

Οι συσχετίσεις δεν σταματούν στα crypto. Οι Financial Times αναφέρουν περιπτώσεις όπου δωρεές και αποφάσεις συνδέθηκαν με χρονική απόσταση λίγων ημερών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χορηγήσει χιλιάδες χάριτες και απονομές ποινών, πολλές εκ των οποίων αφορούν υποστηρικτές και δωρητές.

Ο επιχειρηματίας Τρέβορ Μίλτον της Nikola, για παράδειγμα, καταδικάστηκε για απάτη, δώρισε σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια, και λίγο αργότερα… αθωώθηκε με προεδρική χάρη.

Today I was issued a full and unconditional pardon by @realDonaldTrump himself. He called me personally to tell me. This pardon is not just about me—it’s about every American who has been railroaded by the government, and unfortunately, that’s a lot of people. It is no wonder… pic.twitter.com/qpT0jjI6Fy — Trevor Milton (@nikolatrevor) March 28, 2025

Η επιχειρηματίας Ελίζαμπεθ Φάγκο δώρισε επίσης ένα εκατομμύριο και λίγο μετά ο γιος της έλαβε προεδρική άφεση για οικονομικά εγκλήματα.

Ακόμα και το TikTok, που ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να απαγορεύσει, βρήκε νέα ζωή όταν ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές του, ο Τζεφ Γιας, έριξε 16 εκατομμύρια δολάρια στο προεκλογικό ταμείο. Η στάση του προέδρου άλλαξε «ως εκ θαύματος» — και το app παρέμεινε ενεργό.

Τον περασμένο Αύγουστο ο Τζεφ Γιας έδινε συμβουλές…επιτυχίας από το Facebook.

Από τα crypto στα τσιγάρα

Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και σε πιο «γήινες» βιομηχανίες. Μετά από δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων από μεγάλη καπνοβιομηχανία, ο Λευκός Οίκος ανέστειλε το σχέδιο απαγόρευσης των μενθόλων.

Η UnitedHealthcare, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός των ΗΠΑ, πρόσφερε 5 εκατ. δολάρια, και λίγο μετά η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση των αποζημιώσεων Medicare, δίνοντάς της τεράστιο εμπορικό πλεονέκτημα.

Ακόμη και μια μικρή εταιρεία ιατρικών επιθεμάτων από ανθρώπινο ιστό, η Extremity Care, έκανε «δώρο» 15 εκατ. δολάρια και είδε μέσα σε έξι εβδομάδες μια δυσμενή ρύθμιση να… μετατίθεται για δύο χρόνια.

Το δείπνο των εκλεκτών

Το κερασάκι στην τούρτα;

Το πολυτελές δείπνο που διοργανώθηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο για τη «νέα αίθουσα δεξιώσεων».

Εκεί, δίπλα στους Trump Jr. και Eric Trump, κάθονταν εκπρόσωποι των Coinbase, Altria, RAI Services και φυσικά οι Winklevoss.

Ένα τραπέζι όπου η επιχειρηματική ισχύς και η πολιτική επιρροή συναντιούνται χωρίς ντροπή…

Το νέο ήθος της αμερικανικής εξουσίας

Η Αμερική έχει γνωρίσει και άλλες εποχές «πολιτικών ευεργετών».

Από τον Μπιλ Κλίντον ως τον Τζο Μπάιντεν, καμία κυβέρνηση δεν έμεινε αλώβητη από την επιρροή του χρήματος.

Όμως, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, το φαινόμενο Τραμπ είναι διαφορετικό: είναι δημόσιο, οργανωμένο και σχεδόν διαφημισμένο.

Δεν κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά «ποζάρει κάτω από τον πολυέλαιο του Λευκού Οίκου».

Και ενώ οι αναλυτές συζητούν αν υπάρχει πραγματικό “quid pro quo”, ένα πράγμα μοιάζει βέβαιο: στην Ουάσιγκτον του 2025, η πολιτική έχει επιστρέψει στις ρίζες της — ως εμπόριο, με απόδειξη.

Πηγή: ΟΤ