Σημαντική είδηση:
26.10.2025 | 20:08
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο άνδρας που δέχθηκε τους πυροβολισμούς στη γιορτή κάστανου
Ποιοι αγόρασαν επιρροή και κέρδισαν από τη δεύτερη θητεία Τραμπ
Κόσμος 26 Οκτωβρίου 2025 | 21:33

Ποιοι αγόρασαν επιρροή και κέρδισαν από τη δεύτερη θητεία Τραμπ

Οι δωρητές του Ντόναλντ Τραμπ βλέπουν τις επενδύσεις τους σε χρήμα να μετατρέπονται σε πολιτική επιρροή και προνομιακή μεταχείριση

Νατάσα Σινιώρη
Spotlight

Η Ουάσιγκτον ποτέ δεν υπήρξε ξένη στις πολιτικές χάρες.

Όμως στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, το παιχνίδι της εξουσίας μοιάζει να απέκτησε νέους κανόνες – ή καλύτερα, να πέταξε τα παλιά προσχήματα.

Αν οι άλλοτε μεγάλες δωρεές συνοδεύονταν από ψιθύρους για «ανταλλάγματα», σήμερα οι πράξεις μιλούν από μόνες τους.

Όπως αποκάλυψαν οι Financial Times, δεκάδες επιχειρηματίες που στήριξαν γενναιόδωρα τον Τραμπ, είδαν ξαφνικά τη ζωή και τις επιχειρήσεις τους να αλλάζουν πορεία – χάρη στις… «μαγικές» αποφάσεις της κυβέρνησης.

Η οικονομία της… χάρης στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με την έρευνα των Financial Times, τουλάχιστον 30 άτομα και εταιρείες που δώρισαν πάνω από 116 εκατομμύρια δολάρια σε οργανισμούς και επιτροπές υπέρ του Τραμπ, φαίνεται να αποκόμισαν νομικά, οικονομικά ή πολιτικά οφέλη.

Κάποιοι απαλλάχθηκαν από ποινές, άλλοι είδαν έρευνες να «παγώνουν», ενώ άλλοι αποκόμισαν τεράστια κέρδη από αλλαγές πολιτικής που ήρθαν σχεδόν αμέσως μετά τις δωρεές τους. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για απευθείας δωροδοκία· ωστόσο, το μοτίβο είναι τόσο επαναλαμβανόμενο, που δύσκολα μπορεί κανείς να το θεωρήσει σύμπτωση.

Όπως το περιέγραψε πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, «ο Τραμπ δεν κρύβει ότι βλέπει την πολιτική ως συναλλαγή — μόνο που τώρα η συναλλαγή είναι απολύτως δημόσια».

«ο Τραμπ δεν κρύβει ότι βλέπει την πολιτική ως συναλλαγή — μόνο που τώρα η συναλλαγή είναι απολύτως δημόσια»

MAGA Inc.

Η δεύτερη προεδρική περίοδος του Τραμπ συνοδεύτηκε από ρεκόρ εισροής χρημάτων. Η επιτροπή MAGA Inc., το «υπερταμείο» που συνδέεται με τον ίδιο και την οικογένειά του, συγκέντρωσε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγους μήνες.

Η επιτροπή MAGA Inc., το «υπερταμείο» που συνδέεται με τον ίδιο και την οικογένειά του, συγκέντρωσε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγους μήνες

Πίσω από τα ονόματα των δωρητών, ένας κοινός παρονομαστής: άνθρωποι και εταιρείες που λίγο αργότερα είδαν υποθέσεις τους να διευθετούνται, κανονισμούς να αλλάζουν ή αγορές να ανοίγουν.

Από κολοσσούς της τεχνολογίας και της ασφάλισης, μέχρι παραγωγούς «ανθρώπινου ιστού» για ιατρικά επιθέματα (!), η λίστα θυμίζει μωσαϊκό συμφερόντων που βρίσκουν καταφύγιο κάτω από την «ομπρέλα» του Τραμπ.

Η νέα crypto δημοκρατία

Από όλους τους τομείς, η αγορά των κρυπτονομισμάτων ίσως αποτελεί το πιο εντυπωσιακό πεδίο της «τραμπικής» εύνοιας.

Κάποτε επικριτής της «ανεξέλεγκτης ψηφιακής οικονομίας», ο Τραμπ εμφανίστηκε ξαφνικά ως ο προστάτης της crypto βιομηχανίας, υποσχόμενος να κάνει τις ΗΠΑ «την πρωτεύουσα του blockchain».

Μετά την επιστροφή του στο Οβάλ Γραφείο, η επιβολή ελέγχων χαλάρωσε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκλεισε την ειδική ομάδα για τα crypto, και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) άλλαξε ηγεσία, τοποθετώντας στην κορυφή της τον φανατικό υποστηρικτή των ψηφιακών νομισμάτων Πολ Άτκινς.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, έρευνες ετών εναντίον μεγάλων εταιρειών όπως των Gemini και Coinbase σταμάτησαν απότομα.

Η σύμπτωση; Οι ιδιοκτήτες τους είχαν κάνει πρόσφατα δωρεές εκατομμυρίων στα pro-Trump ταμεία.

Ανάμεσά τους οι διάσημοι Winklevoss twins, γνωστοί από τη δημιουργία του Facebook, που έδωσαν πάνω από 3 εκατ. δολάρια στη MAGA Inc., λίγο πριν η SEC κλείσει μια δυσάρεστη υπόθεσή τους.

Δείπνα, deals και «συμπτώσεις»

Οι συσχετίσεις δεν σταματούν στα crypto. Οι Financial Times αναφέρουν περιπτώσεις όπου δωρεές και αποφάσεις συνδέθηκαν με χρονική απόσταση λίγων ημερών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χορηγήσει χιλιάδες χάριτες και απονομές ποινών, πολλές εκ των οποίων αφορούν υποστηρικτές και δωρητές.

Ο επιχειρηματίας Τρέβορ Μίλτον της Nikola, για παράδειγμα, καταδικάστηκε για απάτη, δώρισε σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια, και λίγο αργότερα… αθωώθηκε με προεδρική χάρη.

Η επιχειρηματίας Ελίζαμπεθ Φάγκο δώρισε επίσης ένα εκατομμύριο και λίγο μετά ο γιος της έλαβε προεδρική άφεση για οικονομικά εγκλήματα.

Ακόμα και το TikTok, που ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να απαγορεύσει, βρήκε νέα ζωή όταν ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές του, ο Τζεφ Γιας, έριξε 16 εκατομμύρια δολάρια στο προεκλογικό ταμείο. Η στάση του προέδρου άλλαξε «ως εκ θαύματος» — και το app παρέμεινε ενεργό.

Τον περασμένο Αύγουστο ο Τζεφ Γιας έδινε συμβουλές…επιτυχίας από το Facebook.

Από τα crypto στα τσιγάρα

Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και σε πιο «γήινες» βιομηχανίες. Μετά από δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων από μεγάλη καπνοβιομηχανία, ο Λευκός Οίκος ανέστειλε το σχέδιο απαγόρευσης των μενθόλων.

Η UnitedHealthcare, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός των ΗΠΑ, πρόσφερε 5 εκατ. δολάρια, και λίγο μετά η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση των αποζημιώσεων Medicare, δίνοντάς της τεράστιο εμπορικό πλεονέκτημα.

Ακόμη και μια μικρή εταιρεία ιατρικών επιθεμάτων από ανθρώπινο ιστό, η Extremity Care, έκανε «δώρο» 15 εκατ. δολάρια και είδε μέσα σε έξι εβδομάδες μια δυσμενή ρύθμιση να… μετατίθεται για δύο χρόνια.

Το δείπνο των εκλεκτών

Το κερασάκι στην τούρτα;

Το πολυτελές δείπνο που διοργανώθηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο για τη «νέα αίθουσα δεξιώσεων».

Εκεί, δίπλα στους Trump Jr. και Eric Trump, κάθονταν εκπρόσωποι των Coinbase, Altria, RAI Services και φυσικά οι Winklevoss.

Ένα τραπέζι όπου η επιχειρηματική ισχύς και η πολιτική επιρροή συναντιούνται χωρίς ντροπή…

Το νέο ήθος της αμερικανικής εξουσίας

Η Αμερική έχει γνωρίσει και άλλες εποχές «πολιτικών ευεργετών».

Από τον Μπιλ Κλίντον ως τον Τζο Μπάιντεν, καμία κυβέρνηση δεν έμεινε αλώβητη από την επιρροή του χρήματος.

Όμως, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, το φαινόμενο Τραμπ είναι διαφορετικό: είναι δημόσιο, οργανωμένο και σχεδόν διαφημισμένο.

Δεν κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά «ποζάρει κάτω από τον πολυέλαιο του Λευκού Οίκου».

Και ενώ οι αναλυτές συζητούν αν υπάρχει πραγματικό “quid pro quo”, ένα πράγμα μοιάζει βέβαιο: στην Ουάσιγκτον του 2025, η πολιτική έχει επιστρέψει στις ρίζες της — ως εμπόριο, με απόδειξη.

Πηγή: ΟΤ

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες
Οι πόλεις βουλιάζουν 26.10.25

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού ασκεί πίεση στις υποδομές, αυξάνει την ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορεί η Ευρώπη να εξισορροπήσει την οικονομική κερδοφορία με τη βιωσιμότητα;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
Κιρίλ Ντμιτρίεφ 26.10.25

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Σύνταξη
Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Νέα εποχή 26.10.25

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κρεμλίνο: Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 26.10.25

Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ, λέει το Κρεμλίνο

Η ανακοινωμένη συνάντηση από τον Τραμπ που θα φιλοξενούνταν στη Βουδαπέστη ανάμεσα ανάμεσα στους δύο προέδρους δεν έγινε - «Η διαδικασία είναι περίπλοκη», σημειώνει τώρα το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;
Παράδοξο; 26.10.25

Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;

Οι φόβοι των σκληροπυρηνικών Εβραίων, η διαφορετική προσέγγιση των πιο προοδευτικών και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση στο απόλυτο φαβορί των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη Ζόχραν Μαμντάνι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων – Τι λέει για τον αφοπλισμό της
Το μήνυμα Τραμπ 26.10.25

Η Χαμάς θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων - Τι λέει για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο - Τι είπε σε συνέντευξή του ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αργεντινή: Σήμερα Κυριακή οι ενδιάμεσες εκλογές – Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι
Τα προγνωστικά 26.10.25

Σήμερα οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή - Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει τον Χαβιέρ Μιλέι - Ωστόσο, έχει απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του αν αυτός δεν τα πάει καλά στις εκλογές

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Βόλος 3-0: Πως η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου
Ποδόσφαιρο 26.10.25

ΠΑΟΚ-Βόλος 3-0: Πως η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Βόλο και παρέμεινε στην κορυφή, όμως ένα λεπτό πριν ανοίξει το σκορ οι Βεργέτης και Παπαπέτρου έκλεισαν τα μάτια σε πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ (48’)

Βάιος Μπαλάφας
Ακρίβεια: Τα «ταμπελάκια» της νέας καθημερινότητας μας
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Τα «ταμπελάκια» της ακρίβειας: Οι νέες λέξεις που προστέθηκαν στην καθημερινότητα μας

Η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα των συσσωρευτικών πληθωριστικών πιέσεων με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων μιας χώρας. Η συνεχιζόμενη διάρκειά της αλλάζει το καθημερινό μας λεξιλόγιο εισάγοντας νέες λέξεις και όρους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis
Τεκμήριο 26.10.25

332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Ήταν η τελευταία πράξη ενός από τα πιο εμβληματικά και τοξικά αδελφικά δράματα στην ιστορία της ροκ μουσικής αλλά σήμερα η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ, την οποία κατέστρεψε ο αδελφός του, Λίαμ, είναι πολύτιμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»

Η 31χρονη λέει επίσης στην εκπομπή πως είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις αρχές και μάλιστα είχε ενεργοποιήσει και το panic button. Ωστόσο ο πρώην σύζυγός της δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύνταξη
Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης
Ασκητική μόνο 26.10.25

Ωνάσης, Μουσολίνι, οργή Θεού και ο Χριστός ως έμπνευση: Σαν σήμερα, ο Νίκος Καζαντζάκης

Ποιητής, φιλόσοφος, ταξιδευτής, ο Καζαντζάκης υπήρξε ένας σύγχρονος Οδυσσέας που αγαπήθηκε παγκοσμίως όσο κανένας άλλος Έλληνας λογοτέχνης, αλλά ταυτόχρονα πολεμήθηκε όσο κανένας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
Ελλάδα 26.10.25

Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»

Όπως αναφέρει συγγενικό περιβάλλον του φερόμενου ως συνεργού στο έγκλημα στη Φοινικούντα, το πιο πιθανό είναι ο 22χρονος να φοβάται εκείνον που κρύβεται πίσω από την οργάνωση της διπλής δολοφονίας.

Σύνταξη
Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες
Οι πόλεις βουλιάζουν 26.10.25

Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού ασκεί πίεση στις υποδομές, αυξάνει την ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μπορεί η Ευρώπη να εξισορροπήσει την οικονομική κερδοφορία με τη βιωσιμότητα;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Αθλητισμός & Σπορ 26.10.25

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:45 την αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τη 1η αγωνιστική της Volley League Ανδρών.

Σύνταξη
Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 
«Είμαστε ρατσιστές» 26.10.25

Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 

Από τις λαμπερές και light τηλεοπτικές Tρεις Χάριτες στο σκοτεινό σανίδι του θεάτρου, η Νένα Μεντή ήταν πάντα ακέραιη και ξεκάθαρη. Μιλώντας στο MEGA, η ηθοποιός με το σπάνιο τσαγανό, μίλησε για όλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος

LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Βόλος για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Ελλάδα 26.10.25

Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό

Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν (vid)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν (vid)

Ο Άρης προηγήθηκε μόλις στο 10' από αυτογκόλ, όμως στη συνέχεια «βολεύτηκε» στο προβάδισμά του κι έτσι ο Λεβαδειακός κατάφερε να ισοφαρίσει στο 60' και να πάρει πολύτιμο 1-1 για την 8η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
Κιρίλ Ντμιτρίεφ 26.10.25

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

