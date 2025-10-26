Μουσική, χορός και μπίζνες για τον Τραμπ στην Ασία – Viral ήδη η περιοδεία του Αμερικανού προέδρου

Για πέντε ημέρες θα βρίσκεται στην Ασία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί στην περιοχή.

Στις επαφές που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει για επενδύσεις, συμφωνίες για το εμπόριο, ενώ θεωρείται κρίσιμης σημασίας το ραντεβού για τα ορυκτά καύσιμα.

Συμφωνίες με Ασία

Ο Τραμπ, που θα συμμετέχει και στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), υπέγραψε συμφωνίες για αμοιβαίο εμπόριο με την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Καμπότζη.

The 13th annual U.S.-ASEAN Summit leader photo 🇺🇸🌏 pic.twitter.com/m3LVfOaSf9 — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν δασμολογικό συντελεστή 19% στις περισσότερες εξαγωγές και από τις τρεις χώρες βάσει των συμφωνιών αυτών, σύμφωνα με κοινές ανακοινώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης συμφωνίες με την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, επιδιώκοντας συνεργασία για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρίσιμης σημασίας ορυκτών, εν μέσω ανταγωνιστικών προσπαθειών από το Πεκίνο σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.

Η Μαλαισία συμφώνησε, μεταξύ άλλων, να απέχει από την απαγόρευση ή την επιβολή ποσοστώσεων στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κρίσιμης σημασίας ορυκτών ή στοιχείων σπάνιων γαιών, ανέφεραν οι χώρες σε ανακοίνωσή τους. Στην ανακοίνωση, ωστόσο, δεν διευκρινίζεται εάν η δέσμευση της Μαλαισίας ισχύει για ακατέργαστες ή επεξεργασμένες σπάνιες γαίες.

Η Ταϊλάνδη θα καταργήσει τους δασμολογικούς φραγμούς για το 99% περίπου των αγαθών, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων, τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, ανέφεραν οι δύο χώρες.

Η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και η Καμπότζη δεσμεύτηκαν επίσης να προστατεύσουν τα εργασιακά δικαιώματα και να ενισχύσουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Μια ακόμα ειρήνη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Λίγο μετά την άφιξή του στη Μαλαισία, ο Ντόναλντ Τραμπ συνυπέγραψε και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης.

Η συμφωνία υπεγράφη στην Κουάλα Λουμπούρ από τον πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μανέτ και τον Ταϊλανδό ομολογό του Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, καθώς και από τον Αμερικανό πρόεδρο.

The Kuala Lumpur Peace Accords have been SIGNED, marking a historic milestone in resolving border tensions between Thailand and Cambodia. 🇺🇸🇲🇾🇰🇭🇹🇭 THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/Vg1Ke3nxio — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται για μια «Μεγάλη Συμφωνία Ειρήνης», που, όπως είπε, «διαπραγματεύθηκε με υπερηφάνεια» μεταξύ των δύο χωρών.

«Κάναμε κάτι που πολλοί πίστευαν πως δεν μπορούσε να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ μετά την υπογραφή. Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική», ενώ ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης σημείωσε ότι η συμφωνία δημιουργεί «τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη».

Viral με το… καλημέρα

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ασία ξεκίνησε από τη Μαλαισία, εκεί όπου τον περίμεναν ντυμένοι με παραδοσιακές στολές. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με μουσική και χορό, ενώ ο 79χρονος πρόεδρος δεν δίστασε να λάβει μέρος στο τελετουργικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας εκατοντάδες σχόλια.

TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION 🕺🇺🇸🇲🇾 pic.twitter.com/ahPmAMXnk8 — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

Η υποδοχή οργανώθηκε από τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο οποίος στη συνέχεια συνόδευσε τον Τραμπ σε σειρά επαφών με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ταξίδι περιλαμβάνει συνάντηση στο Τόκιο με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι και συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.