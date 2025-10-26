newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Κόσμος 26 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΑνάλυσηΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Μπορεί να οραματίζεται το Νομπέλ Ειρήνης, ισχυριζόμενος ότι έχει ήδη τερματίσει οκτώ πολέμους, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει έναν στη νότια «γειτονιά» των ΗΠΑ.

Κατά τον ίδιο, πρόκειται για «ένοπλη σύγκρουση» με «ναρκοτρομοκράτες» από τη Λατινική Αμερική.

Πλέον τους αποκαλεί «τον ISIS του δυτικού ημισφαιρίου».

Σε αυτούς δεν συγκαταλέγει μόνο καρτέλ ναρκωτικών, που έχει ήδη χαρακτηρίσει με διάταγμα «τρομοκρατικές οργανώσεις».

Στο «στόχαστρο» της κυβέρνησης Τραμπ έχει μπει πρωτίστως η Βενεζουέλα υπό τον σοσιαλιστή Νικολάς Μαδούρο και, προς παραδειγματισμό, η Κολομβία του αριστερού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο.

Έχει επικηρύξει τον μεν με 50 εκατομμύρια δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του Οσάμα Μπιν Λάντεν το 2011.

Στον δε, αφού τον χαρακτήρισε «ναρκοβαρόνο» και «τρελό», του επέβαλε κυρώσεις, έχοντας ήδη αναστείλει κάθε βοήθεια στη Μπογκοτά -από τους στενότερους συμμάχους της Αμερικής στην μάχη κατά των ναρκωτικών εδώ και δεκαετίες.

Μετά δε τις ευθείες απειλές κατά του Μαδούρο, ακόμη και για αεροπορικά πλήγματα ή «χερσαία δράση» στη Βενεζουέλα -ενώ υπάρχει ήδη εξουσιοδότηση της CIA για «μυστικές επιχειρήσεις»- ο Τραμπ προειδοποίησε τις προάλλες τον Πέτρο «να προσέχει».

Όλα αυτά δεν είναι απλά στα λόγια.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μέσα στο τελευταίο δίμηνο μια φοβερή δύναμη κρούσης στη νότια Καραϊβική.

Αριθμεί πάνω από 10.000 στρατιώτες, πολλά πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και τώρα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει τουλάχιστον δέκα φονικές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα με βομβαρδισμούς μικρών σκαφών και ενός ημι-υποβρυχίου, με απολογισμό πάνω από 40 νεκρούς -κατά τις ΗΠΑ εμπόρους ναρκωτικών, χωρίς όμως να έχουν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Η δε δράση τους έχει πλέον επεκταθεί από την Καραϊβική στον ανατολικό Ειρηνικό, χωρίς να υπάρχει καν εξουσιοδότηση του αμερικανικού Κογκρέσου, ενώ οι καταγγελίες πέφτουν «βροχή» για παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.

«Τρύπια» νομιμότητα

«Δεν νομίζω ότι θα ζητήσουμε απαραίτητα κήρυξη πολέμου», δήλωσε απτόητος τις προάλλες ο πρόεδρος Τραμπ, ερωτηθείς για το εάν θα ζητήσει «πράσινο φως» από το Κογκρέσο στα σχέδιά του.

«Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό», συμπλήρωσε.

«Νομίζω ότι απλώς θα σκοτώσουμε ανθρώπους που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας».

Δεν είναι τυχαίο που η αμερικανική κυβέρνηση μιλά για «ναρκοτρομοκράτες».

«Όπως η Αλ Κάιντα κήρυξε πόλεμο στην πατρίδα μας, έτσι και αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορά μας και στον λαό μας», υποστηρίζει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ (ή «υπουργός Πολέμου» βάσει του πρόσφατου προεδρικού διατάγματος) Πιτ Χέγκσεθ.

«Δεν θα υπάρχει καταφύγιο ή συγχώρεση», «ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών θα τους κυνηγήσει και θα τους εξολοθρεύσει».

Νομοθέτες τόσο από τους Δημοκρατικούς, όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες ως προς τη νομιμότητα των επιθέσεων.

Στο Κογκρέσο ωστόσο «ναυάγησε» προ ημερών ψήφισμα, που υποστήριξαν οι Δημοκρατικοί και απαιτούσε από τον πρόεδρο να ζητήσει άδεια για περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τα «καμπανάκια» ωστόσο έχουν αρχίσει να ηχούν εκκωφαντικά.

Αιφνιδίως, ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ηγεσία της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (SOUTHCOM), μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προαναγγέλλοντας τη συνταξιοδότησή του τον Δεκέμβριο, μετά από 37 χρόνια υπηρεσίας.

Δεν εξήγησε τα αίτια της απόφασής του. Η κίνησή του ωστόσο ερμηνεύεται ως έκφραση ανησυχίας για τις τρέχουσες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εν τω μεταξύ απέφυγε να ασκήσει δίωξη κατά των μοναδικών έως σήμερα επιζώντων από επίθεση του αμερικανικού στρατού κατά σκαφών «ναρκοτρομοκρατών».

Αντίθετα, τους απέλασε στις χώρες καταγωγής τους, στην Κολομβία και στον Ισημερινό. Οι δε αρχές στο Κίτο άφησαν τον υπήκοό τους ελεύθερο, ελλείψει ενοχοποιητικών στοιχείων…

YouTube thumbnail

«Παιχνίδια» με το διεθνές δίκαιο, σε ρευστές γεωπολιτικές ισορροπίες

Νομικοί εμπειρογνώμονες διατυπώνουν εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που η κυβέρνηση Τραμπ δίνει πλέον τον πρώτο λόγο στον αμερικανικό στρατό, αντί στην Ακτοφυλακή, την κύρια υπηρεσία επιβολής του ναυτικού νόμου των ΗΠΑ και γιατί δεν καταβλήθηκαν έτερες προσπάθειες προτού επιλεγούν οι θανατηφόρες επιθέσεις.

«Όσο απογοητευμένοι κι αν είμαστε με τα μέσα και τα αποτελέσματα των προσπαθειών των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της ροής ναρκωτικών, αποτελεί χλευασμό του διεθνούς δικαίου να υπονοούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση με καρτέλ», δήλωσε στο Associated Press η Κλερ Φίνκελσταϊν, καθηγήτρια εθνικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ στην Καραϊβική «δεν είναι και πολύ χρήσιμα» στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, δήλωσε ο σχολιαστής εξωτερικών υποθέσεων της εφημερίδας The Guardian , Simon Tisdall – ειδικά αν η εστίασή τους είναι στη Βενεζουέλα, μέσω της οποίας διακινούνται μόνο μικρές ποσότητες κοκαΐνης στην Αμερική.

«Δεν μπορείς να αποκαλέσεις κάτι πόλεμο για να δώσεις στον εαυτό σου πολεμικές εξουσίες», δήλωσε στο Associated Press η Κλερ Φίνκελσταϊν, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, ειδική σε θέματα δικαίου, πολιτική εθνικής ασφάλειας και δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καταγγέλλει ότι ο Λευκός Οίκος διεξάγει «ακήρυχτο πόλεμο» εναντίον του και προσπαθεί «να επιβάλει βίαια αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα του, που έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Τυχαίο ή μη, η φετινή Νομπελίστρια Ειρήνης, ηγέτιδα της εγχώριας αντιπολίτευσης και υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και τη Δύση Μαρία Κορίνα Ματσάδο τάσσεται υπέρ της ιδιωτικοποίησης των εθνικών πόρων.

Ρόλο-κλειδί ωστόσο διατηρεί ο στρατός της Βενεζουέλας, που μέχρι στιγμής παραμένει στο πλευρό του Μαδούρο.

Αυτός δε με τη σειρά του επισημαίνει ότι το Καράκας διαθέτει 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους ρωσικής κατασκευής, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του έχει ισχυρούς συμμάχους.

Εκτός από τη Μόσχα, είναι και το Πεκίνο.

YouTube thumbnail

Σε εφαρμογή το «Δόγμα Μονρόε 2.0»

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ έχει βάλει στο «μάτι» τους πλούσιους πόρους πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών της Βενεζουέλας.

Όλο και περισσότεροι ωστόσο δείχνουν πλέον πεπεισμένοι ότι πρόκειται για άλλη μια εκδοχή της τραμπικής επιβολής μέσω της ισχύος, με αναβίωση στη Λατινική Αμερική του Δόγματος Μονρόε.

Με ιστορικό σημείο αναφοράς τον 19ο αιώνα και τον πέμπτο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέιμς Μονρόε, παραπέμπει στην πολιτική των ΗΠΑ ότι δεν θα επιτρέψουν στους αντιπάλους τους να αναμιγνύονται στις υποθέσεις του δυτικού ημισφαιρίου.

Τότε αφορούσε τις ευρωπαϊκές αποικιοκρατικές δυνάμεις.

Σήμερα εφαρμόζεται συνδυαστικά με το τραμπικό δόγμα «Πρώτα η Αμερική» και την εστίαση των ΗΠΑ στην ανάσχεση της Κίνας, το γεωπολιτικό αποτύπωμα της οποίας έχει αυξηθεί (και) στη Λατινική Αμερική.

Από την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδίωξε, ακόμη και με την απειλή χρήσης στρατιωτικής ισχύος, την επανάκτηση του αμερικανικού ελέγχου στη Διώρυγα του Παναμά.

Άσκησε οικονομικό εκφοβισμό στο Μεξικό -τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ουάσιγκτον- και επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 50% στη Βραζιλία, επιχειρώντας μάταια να γλιτώσει τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο και σύμμαχό του Ζαΐρ Μπολσονάρο από την καταδίκη για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του αριστερού Λούλα ντα Σίλβα, μετά τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Συνεργάζεται στενά με τον λατινοαμερικανό νεο-δικτάτορα του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, στην εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής ατζέντας τους και στήριξε με τεράστια οικονομική βοήθεια τον επίσης ακροδεξιό, αυτοαποκαλούμενο «αναρχοκαπιταλιστή» πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Η δε Βενεζουέλα θεωρείται μεν κόμβος διαμετακόμισης ναρκωτικών, όμως οι μεγάλοι παραγωγοί είναι άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής και η Καραϊβική δεν θεωρείται καν η βασική δίοδος λαθρεμπορίου ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Δεδομένου δε του «μαύρου» ιστορικού του αμερικανικού παρεμβατισμού στη Λατινική Αμερική, πολλοί προεξοφλούν ότι ο ρόλος του περιφερειακού «αστυφύλακα» που επιδιώκει η Ουάσιγκτον θα γίνει μπούμπερανγκ, αναδεικνύοντας μακροπρόθεσμα ως μεγάλο νικητή την Κίνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

World
ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα
Αμερικανός στρατιωτικός 25.10.25

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Ένας πρώην σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να απομακρύνει τους κόλακες και να εμπιστευτεί επαγγελματίες στρατιωτικούς για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Άγνωστος Στρατιώτης 26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε εστιατόριο 26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο