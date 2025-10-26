Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Μπορεί να οραματίζεται το Νομπέλ Ειρήνης, ισχυριζόμενος ότι έχει ήδη τερματίσει οκτώ πολέμους, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει έναν στη νότια «γειτονιά» των ΗΠΑ.

Κατά τον ίδιο, πρόκειται για «ένοπλη σύγκρουση» με «ναρκοτρομοκράτες» από τη Λατινική Αμερική.

Πλέον τους αποκαλεί «τον ISIS του δυτικού ημισφαιρίου».

Σε αυτούς δεν συγκαταλέγει μόνο καρτέλ ναρκωτικών, που έχει ήδη χαρακτηρίσει με διάταγμα «τρομοκρατικές οργανώσεις».

Στο «στόχαστρο» της κυβέρνησης Τραμπ έχει μπει πρωτίστως η Βενεζουέλα υπό τον σοσιαλιστή Νικολάς Μαδούρο και, προς παραδειγματισμό, η Κολομβία του αριστερού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο.

Έχει επικηρύξει τον μεν με 50 εκατομμύρια δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του Οσάμα Μπιν Λάντεν το 2011.

Στον δε, αφού τον χαρακτήρισε «ναρκοβαρόνο» και «τρελό», του επέβαλε κυρώσεις, έχοντας ήδη αναστείλει κάθε βοήθεια στη Μπογκοτά -από τους στενότερους συμμάχους της Αμερικής στην μάχη κατά των ναρκωτικών εδώ και δεκαετίες.

Μετά δε τις ευθείες απειλές κατά του Μαδούρο, ακόμη και για αεροπορικά πλήγματα ή «χερσαία δράση» στη Βενεζουέλα -ενώ υπάρχει ήδη εξουσιοδότηση της CIA για «μυστικές επιχειρήσεις»- ο Τραμπ προειδοποίησε τις προάλλες τον Πέτρο «να προσέχει».

Όλα αυτά δεν είναι απλά στα λόγια.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μέσα στο τελευταίο δίμηνο μια φοβερή δύναμη κρούσης στη νότια Καραϊβική.

Αριθμεί πάνω από 10.000 στρατιώτες, πολλά πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και τώρα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει τουλάχιστον δέκα φονικές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα με βομβαρδισμούς μικρών σκαφών και ενός ημι-υποβρυχίου, με απολογισμό πάνω από 40 νεκρούς -κατά τις ΗΠΑ εμπόρους ναρκωτικών, χωρίς όμως να έχουν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Η δε δράση τους έχει πλέον επεκταθεί από την Καραϊβική στον ανατολικό Ειρηνικό, χωρίς να υπάρχει καν εξουσιοδότηση του αμερικανικού Κογκρέσου, ενώ οι καταγγελίες πέφτουν «βροχή» για παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.

The Trump administration says its deadly strikes on Caribbean boats are part of a “war on drugs,” but with no proof of narcotics found, questions are growing over the evidence and its true strategy. Al Jazeera’s Jillian Wolf fact checks. pic.twitter.com/vBCjnNQpoG — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 23, 2025

«Τρύπια» νομιμότητα

«Δεν νομίζω ότι θα ζητήσουμε απαραίτητα κήρυξη πολέμου», δήλωσε απτόητος τις προάλλες ο πρόεδρος Τραμπ, ερωτηθείς για το εάν θα ζητήσει «πράσινο φως» από το Κογκρέσο στα σχέδιά του.

«Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό», συμπλήρωσε.

«Νομίζω ότι απλώς θα σκοτώσουμε ανθρώπους που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας».

Δεν είναι τυχαίο που η αμερικανική κυβέρνηση μιλά για «ναρκοτρομοκράτες».

«Όπως η Αλ Κάιντα κήρυξε πόλεμο στην πατρίδα μας, έτσι και αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορά μας και στον λαό μας», υποστηρίζει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ (ή «υπουργός Πολέμου» βάσει του πρόσφατου προεδρικού διατάγματος) Πιτ Χέγκσεθ.

«Δεν θα υπάρχει καταφύγιο ή συγχώρεση», «ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών θα τους κυνηγήσει και θα τους εξολοθρεύσει».

Νομοθέτες τόσο από τους Δημοκρατικούς, όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες ως προς τη νομιμότητα των επιθέσεων.

Στο Κογκρέσο ωστόσο «ναυάγησε» προ ημερών ψήφισμα, που υποστήριξαν οι Δημοκρατικοί και απαιτούσε από τον πρόεδρο να ζητήσει άδεια για περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τα «καμπανάκια» ωστόσο έχουν αρχίσει να ηχούν εκκωφαντικά.

Αιφνιδίως, ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ηγεσία της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (SOUTHCOM), μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προαναγγέλλοντας τη συνταξιοδότησή του τον Δεκέμβριο, μετά από 37 χρόνια υπηρεσίας.

Δεν εξήγησε τα αίτια της απόφασής του. Η κίνησή του ωστόσο ερμηνεύεται ως έκφραση ανησυχίας για τις τρέχουσες επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εν τω μεταξύ απέφυγε να ασκήσει δίωξη κατά των μοναδικών έως σήμερα επιζώντων από επίθεση του αμερικανικού στρατού κατά σκαφών «ναρκοτρομοκρατών».

Αντίθετα, τους απέλασε στις χώρες καταγωγής τους, στην Κολομβία και στον Ισημερινό. Οι δε αρχές στο Κίτο άφησαν τον υπήκοό τους ελεύθερο, ελλείψει ενοχοποιητικών στοιχείων…

«Παιχνίδια» με το διεθνές δίκαιο, σε ρευστές γεωπολιτικές ισορροπίες

Νομικοί εμπειρογνώμονες διατυπώνουν εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που η κυβέρνηση Τραμπ δίνει πλέον τον πρώτο λόγο στον αμερικανικό στρατό, αντί στην Ακτοφυλακή, την κύρια υπηρεσία επιβολής του ναυτικού νόμου των ΗΠΑ και γιατί δεν καταβλήθηκαν έτερες προσπάθειες προτού επιλεγούν οι θανατηφόρες επιθέσεις.

«Όσο απογοητευμένοι κι αν είμαστε με τα μέσα και τα αποτελέσματα των προσπαθειών των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της ροής ναρκωτικών, αποτελεί χλευασμό του διεθνούς δικαίου να υπονοούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση με καρτέλ», δήλωσε στο Associated Press η Κλερ Φίνκελσταϊν, καθηγήτρια εθνικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ στην Καραϊβική «δεν είναι και πολύ χρήσιμα» στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, δήλωσε ο σχολιαστής εξωτερικών υποθέσεων της εφημερίδας The Guardian , Simon Tisdall – ειδικά αν η εστίασή τους είναι στη Βενεζουέλα, μέσω της οποίας διακινούνται μόνο μικρές ποσότητες κοκαΐνης στην Αμερική.

«Δεν μπορείς να αποκαλέσεις κάτι πόλεμο για να δώσεις στον εαυτό σου πολεμικές εξουσίες», δήλωσε στο Associated Press η Κλερ Φίνκελσταϊν, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, ειδική σε θέματα δικαίου, πολιτική εθνικής ασφάλειας και δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καταγγέλλει ότι ο Λευκός Οίκος διεξάγει «ακήρυχτο πόλεμο» εναντίον του και προσπαθεί «να επιβάλει βίαια αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα του, που έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Τυχαίο ή μη, η φετινή Νομπελίστρια Ειρήνης, ηγέτιδα της εγχώριας αντιπολίτευσης και υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και τη Δύση Μαρία Κορίνα Ματσάδο τάσσεται υπέρ της ιδιωτικοποίησης των εθνικών πόρων.

Ρόλο-κλειδί ωστόσο διατηρεί ο στρατός της Βενεζουέλας, που μέχρι στιγμής παραμένει στο πλευρό του Μαδούρο.

Αυτός δε με τη σειρά του επισημαίνει ότι το Καράκας διαθέτει 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους ρωσικής κατασκευής, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του έχει ισχυρούς συμμάχους.

Εκτός από τη Μόσχα, είναι και το Πεκίνο.

Σε εφαρμογή το «Δόγμα Μονρόε 2.0»

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ έχει βάλει στο «μάτι» τους πλούσιους πόρους πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών της Βενεζουέλας.

Όλο και περισσότεροι ωστόσο δείχνουν πλέον πεπεισμένοι ότι πρόκειται για άλλη μια εκδοχή της τραμπικής επιβολής μέσω της ισχύος, με αναβίωση στη Λατινική Αμερική του Δόγματος Μονρόε.

Με ιστορικό σημείο αναφοράς τον 19ο αιώνα και τον πέμπτο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέιμς Μονρόε, παραπέμπει στην πολιτική των ΗΠΑ ότι δεν θα επιτρέψουν στους αντιπάλους τους να αναμιγνύονται στις υποθέσεις του δυτικού ημισφαιρίου.

Τότε αφορούσε τις ευρωπαϊκές αποικιοκρατικές δυνάμεις.

Σήμερα εφαρμόζεται συνδυαστικά με το τραμπικό δόγμα «Πρώτα η Αμερική» και την εστίαση των ΗΠΑ στην ανάσχεση της Κίνας, το γεωπολιτικό αποτύπωμα της οποίας έχει αυξηθεί (και) στη Λατινική Αμερική.

Από την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδίωξε, ακόμη και με την απειλή χρήσης στρατιωτικής ισχύος, την επανάκτηση του αμερικανικού ελέγχου στη Διώρυγα του Παναμά.

Άσκησε οικονομικό εκφοβισμό στο Μεξικό -τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ουάσιγκτον- και επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 50% στη Βραζιλία, επιχειρώντας μάταια να γλιτώσει τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο και σύμμαχό του Ζαΐρ Μπολσονάρο από την καταδίκη για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του αριστερού Λούλα ντα Σίλβα, μετά τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Συνεργάζεται στενά με τον λατινοαμερικανό νεο-δικτάτορα του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, στην εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής ατζέντας τους και στήριξε με τεράστια οικονομική βοήθεια τον επίσης ακροδεξιό, αυτοαποκαλούμενο «αναρχοκαπιταλιστή» πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Η δε Βενεζουέλα θεωρείται μεν κόμβος διαμετακόμισης ναρκωτικών, όμως οι μεγάλοι παραγωγοί είναι άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής και η Καραϊβική δεν θεωρείται καν η βασική δίοδος λαθρεμπορίου ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Δεδομένου δε του «μαύρου» ιστορικού του αμερικανικού παρεμβατισμού στη Λατινική Αμερική, πολλοί προεξοφλούν ότι ο ρόλος του περιφερειακού «αστυφύλακα» που επιδιώκει η Ουάσιγκτον θα γίνει μπούμπερανγκ, αναδεικνύοντας μακροπρόθεσμα ως μεγάλο νικητή την Κίνα.