O Τραμπ αισιοδοξεί για συνολική συμφωνία με Σι – Οι σύμμαχοί του ανησυχούν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου αισιόδοξος για τη σύναψη «συνολικής συμφωνίας» με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά την προσεχή συνάντησή τους στη Νότια Κορέα.

«Νομίζω ότι έχουμε αληθινά καλές πιθανότητες να κλείσουμε αληθινά συνολική συμφωνία», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος. Πρόσθεσε πως «τόσο αυτοί όσο και εμείς θα χρειαστεί να κάνουμε παραχωρήσεις». Τόνισε πως έχουν να διορθώσουν πολλά πράγματα και να μιλήσουν για τους αγρότες τους.

Οι συζητήσεις έχουν ήδη αρχίσει από έμπιστους αξιωματούχους των Τραμπ και Σι

Ανώτεροι οικονομικοί αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα ξεκίνησαν τη συνάντησή τους στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας το Σάββατο, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου και να εξασφαλίσουν μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ.

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν ένα νέο γύρο εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία το Σάββατο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Πεκίνο, ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησης μεταξύ των Προέδρων των δύο χωρών στη Νότια

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι ο Αντιπρόεδρος Χε Λιφένγκ θα ηγηθεί μιας αντιπροσωπείας στη Μαλαισία μέχρι τη Δευτέρα για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνομιλίες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), θα επικεντρωθούν στην εξεύρεση λύσης, μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα και άλλους εμπορικούς περιορισμούς από την 1η Νοεμβρίου, ως αντίποινα για την επέκταση των εξαγωγικών ελέγχων της Κίνας σε μαγνήτες και ορυκτά σπάνιων γαιών.

Φοβούνται μήπως ο Τραμπ τους… πουλήσει για την συμφωνία με την Κίνα

Ορισμένες ασιατικές χώρες φοβούνται ότι μια «μεγάλη συμφωνία» με τον Σι σε οικονομικά θέματα θα μπορούσε να παραγκωνίσει την ασφάλεια τους. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε τον κόσμο κατά την πρώτη θητεία του ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονταν για μια εποχή εντατικοποιημένου στρατιωτικού και οικονομικού ανταγωνισμού με το Πεκίνο.

Ωστόσο, καθώς αναχωρούσε για το πρώτο του ταξίδι στην Ασία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, η σύναψη μιας νέας εμπορικής συμφωνίας με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ έχει αναδειχθεί σε προτεραιότητα στην ατζέντα του Τραμπ, προκαλώντας ανησυχίες στους συμμάχους ότι η συμφωνία θα γίνει εις βάρος τους, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

«Οι ασιατικοί σύμμαχοι βιώνουν στρατηγικό σοκ», δήλωσε ο Κρεγκ Σίνγκλετον, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης που διευθύνει το πρόγραμμα για την Κίνα στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών.

«Το κύριο μέλημά τους τώρα είναι αν οι συναλλακτικές τάσεις του Τραμπ θα οδηγήσουν σε μια μεγάλη συμφωνία με τον Σι, ειδικά μια συμφωνία που θα παραγκωνίζει την Ταϊβάν ή θα αποδυναμώνει την επιρροή των συμμάχων».

Οι σειρά των συναντήσεων Τραμπ στην Ασία

Η αστραπιαία επίσκεψη του Τραμπ στην Ασία ξεκινά την Κυριακή στη Μαλαισία, σε μια συνάντηση ηγετών της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδιάζει να προεδρεύσει στην υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την επίλυση της συνοριακής διαμάχης μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Ιαπωνία, όπου ο Τραμπ θα συναντηθεί με τη Σανάε Τακαϊτσι, τη νέα πρωθυπουργό της χώρας, η οποία υποστηρίζει στενούς δεσμούς με τις ΗΠΑ και ισχυρότερο ιαπωνικό στρατό.

Η Τακαϊτσι δεσμεύτηκε την Παρασκευή να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο, μια κίνηση που θα βελτιώσει το κλίμα για την επίσκεψη του Τραμπ.

Η τρίτη στάση του Τραμπ είναι η Νότια Κορέα, όπου θα συναντήσει τον πρόεδρο Lee Jae Myung και θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του ταξιδιού.

Την Πέμπτη είναι η μεγάλη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.