Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση
Ποδόσφαιρο 26 Οκτωβρίου 2025 | 18:07

Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση

Το επί χόρτου... χάος που επικράτησε στο τελευταίο ματς της Καβάλας συνεχίζεται και εκτός τεσσάρων γραμμών, με τον τερματοφύλακα Ζωγράφο να ζητάει να φύγει, τη διοίκηση να διώχνει τον προπονητή και τον αντιπρόεδρο να παραιτείται...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τίποτα δεν… θυμίζει ποδόσφαιρο πλέον στην Καβάλα. Ή για την ακρίβεια, ίσως θυμίζει… πολύ ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε κάθε περίπτωση, οι «γαλάζιοι» έχουν μπει τελευταία στο στόχαστρο των οπαδών τους, αφού ο τρόπος που λειτουργεί, περισσότερο ερασιτεχνική ομάδα θυμίζει, παρά σύλλογο που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…

Καβάλα – Αναγένηση Καρδίτσας 2-3 στο «Ανθή Καραγιάννη» για την 7η αγωνιστική της Super League 2. Το τελικό αποτέλεσμα, μάλλον δεν ενδιαφέρει κανέναν, οπότε ας μείνει στην άκρη για την… οικονομία της κουβέντας. Όσα όμως συνέβησαν για να έρθει αυτό, σίγουρα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και έχουν προκαλέσει την οργή των οπαδών των γηπεδούχων. Όλα ξεκινούν όμως ακόμη πιο πίσω…

Η ΠΑΕ έδιωξε τον κόσμο

Flashback στο ξεκίνημα της χρονιάς, η τωρινή οργή των Καβαλιωτών φαντάζει απολύτως λογική. Λίγο πριν το πρώτο επίσημο ματς της χρονιάς για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson τον περασμένο Αύγουστο, κανείς στην Καβάλα δεν ξέρει ποιοι είναι οι νέοι ιδιοκτήτες της! Η ΠΑΕ είχε ενημερώσει για μεταβίβαση των μετοχών, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει ποιος τις πήρε. Λίγες μέρες μετά, παρότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη μεταβίβαση των μετοχών, η Καβάλα παίρνει πιστοποιητικό συμμετοχής στη Super League 2. Την ίδια ώρα, παρότι έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου για την… παρουσίαση των νέων ιδιοκτητών, αυτή τελικά δεν διεξάγεται ποτέ και ο κόσμος «ψάχνεται» για το τι συμβαίνει.

Αντί η ΠΑΕ να φροντίσει όμως να τους καθησυχάσει, ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Βγάζει ανακοίνωση και τονίζει ότι παρά την επένδυση 300.000 ευρώ που έχει κάνει, ο κόσμος της γυρνάει την πλάτη. «Παρά την ουσιαστική αυτή προσπάθεια, η ανταπόκριση από τον φίλαθλο κόσμο μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικά χαμηλή», τόνισαν οι Καβαλιώτες και πρόσθεσαν ότι «η γενικότερη απήχηση του κόσμου μέχρι σήμερα προβληματίζει, καθώς παρατηρείται μια τάση να κρίνεται η ομάδα χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη στήριξη». Για… κερασάκι στην τούρτα, η ΠΑΕ ανέφερε ότι θα… κλείσει τις πόρτες του γηπέδου: «Τέλος, ενημερώνουμε ότι μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου, οι εντός έδρας αγώνες της ομάδας θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, με μοναδική εξαίρεση τους κατόχους διαρκείας».

Εδώ, κλείνει η παρένθεση και η συνέχεια δίνεται τις τελευταίες εβδομάδες.

Έδιωξε έναν παίκτη για κάθε γκολ!

Ξανά πίσω στα αγωνιστικά, την περασμένη εβδομάδα, η Καβάλα χάνει 6-0 από τη Νίκη Βόλου για την 6η αγωνιστική. Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μακεδόνες έμειναν στους πέντε βαθμούς και την 7η θέση της κατάταξης, όμως αυτά που ακολούθησαν είχαν και πάλι περισσότερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, η Καβάλα με σχετική της ανακοίνωση γνωστοποίησε την αποδέσμευση έξι ποδοσφαιριστών της, οι οποίοι έπαιξαν βασικοί στον αγώνα.

Την επόμενη πια εβδομάδα, φτάνουμε στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας. Τρομερά λάθη του τερματοφύλακα Γιάννη Ζωγράφου αναγκάζουν τους συμπαίκτες του να του κάνουν «ντου» εν ώρα αγώνα και επί της ουσίας να τον… διώξουν κακήν κακώς από τον αγωνιστικό χώρο, με βρισιές και σπρωξιές! Ο 25χρονος τερματοφύλακας τελικά γίνεται αλλαγή στο 34ο λεπτό του αγώνα, φεύγει από το γήπεδο αποδοκιμαζόμενος και πηγαίνει στην εξέδρα για να δει το υπόλοιπο ματς από εκεί!

Δείτε τι συνέβη στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας

YouTube thumbnail

Ο κόσμος ζήτησε απόλυση προπονητή και η διοίκηση… άκουσε

Μετά το τέλος του αγώνα, οι αποδοκιμασίες είναι εντονότατες προς όλους και ο κόσμος ζητά την απόλυση του προπονητή Θωμά Γράφα, ο οποίος έχει χάσει τη… μπάλα και τον έλεγχο της ομάδας. Οι οπαδοί των γηπεδούχων τελικά συγκεντρώνονται έξω από το γήπεδο και εκφράζουν την οργή τους προς όλους, για τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Όντως, λίγες ώρες μετά το ματς, ο ΑΟΚ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον Θωμά Γράφα.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής:

«Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Θωμά Γράφα, κοινή συναινέσει.

Η διοίκηση της ομάδας ευχαριστεί θερμά τον κ. Γράφα για την παρουσία του. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα συνεχίζει με συνέπεια και προσήλωση τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με στόχο τη σταθερότητα και την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας δεδομένων των δυσκολιών.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις που αφορούν ενέργειες για τη βελτίωση της εικόνας της ομάδας και την πορεία της, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Η εξήγηση του Γιάννη Ζωγράφου για όσα έκανε

Ο 25χρονος τερματοφύλακας, Γιάννης Ζωγράφος, την επομένη του αγώνα πια, έδωσε τη δική του εξήγηση για όσα συνέβησαν στο εν λόγω παιχνίδι. Μιλώντας στο monobala.gr ο γκολκίπερ που σημειωτέον έκανε το ντεμπούτο του σε επίπεδο Super League 2, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την ήττα της ομάδας του, αποκαλύπτοντας πως αγωνίστηκε τραυματίας χωρίς να έχει πει τίποτα σε κανέναν! Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχει ήδη ζητήσει από τη διοίκηση να αποχωρήσει από την ομάδα.

«Η αλήθεια είναι ότι είχα τράβηγμα στο δεξί πόδι και έπαιξα τραυματίας, χωρίς να το πω σε κανέναν. Λάθη δικά μου στοίχισαν στην ομάδα και με αίσθημα ευθύνης ζήτησα να αποχωρήσω. Περιμένω να λυθεί το συμβόλαιό μου τις επόμενες μέρες. Ζητώ συγνώμη από τους συμπαίκτες μου, που εκνευρίστηκαν που έπαιζα τραυματίας και δεν μπορούσα να βοηθήσω και τον κόσμο για την εικόνα μου στο παιχνίδι. Έτσι έχουν τα πράγματα και βλέπω ότι έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις, γράφονται διάφορα που δεν ισχύουν και δεν με τιμούν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παραιτήθηκε και ο αντιπρόεδρος της ομάδας

Όπως φαίνεται, το στόρι έχει ακόμη αρκετά επεισόδια. Παρά τα όσα ανέφερε ο Ζωγράφος, εξελίξεις φαίνεται πως θα υπάρξουν και σε διοικητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ίδια ιστοσελίδα, ο αντιπρόεδρος του ΑΟΚ, Θανάσης Σπανδωνίδης, δήλωσε ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα.

«Μετά από ώριμη σκέψη, υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Αντιπροέδρου της ομάδας ΠΑΕ.AO Kαβάλα 2024. Η απόφασή μου αυτή δεν ήταν εύκολη, καθώς η πορεία μου στην ομάδα συνοδεύτηκε από έντονες στιγμές, συγκινήσεις και αληθινή αγάπη για τον σύλλογο. Ωστόσο, θεωρώ πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα κατά τη διάρκεια της θητείας μου, τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, τους εργαζομένους του συλλόγου και φυσικά τον υπέροχο κόσμο της ομάδας για τη στήριξή του. Παραμένω φίλος, υποστηρικτής και ενεργό μέλος της “οικογένειας” της ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα 2024 συνεχίζοντας να στηρίζω με την καρδιά μου την κοινή μας προσπάθεια», ανέφερε ο κ. Σπανδωνίδης.

Live your (football) myth in Greece

Το που τελικά θα καταλήξει αυτή η ιστορία και τι άλλο θα δούμε από την συγκεκριμένη ΠΑΕ -και ομάδα- στο άμεσο μέλλον, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Συνοψίζοντας, έχουμε μια διοίκηση που πριν την έναρξη της χρονιάς διώχνει τον κόσμο από την εξέδρα και επιπλέον διώχνει και 6 βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά από ήττα 6-0. Μια εβδομάδα μετά, ο τερματοφύλακας που κάνει ντεμπούτο στη Super League 2 κάνει μέσα σε ένα μισάωρο περισσότερες γκέλες από όσες αναλογούν σε… μισή σεζόν και φτάνει τους συμπαίκτες του σε σημείο να τον κυνηγήσουν πρακτικά μέχρι να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο ίδιος δηλώνει ότι έπαιξε τραυματίες και δεν το είπε σε κανέναν, ο κόσμος την ίδια ώρα ζητάει να φύγει ο προπονητής, η διοίκηση που δηλώνει στην αρχή της σεζόν ότι «ο κόσμος μας έχει γυρίσει την πλάτη» ακούει τον ίδιο κόσμο και διώχνει τον προπονητή και λίγο μετά, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ δηλώνει παραίτηση.

Όπως έλεγε και η παλιά καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού… live your myth in Greece. Εκεί όπου οι ποδοσφαιρικοί… μύθοι, συναντούν την πραγματικότητα.

