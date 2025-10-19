Η Καβάλα δέχθηκε έξι γκολ από τη Νίκη Βόλου και μετά το ματς έδιωξε… ισάριθμους παίκτες (pic)
Η Καβάλα γνώρισε βαριά ήττα από τη Νίκη Βόλου και λίγη ώρα μετά το ματς ανακοίνωσε την αποδέσμευση έξι παικτών της, όσα και τα γκολ που δέχθηκε!
Η Καβάλα φιλοξενήθηκε στον Βόλο από τη Νίκη και ηττήθηκε με το βαρύ 6-0 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου της Superleague 2.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μακεδόνες έμειναν στους πέντε βαθμούς και την 7η θέση της κατάταξης, όμως αυτά που ακολούθησαν μετά το παιχνίδι δεν έχουν… προηγούμενο.
Συγκεκριμένα, η Καβάλα με σχετική της ανακοίνωση γνωστοποίησε την αποδέσμευση έξι ποδοσφαιριστών της, οι οποίοι μάλιστα αγωνίστηκαν ως βασικοί στην αναμέτρηση!
Η σχετική ανάρτηση:
Η ανακοίνωση της Καβάλας:
Η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι προχωράει στην άμεση διακοπή των συμβολαίων συνεργασίας και στην αποδέσμευση των παρακάτω ποδοσφαιριστών:
• Μάκης Γιαννίκογλου
• Μανώλης Αλιατίδης
• Ρακίπ Μπρέγκου
• Μάρκος Σιφναίος
• Άρης Κολλαράς
• Yusri El-Kandoussi
