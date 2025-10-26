magazin
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
26 Οκτωβρίου 2025 | 17:40

Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε στην αιωνιότητα, ωστόσο τα τραγούδια, οι μελωδίες, οι στίχοι και το ατίθασο πνεύμα που αγαπήθηκε, δίχασε, πόνεσε και συζητήθηκε, θα είναι κομμάτι της νεώτερης Ελλάδας για δεκαετίες.

Ο γιος του, Ρωμανός, θέλησε να ευχαριστήσεις φίλους και θαυμαστές του για τη στήριξη και την αγάπη τους μετά την απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού με ένα ανέκδοτο βίντεο από τις πρόβες της τελευταίας συναυλίας του.

«To τελευταίο διάστημα ήταν ευχαριστημένος και πλήρης. Γενναιόδωρος, συναισθηματικός, γεμάτος αγάπη και ευγνωμοσύνη, για εμάς, για τους φίλους του και για τη ζωή που έζησε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Ρωμανός Σαββόπουλος.

Τα στιγμιότυπα από τις πρόβες για το εμβληματικό Ηallelujah του Λέοναρντ Κόεν, του επίσης επιδραστικού τραγουδοποιού από τον Καναδά, και από την τελευταία συναυλία του στο Rockwave Festival τον περασμένο Ιούνιο συγκινούν.

«Είχε δύο ζωές» – «Αυθεντική αγάπη»: Οι συγκινητικοί επικήδειοι της οικογένειας του

Ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Κορνήλιος, απηύθυνε επικήδειο λόγο στην κηδεία του πατέρα του, λέγοντας:

Παρακάτω, θα βρείτε το κείμενο διορθωμένο, με τη σωστή ορθογραφία, γραμματική και τονισμό, διατηρώντας τη ροή και το ύφος του:

«Πολλά από τα τραγούδια του πατέρα μου ήταν διπλά, είχαν δύο τραγούδια μέσα στο κάθε τραγούδι. Το ένα έτρεχε μπροστά, το κυρίως θέμα, και το άλλο ακολουθούσε από πίσω, στο background, σαν ρυάκι σε δύο όχθες. Το ένα ήταν η γη, και το άλλο ακολουθούσε. Μου πήρε πενήντα εφτά χρόνια να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό.

Είχε δύο ζωές. Η μία ήταν πιο άυλη, πνευματική, αέρινη, η άλλη πιο γήινη, πιο σταθερή, πιο υλική. Από τη μια μεριά η ρουτίνα, η καθημερινότητα, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς – για μένα ξηλώθηκε για να σπουδάσω στην Αμερική, τότε που του ρίχνανε ντομάτες στο Ζουμ – κι από την άλλη ήταν η πνευματικότητα που είχε, πήγαινε στο Πήλιο να γράψει για εννέα μήνες, τον χάναμε.

Τελικά κατάλαβα το μήνυμα που προσπαθούσε να μας περάσει με τη ζωή του και τα τραγούδια του: είμαστε αυτό που είμαστε με το σώμα μας, το αυτοκίνητό μας, με το σπίτι μας, τις κουβέρτες μας, τα ρούχα μας, και ταυτόχρονα είμαστε κάτι έξω από αυτό το υλικό. Παραδίπλα. Αλλά αυτά, η πνευματική και η υλική μεριά, τρέχουν μαζί, ταυτόχρονα.

Εμείς έχουμε την τάση να τα ξεχνάμε, με την καθημερινότητα, τα προβλήματα που έχει ο καθένας μας. Αλλά νομίζω, το έργο του, αυτό που προσπαθούσε να μας πει, ήταν ότι αυτά είναι μαζί συνέχεια. Το άυλο και το υλικό πάνε ταυτόχρονα, ο θάνατος με τη ζωή πάνε μαζί. Ο θάνατος δεν είναι τέλος, είναι μια πνευματικότητα που μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Είτε την ξεχνάμε, είτε τη ζούμε, είμαστε όλο αυτό το πράγμα, όχι μόνο αυτό που βλέπουμε αλλά και το παρακεί.

Αυτό ήταν το μήνυμά του. Ευχαριστώ που ήρθατε όλοι, δεν το παίρνω σαν δεδομένο, ευχαριστώ».

Στο τέλος, εκφώνησε τον δικό του λόγο ο εγγονός του, που είπε συγκινημένος:

«Παππού, από πάντα θυμάμαι να μου μεταδίδεις την αγάπη σου, με ειλικρίνεια. Είναι σαν μέσα σου να έχεις βρει την αληθινή αγάπη στην πιο απλή μορφή της, σαν να έχεις νιώσει και να έχεις καταλάβει τον πυρήνα της και τον πραγματικό λόγο που οι άνθρωποι αγαπάμε.

Ίσως αυτό που ήθελες να καταφέρεις μέσω της αγάπης, ήταν η ένωση. Αυτό φαίνεται πως ήταν ο γνώμονας για οτιδήποτε έκανες στη ζωή σου.

Από τη μουσική σου, έως και τα ανέκδοτα που μας έλεγες με το βραδινό κάθε Κυριακή. Θυμάμαι από μικρός, ως τώρα, πολλές φορές που βρισκόμουν μαζί σου ένιωθα έναν κόμπο στο λαιμό μου από συγκίνηση. Ποτέ δεν είχα καταλάβει ακριβώς γιατί… Δε γινόταν σε καταστάσεις αντικειμενικά έντονου χαρακτήρα, αλλά σε απλές στιγμές, για παράδειγμα όταν μου έλεγες μια ιστορία ή απλά όταν με έπαιρνες στο γραφείο σου όταν ήμουν μικρός και έπαιζες λίγο με την κιθάρα σου και με έβαζες να παίξω στο πιάνο ή απλά όταν τρώγαμε μαζί και με ρωτούσες τα νέα μου.

Πλέον έχω συνειδητοποιήσει πως όλες αυτές οι πράξεις είχαν μια αυθεντική ανάγκη για ένωση, μέσω της αγάπης. Αυτή η συγκίνηση ερχόταν από μια αγάπη που λάμβανα, που ήταν τόσο αληθινή και είχε τόσο μεγάλη αξία, που με έκανε να νιώθω ζωντανός, με την εκστατική έννοια της ζωντάνιας, η οποία πάντα κάπως έφερνε μαζί και τη μελαγχολία.

Η μελαγχολία δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι που μας γειώνει, κάτι που μας εκκινεί να αναζητούμε το γέλιο και τη χαρά, κάτι που μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα με μια ματιά πιο ρεαλιστική, κάτι που μας δίνει ενσυναίσθηση και μας κάνει συμπονετικούς, κάτι που μας βάζει σε μια διαδικασία να παλέψουμε και να ελπίζουμε.

Βέβαια, είναι επίσης και κάτι που μας στενοχωρεί, μας εγκλωβίζει και πολλές φορές μας κάνει να χάνουμε ελπίδα. Μέσα από όλα αυτά όμως μας κάνει να αγαπάμε και να μένουμε ενωμένοι. Από την αγάπη σου λοιπόν κατάφερες να μου μάθεις τι είναι να είσαι άνθρωπος. Τα καλά και τα κακά, τα όμορφα και τα άσχημα, τα γλυκά και τα πικρά. Η ψυχή σου μένει μαζί μας, σε αγαπώ πολύ», ανέφερε στον επικήδειο ο εγγονός του τραγουδοποιού που φέρει και το όνομα του, ο Διονύσης Σαββόπουλος ο νεότερος.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Stream magazin
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
Σιωπή & Συνενοχή 26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury
Οι συνθήκες 23.10.25

Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», δήλωσε ο frontman των Bob Vylan για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η περφόρμανς τους στο Glastonbury.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης
Ύμνος 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης

Το Ζεϊμπέκικο, ένα από τα πολλά κομμάτια που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας κληροδότησε για να θυμόμαστε τις ρίζες μας είναι η ροκ κάθαρση μιας Ελλάδας με ψυχή ανθεκτικά λαϊκή -και προδομένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του
Μια αναδρομή 21.10.25

Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του

Μουσικός, ερμηνευτής, συγγραφέας, πολιτικά δρων. Ήταν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος έλεγε: «Αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει (…) είναι ένας ρόλος που έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια»

Σύνταξη
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Polonaise-Fantasy 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963
Anthology 4 20.10.25

«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963

Πώς άλλαξε οι συμπεριφορά των οικογενειών τους και του κόσμου μετά την επιτυχία τους το 1963; Ανέκδοτο, έως σήμερα, υλικό από τα τέσσερα μέλη των Beatles έρχεται στο Anthology 4.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Ελλάδα 26.10.25

Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό

Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν

Λεβαδειακός και Άρης έμειναν στο 1-1 στη Λιβαδειά, με τους κιτρινόμαυρους να προηγούνται στο 10′ από αυτογκόλ του Λιάγκα και τους πράσινους να ισοφαρίζουν στο 60′ με τον Πεντρόσο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
Κιρίλ Ντμιτρίεφ 26.10.25

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Σύνταξη
Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη

Η Αϊντχόφεν, που στις 4/11 φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Champions League, με χατ-τρικ του Σαϊμπάρι, πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι επί της Φέγενορντ και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση

Το επί χόρτου... χάος που επικράτησε στο τελευταίο ματς της Καβάλας συνεχίζεται και εκτός τεσσάρων γραμμών, με τον τερματοφύλακα Ζωγράφο να ζητάει να φύγει, τη διοίκηση να διώχνει τον προπονητή και τον αντιπρόεδρο να παραιτείται...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Σύνταξη
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»

Ο πατέρας που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και έκανε απεργία πείνας για την εκταφή του, δηλώνει ότι θα ξανακατέβει στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Αστέρας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό
Αθλητισμός & Σπορ 26.10.25

Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Ο Αρης Ψαρρός έγραψε ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Ελληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών - Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
