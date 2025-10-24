Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Ενώπιον της Ιστορίας
Opinion 24 Οκτωβρίου 2025 | 17:23

Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Spotlight

[…] Άρα θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, δεν μπορούμε να έχουμε έναν πολιτικό πολιτισμό μικροκομματικό, μίζερο, επιθετικό, ο οποίος ασχολείται με την ανεκδοτολογία ή με τη λεγόμενη petite histoire και δεν ασχολείται με τα μεγάλα ζητήματα. Γιατί ποιο είναι το μεγάλο θέμα της δημοκρατίας, το αξεπέραστο πρόβλημα της δημοκρατίας; Είναι ότι, όπως έχω πει σε ένα βιβλίο μου του 2018, με συγχωρείτε για την αυτοαναφορικότητα, η δημοκρατία εκ γενετής κινείται μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας, η δημοκρατία είναι συγκυριακή γιατί είναι περιοδική, εάν δεν έχεις περιοδική εκλογή ανά τετραετία, ανά πενταετία, ανά διετία στην Αμερική, δεν έχεις δημοκρατία. Άρα έχεις έναν εκλογικό κύκλο, εάν τα πάντα τα κρίνεις με βάση τις ανάγκες του εκλογικού κύκλου και δεν είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις κόστος προκειμένου να υπηρετήσεις ιστορικές προϋποθέσεις, τότε μπορεί να παραμείνεις στην εξουσία και να τη διαιωνίζεις την εξουσία σου και να τη συγκεντρώνεις σε ένα προσωπικό ή κομματικό επίπεδο την εξουσία σου, αλλά με την Ιστορία δεν επικοινωνείς, η Ιστορία θα σε κρίνει. Εάν δεν θέλεις να αναλάβεις κανένα κόστος για τίποτα, μπορείς να μην αναλάβεις κανένα κόστος για τίποτα και να ασκείς πολιτική και να ασκείς και κυβέρνηση, δεν μπορείς να ασκήσεις διακυβέρνηση με ιστορικούς όρους. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εμείς χρειαζόμαστε μία άλλη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, θα έλεγα μία άλλη λειτουργία της εθνικής ηγεσίας, γιατί δεν μπορώ να πω ότι η ευθύνη αρχίζει και τελειώνει στο πολιτικό προσωπικό. […]

Έτσι έγινε η Ελλάδα. Η Ελλάδα διαμορφώθηκε επειδή βρήκε νέο έδαφος με τις Νέες Χώρες και ενοποίησε και το λαό της μέσω της Mικρασιατικής Kαταστροφής και της ανταλλαγής των πληθυσμών, άρα με ιστορικούς όρους. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό είναι το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο είναι ότι έχουμε μία κοινωνία η οποία δεν εκφράζεται πολιτικά, μία κοινωνία η οποία αποσπασματοποιείται βοηθούσης και της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της αφόρητης μοναχικότητας η οποία αμφισβητεί την αντιπροσωπευτικότητα του πολιτικού συστήματος, του κοινοβουλίου, των μέσων ενημέρωσης, αμφισβητούνται όλοι.

[…]

Αυτό εννοώ όταν λέω ότι υπάρχει αδιέξοδο και υπάρχει το φαινόμενο μίας μη διακυβερνήσιμης χώρας. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή έχουν την πλειοψηφία, έχουν την κυβέρνηση με τη βοήθεια του εκλογικού νόμου βεβαίως και του πριμ, και ως εκ τούτου λύνουμε τα προβλήματα, εντάξει, συγκυριακά έχουν δίκιο. Αυτή είναι η δημοκρατία της συγκυρίας, δεν είναι η δημοκρατία της Ιστορίας. Εγώ λοιπόν μιλώ για μία δημοκρατία της Ιστορίας που πείθει τους πολίτες της.


Τα ανωτέρω ειπώθηκαν χθες από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις».

Κατ’ αρχάς, μια διαπίστωση. Ο Βενιζέλος εξακολουθεί να είναι ένας πέρα για πέρα ενεργός πολιτικός ανήρ, μολονότι κατά τη δική του διατύπωση «δεν διεκδικεί ενεργό ρόλο στην ενεργό πολιτική». Και τούτο, διότι ο λόγος του εξακολουθεί να αποτελεί σηματωρό φοβάμαι τον μοναδικό για το σκεπτόμενο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, πέρα από ιδεολογικές καταβολές ή προσωπικές συμπάθειες.

Επί της ουσίας τώρα. Έξοχη η διάκριση ανάμεσα στη δημοκρατία της συγκυρίας και τη δημοκρατία της Ιστορίας, εμφανές το τωρινό αδιέξοδο σε επίπεδο διακυβέρνησης με ιστορικούς όρους.

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή ενίοτε και επικίνδυνη η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο, έννοιες στις οποίες κατ’ επανάληψιν έχει αναφερθεί ο Βενιζέλος.

Κατά τη δική μου αντίληψη, το νεότερο ελληνικό κράτος, σε μια διαδρομή δύο ολόκληρων αιώνων, ευτύχησε να έχει μόλις τρεις κυβερνήτες που τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημά τους στο  εφήμερο και το ευτελές, που κατάφεραν έτσι να συνομιλήσουν με την Ιστορία: τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Αυτοί ήταν οι μόνοι που συστηματικά και αποτελεσματικά ασχολήθηκαν με τα πραγματικά μεγάλα ζητήματα του τόπου μας, οι μόνοι που με τα όποια σφάλματα και τις όποιες αδυναμίες τους εντέλει έγραψαν ιστορία.

Opinion
Εχθρός λαός
«Γιατί διαμαρτύρεστε;» 24.10.25

Εχθρός λαός

H κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως εξ ορισμού προβληματική κάθε διαμαρτυρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από τη συζήτηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20.10.25

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας
Εκεχειρία 19.10.25

Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας

Η επιβίωση της συμφωνίας, και της ειρήνης βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις φιλοαμερικανικές πλέον τώρα μουσουλμανικές – και οικονομικές βασικά – δυνάμεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Άβουλοι και μοιραίοι
Φαύλος κύκλος 16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζήτω το 13ωρο!
Opinion 16.10.25

Ζήτω το 13ωρο!

Το 13ωρο σε έναν εργοδότη έγινε νόμος του κράτους, συνεχίζοντας το έργο που με σπουδή επιτελεί η κυβέρνηση για ξήλωμα αργά και σταδιακά όσων κατακτήσεων στην εργασία έμειναν όρθια

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Η φιλία του Λανουά με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ ανοίγει τον δρόμο για να έρχονται ρέφερι της Bundesliga στην Ελλάδα. Γιατί τα μέλη της ΚΕΔ δεν φέρνουν διαιτητές από τις χώρες τους

Βάιος Μπαλάφας
Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις
Ελλάδα 24.10.25

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις

Εξειδικευμένο κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών θα βρεθεί στη Φοινικούντα για να εξετάσει τα στοιχεία που υπάρχουν για το διπλό φονικό.

Σύνταξη
Melanie Ward – Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s
Απώλεια 24.10.25

Melanie Ward - Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s

Γνωστή για τις πρωτοποριακές συνεργασίες της με τους Helmut Lang, Calvin Klein και Kate Moss, η Melanie Ward αναδιαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά αντιλαμβανόταν την ομορφιά και το στυλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην ολλανδική έκδοση του ESPN αναφορικά με με την επιστροφή του στο Ρότερνταμ, ενώ αναφέρθηκε και στα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών
Ελλάδα 24.10.25

Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία κατέθεσε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος τους παιδιού της την περίοδο που ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με τη άλλη κόρη της.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
Ελλάδα 24.10.25

«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»
Ελλάδα 24.10.25 Upd: 17:46

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υπόθεση

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
