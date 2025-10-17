Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Opinion 17 Οκτωβρίου 2025 | 16:34

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Spotlight

Γ. Κουβαράς: Για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη τι πιστεύετε, που έγινε όλη αυτή η φασαρία τώρα, είναι σωστή η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η κυβέρνηση τώρα ή όχι;

Ευ. Βενιζέλος: Δεν την έχω δει την πρωτοβουλία, δεν έχω δει την τροπολογία.

Γ. Κουβαράς: Αυτό που έχει περιγραφεί ως πιθανή πρωτοβουλία.

Ευ. Βενιζέλος: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα που να μη θέλει τον σεβασμό του μνημείου. Δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα επίσης που να μην ενοχλείται όταν τα εθνικά σύμβολα αμφισβητούνται. Αλλά, από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εντός του προαυλίου της Βουλής θα επιβάλλεις έλεγχο από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή ότι θα θέσεις ένα μέρος της κεντρικής πλατείας της χώρας, άρα του κεντρικού δημόσιου χώρου της δημοκρατίας, υπό στρατιωτικό έλεγχο.

Γ. Κουβαράς: Άρα δεν συμφωνείτε με την εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτό.

Ευ. Βενιζέλος: Άλλωστε, το άρθρο 11 του Συντάγματος αναθέτει τη ρύθμιση του δικαιώματος τού συνέρχεσθαι απευθείας στην αστυνομική αρχή, όχι στη στρατιωτική αρχή. Άρα, εδώ πρέπει να δω τη ρύθμιση όταν κατατεθεί. Πρέπει να είναι μία ρύθμιση που σέβεται την παράδοση, την ιστορία, τις ίδιες τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους Εύζωνες, την Προεδρική Φρουρά δηλαδή, ως σώμα το οποίο ανήκει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σέβεται τη Βουλή και την αυτονομία της Βουλής, σέβεται το Σύνταγμα και σέβεται και τα δικαιώματα και τις συλλογικές ελευθερίες των Ελλήνων. Από την άλλη μεριά, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πρέπει να ασκούν τα δικαιώματά τους, να τα ασκούμε τα δικαιώματά μας, με σεβασμό στην ιστορία και τα εθνικά σύμβολα. Αυτό είναι μία ισορροπημένη προσέγγιση, δεν είναι μία προσέγγιση η οποία είναι επικοινωνιακή και στιγμιαία, δεν μου αρέσουν οι επικοινωνιακές και στιγμιαίες αντιδράσεις.

Γ. Κουβαράς: Άρα, θεωρείτε ότι εδώ έχουμε μία στιγμιαία και επικοινωνιακή αντίδραση; Μέχρι εδώ, πριν δείτε την τροπολογία.

Ευ. Βενιζέλος: Θεωρώ ότι από την αρχική πρόθεση μέχρι την τροπολογία όταν κατατεθεί, θα έχει μεσολαβήσει πολύ μεγάλη ζύμωση και θα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Πρέπει να σας πω επίσης ότι με ενοχλεί να διαβάζω σχόλια ότι όλα αυτά μπορεί να συνδέονται με τους ενδοκυβερνητικούς συσχετισμούς, δηλαδή ότι μπορεί η ρύθμιση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να αφορά σχέσεις εντός της κυβερνήσεως μεταξύ υπουργών ή του πρωθυπουργού με τους υπουργούς, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι αληθινά. Πάντως και το γεγονός ότι γράφεται αυτό, δείχνει ότι έχουμε χάσει την αξιακή μας αναφορά, ότι κάτι συμβαίνει στην κοινωνία. Είναι και αυτό ένα δείγμα του αδιεξόδου στο οποίο έχουμε περιέλθει.


Τα ανωτέρω είναι ένα μικρό απόσπασμα από την εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε προχθές το βράδυ στον Γιώργο Κουβαρά και στo ΕΡΤ news ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Καθ’ όλα εύστοχη όπως κατά κανόνα συμβαίνει η επισήμανση Βενιζέλου για το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον». Πράγματι, οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα κατά το μάλλον ή ήττον τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου.

Και είναι προφανές, κατά τη δική μου τουλάχιστον αντίληψη, ότι το ολοένα και εντονότερο αυτό έλλειμμα ωριμότητας και ευθυκρισίας διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την απώλεια της αξιακής μας αναφοράς, την κατάρρευση του αξιακού μας συστήματος  ένα ζήτημα μείζονος σημασίας, που προσφυώς θίγει ο Βενιζέλος αμέσως μετά.

Τούτων δοθέντων, το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο, και φλέγον: σε μια εποχή όπου προφανέστατα προτεραιότητα απόλυτη έχουν η πρόκληση εντυπώσεων και η αμεσότητα της αντίδρασης, κατ’ ουσίαν το «φαίνεσθαι» και όχι το «είναι», ποιος παράγοντας πολιτικός, θεσμικός, ακαδημαϊκός, διαμόρφωσης της κοινής γνώμης κ.ά. θα θελήσει και θα τολμήσει να αναπλεύσει τον ποταμό; Αλλά ακόμη κι αν το πράξει, πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η φωνή του, πόσο υψηλό το κύρος του, ώστε να αναμετρηθεί ανοιχτά με τις επικοινωνιακές σκοπιμότητες και τα εσπευσμένα μέτρα ή συμπεράσματα, με την κυρίαρχη ιδεολογία και στάση ζωής;

Χειροπιαστό παράδειγμα, ο οίκος μας, ο δημοσιογραφικός, όπου το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον», το φανταχτερό και το ακαριαίο, αποτελούν τις μόνες; σταθερές, ενώ ο μεστός λόγος, η κατά Βενιζέλο «ισορροπημένη προσέγγιση», μοιάζει όλο και περισσότερο με απομεινάρι μιας άλλης εποχής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Business
Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Opinion
Άβουλοι και μοιραίοι
Φαύλος κύκλος 16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζήτω το 13ωρο!
Opinion 16.10.25

Ζήτω το 13ωρο!

Το 13ωρο σε έναν εργοδότη έγινε νόμος του κράτους, συνεχίζοντας το έργο που με σπουδή επιτελεί η κυβέρνηση για ξήλωμα αργά και σταδιακά όσων κατακτήσεων στην εργασία έμειναν όρθια

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εστρωμένη των αφανών
Λαθροχειρίες 12.10.25

Εστρωμένη των αφανών

Δεν υπάρχει πιο κατάλληλο σημείο για διαδήλωση από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις
Opinion 12.10.25

Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις

Στις 5 Οκτωβρίου 2025 ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει απερίφραστα πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, αναφερόμενος στο σχετικό αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του. Στις 6 Οκτωβρίου 2025 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κάνει δεκτό το αίτημα…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο