Ένα καίριο ερώτημα
Opinion 03 Οκτωβρίου 2025 | 17:04

Ένα καίριο ερώτημα

Τι είδους μνήμη οφείλουμε να κρατήσουμε;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Είναι καιρός να πούμε: η ιστορία υπάρχει. Μπορεί να διαφέρει στο ένα ή στο άλλο σημείο, αλλά συνολικά τα γεγονότα είναι γνωστά. Όχι μόνο υπάρχουν για τους ιστορικούς, αλλά υπάρχουν και για τον καθένα από μας, συνειδητά ή ασυνείδητα, και εκεί συναντούμε τη συλλογική μνήμη, που συνίσταται στη λανθάνουσα ύπαρξή τους μέσα μας. Όλοι μας μάθαμε ιστορία· την ξεχάσαμε· αλλά έμεινε εκεί· καθοδηγεί την κρίση μας σε κάθε περίσταση· σχηματίζει την ταυτότητά μας.

Από την ελληνική εμπειρία αντλώ ένα ηθικό πρόβλημα: τι είδους μνήμη οφείλουμε να κρατήσουμε; Στο τέλος ενός ιδιαιτέρως ωμού εμφύλιου πολέμου οι δημοκράτες Αθηναίοι επέστρεψαν στην πόλη, αποκατέστησαν το αγαπημένο τους καθεστώς και, για να διαφυλάξουν το μέλλον της Αθήνας, επέβαλαν έναν όρκο μέσω του οποίου ο καθένας δεσμευόταν να μην «υπενθυμίζει» τα περασμένα κακά. Η μνησίκακη μνήμη έπρεπε να τιμωρηθεί με θάνατο. Και είναι αλήθεια ότι δεν είναι καλό να τρέφει κανείς μνησικακίες. Προφανώς με αυτό δεν εννοούσαν ότι πρέπει κανείς να ζει σε μια ασυνείδητη ελαφρότητα που δεν γνωρίζει ούτε ρίζες ούτε σημεία αναφοράς. Απομάκρυναν τις ατομικές καταδίκες, όχι τη μνήμη των γεγονότων του παρελθόντος· άλλωστε τα κείμενα της εποχής είναι γεμάτα υπερηφάνεια που πήγαζε από την επανάκτηση της ελευθερίας και την αποκατάσταση της ομόνοιας.

Από εμάς εξαρτάται να προσπαθήσουμε η συλλογική μνήμη να περιέχει λιγότερη πίκρα και περισσότερο ζωηρό πνεύμα, αυτό που επέτρεψε σε μερικούς να θριαμβεύσουν. Έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε ίσως κάποτε να αποφύγουμε την ίδια φρίκη και να μην ξαναπέσουμε τόσο χαμηλά.

*Απόσπασμα από κείμενο της διαπρεπούς γαλλίδας ελληνίστριας και ακαδημαϊκού Ζακλίν ντε Ρομιγύ (1913-2010), που έφερε τον τίτλο «Η μνησίκακη μνήμη» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» στις 5 Απριλίου 1998 (ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το βρείτε εδώ, σε παλαιότερο άρθρο μας για την εξέχουσα αυτήν πνευματική προσωπικότητα).

Αλήθεια, «τι είδους μνήμη οφείλουμε να κρατήσουμε» μελετώντας τα δραματικά γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής, το βίαιο ξεριζωμό και τη μαζική εξόντωση των Ελλήνων της Μικρασίας από τους μνησίκακους —όπως φανερώνει το προ ολίγου δημοσιευθέν άρθρο μας για το μητροπολίτη Κυδωνιών Γρηγόριο— εξ ανατολών γείτονες;

Καίριο το ερώτημα, κάθε άλλο παρά εύκολη η απάντηση.

Πολύπλοκο το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στη μνήμη και στην ιστορία, αναγκαία αλλά και δυσχερής η άντληση πολύτιμων διδαγμάτων από το χθες, με απώτερο στόχο την αναζήτηση της αλήθειας.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι
Έβρος 03.10.25

Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla – «Stop στη γενοκτονία»
Φωτογραφίες και βίντεο 03.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla - «Stop στη γενοκτονία»

Μαζική ήταν η συμμετοχή στην απεργία στην Ιταλία - Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις έγιναν σε Ρώμη και Μιλάνο, διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε πάνω από 100 πόλεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης
Επίθεση 03.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

«Αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της
Κόσμος 03.10.25

Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της

Η επιλογή γυναίκας που θεωρείται ορόσημο για την Εκκλησία της Αγγλίας, έρχεται στην πρώτη διαδικασία επιλογής για αρχιεπίσκοπο μετά τη συνοδική απόφαση του 2014 που επέτρεψε τον διορισμό γυναικών επισκόπων.

Σύνταξη
Γάζα: Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς – Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες
Δραματική κατάσταση 03.10.25

Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στη Γάζα - Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιοποίησε νέα έκθεση για την απελπιστική κατάσταση στη Γάζα - Πόσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς μετά από ισραηλινές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βρετανία: Η Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ
Στη συναγωγή 03.10.25

Η βρετανική Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

Και η υπουργός Εσωτερικών στη Βρετανία κάλεσε όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες «να κάνουν ένα βήμα πίσω» μετά την επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα
Μαθουσάλας & Κροίσος 03.10.25

Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα

Κάποτε θεωρούταν ως ισορροπία μεταξύ γενετικής κληρονομικότητας και τρόπου ζωής, ενώ σήμερα θεωρείται ως αγώνας για προνόμια που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση, την αναστολή της εξέλιξης της νόσου και την αναστροφή των βλαβών. Και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεοδωρικάκος – Μπρατάκος: Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης
Τι άλλο συζητήθηκε 03.10.25

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου

Κεντρικό θέμα η εφαρμογή του νέου παραγωγικού προτύπου που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Σορβόννη. Οι λάθος ηγεσίες της Ευρώπης και οι πολλαπλές διεθνείς κρίσεις ενισχύουν την ακροδεξιά, τονίζει. Μήνυμα με αποδέκτες και στο εσωτερικό για τους Αριστερούς που το έβαλαν στα πόδια. Κατέθεσε «προοδευτικό ευρωπαϊκό όραμα» με 7 άξονες

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
