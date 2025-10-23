Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς, περιλαμβανομένων περίπου τριών στους 10 Ρεπουμπλικάνους, πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου για να στοχοθετήσει τους αντιπάλους του, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos, στην οποία οι ερωτηθέντες εξέφρασαν και αυξανόμενη ανησυχία για τον πολιτικό διχασμό στις ΗΠΑ εννέα μήνες μετά την ορκωμοσία Τραμπ.

Το 55% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, συμφώνησαν με τη δήλωση ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χρησιμοποιεί τις αρχές επιβολής του νόμου για να στοχοθετήσει τους εχθρούς του, ενώ το 26% διαφώνησε και οι υπόλοιποι δεν ήταν σίγουροι ή δεν απάντησαν.

Με τη δήλωση αυτή συμφώνησε το 85% όσων υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς και το 29% όσων στηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους.

Διώξεις σε αντιπάλους του

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ τον περασμένο μήνα άσκησε ποινικές διώξεις εναντίον τριών αντιπάλων του προέδρου: του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, της γενικής εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Μπόλτον. Και οι τρεις αρνούνται ότι έχουν διαπράξει κάτι αξιόποινο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παραδοσιακά διατηρεί αποστάσεις από τον πρόεδρο, επιδιώκοντας να προστατεύσει την ανεξαρτησία του.

Η δημοσκόπηση αποκάλυψε εξάλλου ότι οι Αμερικανοί είναι ανήσυχοι για αυτόν τον διχασμό

Ο Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις εκλογές του 2024 προειδοποιούσε με αντίποινα τους εχθρούς του. Στόχος του ήταν μεταξύ άλλων ο Κόμεϊ και η Τζέιμς, οι οποίοι είχαν διεξάγει ποινικές έρευνες εναντίον του, τις οποίες χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενες.

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος αρνείται ότι ζήτησε ο ίδιος από το υπουργείο Δικαιοσύνης να απαγγείλει κατηγορίες στους εχθρούς του, αν και τον περασμένο μήνα φάνηκε να πιέζει τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να το πράξουν εις βάρος του Κόμεϊ και της Τζέιμς.

Διχασμένοι και ανήσυχοι

Η δημοσκόπηση αποκάλυψε εξάλλου ότι οι Αμερικανοί είναι ανήσυχοι για αυτόν τον διχασμό.

Το 67% των ερωτηθέντων εξέφρασε τουλάχιστον κάποια ανησυχία για τον πολιτικό διχασμό στη χώρα. Αυτοί που ανησυχούν “πολύ” αυξήθηκαν στο 43% από 39% που ήταν τον Οκτώβριο του 2023 με βάση άλλη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Οι Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν περισσότερη ανησυχία από τους Δημοκρατικούς για τον εξτρεμισμό στο εσωτερικό του κόμματος που υποστηρίζουν.

Η πολιτική πόλωση βρίσκεται σε άνοδο εδώ και δεκαετίες στις ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ και στη συνέχεια οι Δημοκρατικοί της αντιπολίτευσης, ενέτειναν τις προσπάθειές τους να αλλάξουν τις εκλογικές περιφέρειες προς όφελος των υποψηφίων του κόμματός τους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου 2026.

Το 61% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αυτά τα σχέδια δεν είναι καλά για τη δημοκρατία. Το ίδιο ποσοστό εκτίμησε επίσης ότι δεν είναι πλέον δυνατό να οριστούν με δίκαιο τρόπο οι εκλογικές περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ