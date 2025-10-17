newspaper
ΗΠΑ: Πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, κατηγορείται για χειρισμό απόρρητου υλικού
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 09:33

ΗΠΑ: Πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, κατηγορείται για χειρισμό απόρρητου υλικού

«Είναι κακός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ σε απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο σχετικά με τον Μπόλτον

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Τζον Ρ. Μπόλτον, ο σκληροπυρηνικός της εθνικής ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, ο οποίος έγινε ένας από τους πιο φανερούς επικριτές του, κατηγορήθηκε από ομοσπονδιακή μεγάλη κριτική επιτροπή στο Μέριλαντ την Πέμπτη για κακοδιαχείριση απόρρητων πληροφοριών.

Ο Μπόλτον, ο τρίτος υψηλόβαθμος πολιτικός εχθρός του Τραμπ που κατηγορείται σε λιγότερο από ένα μήνα, αντιμετωπίζει τώρα οκτώ κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και 10 κατηγορίες για διατήρηση πληροφοριών εθνικής άμυνας.

Ουσιαστικά, λένε οι εισαγγελείς, ο Μπόλτον κρατούσε — και μοιραζόταν με μέλη της οικογένειάς του — ψηφιακά ημερολόγια των δραστηριοτήτων του, τα οποία περιελάμβαναν κάθε είδους διαβαθμισμένο υλικό από την εποχή που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπόλτον μοιράστηκε «περισσότερες από χίλιες σελίδες» με «καταχωρίσεις που έμοιαζαν με ημερολόγιο» «που περιείχαν πληροφορίες διαβαθμισμένες έως το επίπεδο ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ».

Οι κατηγορίες που αποκαλύφθηκαν την Πέμπτη είναι αποτέλεσμα ποινικής έρευνας που ξεκίνησε το 2022, αφότου τα email του Μπόλτον δέχτηκαν χάκερ από το Ιράν.

Ο Μπόλτον αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Γκρίνμπελτ, το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί ακρόαση.

Ποιες είναι οι κατηγορίες κατά του Μπόλτον

Ο Μπόλτον φέρεται να κρατούσε χειρόγραφες σημειώσεις από την ημέρα που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο και σε άλλες ασφαλείς τοποθεσίες και στη συνέχεια τις ξαναέγραφε στον υπολογιστή του. Αυτές οι καταχωρίσεις, λένε οι εισαγγελείς, εκτυπώνονταν και παρέμεναν σε προσωπικές συσκευές που χρησιμοποιούσαν ο Μπόλτον και άλλοι στο σπίτι του.

Ο Μπόλτον όταν ήταν ακόμα σύμβουλος του Τραμπ

«Ο Μπόλτον χρησιμοποίησε τους προσωπικούς του, μη κυβερνητικούς λογαριασμούς email, όπως λογαριασμούς email που φιλοξενούνται από την AOL και την Google, για να στέλνει μέσω email απόρρητες πληροφορίες» στους προσωπικούς λογαριασμούς email τρίτου ατόμου, αναφέρει το κατηγορητήριο.

Ο Μπόλτον διετέλεσε πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη υπό τον Μπους και εργάστηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ ως ο τρίτος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας

«Συχνά, οι σημειώσεις του Μπόλτον περιέγραφαν το ασφαλές περιβάλλον στο οποίο έμαθε για την εθνική άμυνα και τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που κατέγραφε στις σημειώσεις του», λένε οι εισαγγελείς.

Ο σκοπός που δήλωσε ο Μπόλτον για τη δημιουργία μιας ομαδικής συνομιλίας στην οποία αργότερα θα μοιραζόταν τις σημειώσεις που κρατούσε κατά τη διάρκεια της εργασίας του ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αναφέρει το κατηγορητήριο, ήταν «Για το ημερολόγιο του μέλλοντος!!!»

Το email από την Χίλαρι Κλίντον

«Η έρευνα του FBI αποκάλυψε ότι ο Τζον Μπόλτον φέρεται να διαβίβασε άκρως απόρρητες πληροφορίες χρησιμοποιώντας προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς και διατήρησε τα εν λόγω έγγραφα στο σπίτι του, παραβιάζοντας άμεσα την ομοσπονδιακή νομοθεσία», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

 Οι εισαγγελείς χρησιμοποίησαν τα ογκώδη σχόλια του Μπόλτον στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη χρήση κρυπτογραφημένων συνομιλιών για να υποστηρίξουν ότι ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας έχει ισχυρή «κατανόηση του πώς να χειρίζεται σωστά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και τις πιθανές συνέπειες της μη εφαρμογής του», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
O Μπόλτον είναι ο τρίτος μακροχρόνιος στόχος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο μέσα σε ένα μήνα

Σε μια κριτική που άσκησε για τη χρήση ενός ιδιωτικού διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Χίλαρι Κλίντον κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Υπουργείο Εξωτερικών – την οποία επικαλείται το κατηγορητήριο – ο Μπόλτον δήλωσε το 2017, ένα χρόνο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του υπό τον Τραμπ, «αν είχα κάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτό που έκανε [ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ], θα ήμουν [φυλακισμένος] αυτή τη στιγμή».

Ο Μπόλτον λέει ότι είναι θύμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Τραμπ

Ο Μπόλτον εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη το βράδυ λέγοντας ότι έχει γίνει ο τελευταίος στόχος του Τραμπ.

Είπε ότι το βιβλίο του, «Το Δωμάτιο Όπου Συνέβη», εξετάστηκε και εγκρίθηκε από «τους αρμόδιους, έμπειρους υπαλλήλους έγκρισης σταδιοδρομίας» και ότι το FBI ενημερώθηκε πλήρως για την παραβίαση των email του το 2021. Στα τέσσερα χρόνια της κυβέρνησης Μπάιντεν, είπε ο Μπόλτον, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του.

H στιγμή που το FBI βγαίνει από το γραφείο του Μπόλτον έχοντας κατασχέσει προσωπικούς του φακέλους

«Έπειτα ήρθε ο Τραμπ 2, ο οποίος ενσαρκώνει αυτό που είπε κάποτε ο επικεφαλής της μυστικής αστυνομίας του Ιωσήφ Στάλιν: «Δείξε μου τον άνθρωπο και θα σου δείξω το έγκλημα»», είπε ο Μπόλτον.

«Αυτές οι κατηγορίες δεν αφορούν μόνο την εστίασή του σε εμένα ή στα ημερολόγιά μου, αλλά και την εντατική του προσπάθεια να εκφοβίσει τους αντιπάλους του, να διασφαλίσει ότι μόνο αυτός καθορίζει τι θα ειπωθεί για τη συμπεριφορά του», πρόσθεσε. «Η διαφωνία είναι θεμελιώδεις για το συνταγματικό σύστημα της Αμερικής και ζωτικής σημασίας για την ελευθερία μας. Ανυπομονώ για τον αγώνα για την υπεράσπιση της νόμιμης συμπεριφοράς μου και την αποκάλυψη της κατάχρησης εξουσίας του».

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, όπου έδινε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης, όταν του απαγγέλθηκε το κατηγορητήριο.

«Είναι, ξέρετε, κακός άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι κακός», είπε ο Τραμπ όταν ενημερώθηκε για το κατηγορητήριο. «Ναι, είναι κακός άνθρωπος, κρίμα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, σωστά;»

Η έρευνα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν

Ενώ το πρώτο Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ είχε αρχικά προσπαθήσει να μπλοκάρει τα απομνημονεύματα του Μπόλτον του 2020 και διερεύνησε εάν ο Μπόλτον παραβίασε τον νόμο συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως απόρρητες, η υπόθεση έκλεισε το 2021.

Ο δικηγόρος του Μπόλτον, Άμπε Λόουελ, δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν έχει παραβιάσει τον νόμο

Mια έρευνα για χακαρίσματα στο Ιράν που ξεκίνησε το 2021 υπό τον Μπάιντεν, έφερε τα πράγματα στο παρόν σημείο.

Για τους εισαγγελείς και τους ερευνητές του FBI, μέρος των προσπαθειών τους επικεντρώνεται στο να κρατήσουν την υπόθεση μακριά από την ταραγμένη πολιτική σκηνή που επικρατεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς ο Τραμπ έχει πιέσει δημόσια για τη δίωξη των πολιτικών του εχθρών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Μπόλτον.

Τι ακολουθεί για τον Μπόλτον;

Οι κατηγορίες —εάν αποδειχθούν— είναι ενδεχομένως πιο σοβαρές από εκείνες σε άλλες έρευνες υψηλού προφίλ για την κακοδιαχείριση διαβαθμισμένου υλικού, όπως αυτές που σχετίζονται με την Χίλαρι Κλίντον, τον Μάικ Πενς, τον Τζο Μπάιντεν και τον Τραμπ, δήλωσε ο Έλι Χόνιγκ, ανώτερος νομικός αναλυτής του CNN.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο Μπόλτον φέρεται να «διέδωσε ενεργά» διαβαθμισμένες πληροφορίες «υψηλότερου επιπέδου» σε μέλη της οικογένειάς του που δεν είχαν άδεια ασφαλείας.

Και όταν το email του Μπόλτον παραβιάστηκε από το Ιράν, φέρεται να παρέλειψε να αναφέρει ότι χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό email για να κοινοποιεί τέτοιες πληροφορίες.«Εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να το αποδείξει αυτό, αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Τζον Μπόλτον», δήλωσε ο Χόνιγκ.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ, Θεόδωρο Τσουάνγκ, ο οποίος διορίστηκε στο εδώλιο από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα το 2014.

Ο τρίτος στη σειρά

Το κατηγορητήριο καθιστά τον Μπόλτον, τον βετεράνο διπλωμάτη και ειδικό σε θέματα ασφαλείας, ο οποίος έχει γίνει σφοδρός επικριτής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον τρίτο συχνό στόχο του προέδρου που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη σε λιγότερο από ένα μήνα.

Τα μεγάλα δικαστήρια στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια απήγγειλαν κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Μπ. Κόμεϊ για ψευδή καταγγελία στο Κογκρέσο και στη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς σε υπόθεση τραπεζικής απάτης τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Κόμεϊ δήλωσε αθώος την περασμένη εβδομάδα και η Τζέιμς αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον της.

*Με πληροφορίες από New York Times, Washington Post και CNN

Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Τετ α τετ στον Λευκό Οίκο 17.10.25

Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται - Ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι και ένας νέος κύκλος παζαριού ξεκινά για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή Μαδούρο
«Ψέματα και σαπίλα» 17.10.25

Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: «Βρομιά» τα περί συνωμοσίας μου κατά του Μαδούρο

«Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας στην είδηση ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή του Μαδούρο.

Σύνταξη
Κίνα: «Απολύτως κατασκευασμένες και αστήριχτες» οι κατηγορίες της Βρετανίας για κατασκοπεία
«Κατασκευασμένες» 17.10.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για κατηγορίες κατασκοπείας στη Βρετανία

Εντονα αντέδρασε η Κίνα στη δημοσιοποίηση καταθέσεων μαρτύρων από τη Βρετανία σχετικά με υπόθεση κατασκοπείας, τις κατηγορίες για την οποία θεωρεί «απολύτως κατασκευασμένες».

Σύνταξη
Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για τον επαναπατρισμό όλων των νεκρών ομήρων
Γάζα 17.10.25

Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα παραδώσει όλους τους νεκρούς ομήρους

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο», δηλώνει η Χαμάς, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Τετ α τετ στον Λευκό Οίκο 17.10.25

Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται - Ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι και ένας νέος κύκλος παζαριού ξεκινά για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
Culture Live 17.10.25

Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery γίνεται η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που απορρίπτει τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύνταξη
Χίος: Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια
Ανοιχτά της Χίου 17.10.25

Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια

Πέντε από τους συνολικά 29 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Επικό σκηνικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία όπου μια φίλαθλος... τσάκωσε τον σύντροφό της με άλλη στην εξέδρα, τον χαστούκισε και έφυγε χέρι-χέρι με την ερωμένη!

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
