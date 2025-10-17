Ο Τζον Ρ. Μπόλτον, ο σκληροπυρηνικός της εθνικής ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, ο οποίος έγινε ένας από τους πιο φανερούς επικριτές του, κατηγορήθηκε από ομοσπονδιακή μεγάλη κριτική επιτροπή στο Μέριλαντ την Πέμπτη για κακοδιαχείριση απόρρητων πληροφοριών.

Ο Μπόλτον, ο τρίτος υψηλόβαθμος πολιτικός εχθρός του Τραμπ που κατηγορείται σε λιγότερο από ένα μήνα, αντιμετωπίζει τώρα οκτώ κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και 10 κατηγορίες για διατήρηση πληροφοριών εθνικής άμυνας.

Ουσιαστικά, λένε οι εισαγγελείς, ο Μπόλτον κρατούσε — και μοιραζόταν με μέλη της οικογένειάς του — ψηφιακά ημερολόγια των δραστηριοτήτων του, τα οποία περιελάμβαναν κάθε είδους διαβαθμισμένο υλικό από την εποχή που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπόλτον μοιράστηκε «περισσότερες από χίλιες σελίδες» με «καταχωρίσεις που έμοιαζαν με ημερολόγιο» «που περιείχαν πληροφορίες διαβαθμισμένες έως το επίπεδο ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ».

Οι κατηγορίες που αποκαλύφθηκαν την Πέμπτη είναι αποτέλεσμα ποινικής έρευνας που ξεκίνησε το 2022, αφότου τα email του Μπόλτον δέχτηκαν χάκερ από το Ιράν.

Ο Μπόλτον αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Γκρίνμπελτ, το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί ακρόαση.

Ποιες είναι οι κατηγορίες κατά του Μπόλτον

Ο Μπόλτον φέρεται να κρατούσε χειρόγραφες σημειώσεις από την ημέρα που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο και σε άλλες ασφαλείς τοποθεσίες και στη συνέχεια τις ξαναέγραφε στον υπολογιστή του. Αυτές οι καταχωρίσεις, λένε οι εισαγγελείς, εκτυπώνονταν και παρέμεναν σε προσωπικές συσκευές που χρησιμοποιούσαν ο Μπόλτον και άλλοι στο σπίτι του.

«Ο Μπόλτον χρησιμοποίησε τους προσωπικούς του, μη κυβερνητικούς λογαριασμούς email, όπως λογαριασμούς email που φιλοξενούνται από την AOL και την Google, για να στέλνει μέσω email απόρρητες πληροφορίες» στους προσωπικούς λογαριασμούς email τρίτου ατόμου, αναφέρει το κατηγορητήριο.

Ο Μπόλτον διετέλεσε πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη υπό τον Μπους και εργάστηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ ως ο τρίτος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας

«Συχνά, οι σημειώσεις του Μπόλτον περιέγραφαν το ασφαλές περιβάλλον στο οποίο έμαθε για την εθνική άμυνα και τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που κατέγραφε στις σημειώσεις του», λένε οι εισαγγελείς.

Ο σκοπός που δήλωσε ο Μπόλτον για τη δημιουργία μιας ομαδικής συνομιλίας στην οποία αργότερα θα μοιραζόταν τις σημειώσεις που κρατούσε κατά τη διάρκεια της εργασίας του ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αναφέρει το κατηγορητήριο, ήταν «Για το ημερολόγιο του μέλλοντος!!!»

Το email από την Χίλαρι Κλίντον

«Η έρευνα του FBI αποκάλυψε ότι ο Τζον Μπόλτον φέρεται να διαβίβασε άκρως απόρρητες πληροφορίες χρησιμοποιώντας προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς και διατήρησε τα εν λόγω έγγραφα στο σπίτι του, παραβιάζοντας άμεσα την ομοσπονδιακή νομοθεσία», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Οι εισαγγελείς χρησιμοποίησαν τα ογκώδη σχόλια του Μπόλτον στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη χρήση κρυπτογραφημένων συνομιλιών για να υποστηρίξουν ότι ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας έχει ισχυρή «κατανόηση του πώς να χειρίζεται σωστά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και τις πιθανές συνέπειες της μη εφαρμογής του», σύμφωνα με το κατηγορητήριο. O Μπόλτον είναι ο τρίτος μακροχρόνιος στόχος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο μέσα σε ένα μήνα Σε μια κριτική που άσκησε για τη χρήση ενός ιδιωτικού διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Χίλαρι Κλίντον κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Υπουργείο Εξωτερικών – την οποία επικαλείται το κατηγορητήριο – ο Μπόλτον δήλωσε το 2017, ένα χρόνο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του υπό τον Τραμπ, «αν είχα κάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτό που έκανε [ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ], θα ήμουν [φυλακισμένος] αυτή τη στιγμή».

Ο Μπόλτον λέει ότι είναι θύμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Τραμπ

Ο Μπόλτον εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη το βράδυ λέγοντας ότι έχει γίνει ο τελευταίος στόχος του Τραμπ.

Είπε ότι το βιβλίο του, «Το Δωμάτιο Όπου Συνέβη», εξετάστηκε και εγκρίθηκε από «τους αρμόδιους, έμπειρους υπαλλήλους έγκρισης σταδιοδρομίας» και ότι το FBI ενημερώθηκε πλήρως για την παραβίαση των email του το 2021. Στα τέσσερα χρόνια της κυβέρνησης Μπάιντεν, είπε ο Μπόλτον, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του.

«Έπειτα ήρθε ο Τραμπ 2, ο οποίος ενσαρκώνει αυτό που είπε κάποτε ο επικεφαλής της μυστικής αστυνομίας του Ιωσήφ Στάλιν: «Δείξε μου τον άνθρωπο και θα σου δείξω το έγκλημα»», είπε ο Μπόλτον.

«Αυτές οι κατηγορίες δεν αφορούν μόνο την εστίασή του σε εμένα ή στα ημερολόγιά μου, αλλά και την εντατική του προσπάθεια να εκφοβίσει τους αντιπάλους του, να διασφαλίσει ότι μόνο αυτός καθορίζει τι θα ειπωθεί για τη συμπεριφορά του», πρόσθεσε. «Η διαφωνία είναι θεμελιώδεις για το συνταγματικό σύστημα της Αμερικής και ζωτικής σημασίας για την ελευθερία μας. Ανυπομονώ για τον αγώνα για την υπεράσπιση της νόμιμης συμπεριφοράς μου και την αποκάλυψη της κατάχρησης εξουσίας του».

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, όπου έδινε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης, όταν του απαγγέλθηκε το κατηγορητήριο.

«Είναι, ξέρετε, κακός άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι κακός», είπε ο Τραμπ όταν ενημερώθηκε για το κατηγορητήριο. «Ναι, είναι κακός άνθρωπος, κρίμα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, σωστά;»

Η έρευνα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν

Ενώ το πρώτο Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ είχε αρχικά προσπαθήσει να μπλοκάρει τα απομνημονεύματα του Μπόλτον του 2020 και διερεύνησε εάν ο Μπόλτον παραβίασε τον νόμο συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως απόρρητες, η υπόθεση έκλεισε το 2021.

Ο δικηγόρος του Μπόλτον, Άμπε Λόουελ, δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν έχει παραβιάσει τον νόμο

Mια έρευνα για χακαρίσματα στο Ιράν που ξεκίνησε το 2021 υπό τον Μπάιντεν, έφερε τα πράγματα στο παρόν σημείο.

Για τους εισαγγελείς και τους ερευνητές του FBI, μέρος των προσπαθειών τους επικεντρώνεται στο να κρατήσουν την υπόθεση μακριά από την ταραγμένη πολιτική σκηνή που επικρατεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς ο Τραμπ έχει πιέσει δημόσια για τη δίωξη των πολιτικών του εχθρών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Μπόλτον.

Τι ακολουθεί για τον Μπόλτον;

Οι κατηγορίες —εάν αποδειχθούν— είναι ενδεχομένως πιο σοβαρές από εκείνες σε άλλες έρευνες υψηλού προφίλ για την κακοδιαχείριση διαβαθμισμένου υλικού, όπως αυτές που σχετίζονται με την Χίλαρι Κλίντον, τον Μάικ Πενς, τον Τζο Μπάιντεν και τον Τραμπ, δήλωσε ο Έλι Χόνιγκ, ανώτερος νομικός αναλυτής του CNN.