H στιγμή που το FBI «μπουκάρει» στο σπίτι του Μπόλτον – «Είναι ρεμάλι», είπε ο Τραμπ

Πράκτορες του FBI έκαναν έρευνα στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που μετατράπηκε σε επίμονο κριτή του, την Παρασκευή, σε μια ενέργεια που, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, αποτελεί μέρος έρευνας εθνικής ασφάλειας.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τον Μπόλτον

Όταν ρωτήθηκε για την έφοδο, ο Τραμπ είπε την Παρασκευή: «Όχι, δεν γνωρίζω τίποτα. Το είδα στην τηλεόραση σήμερα το πρωί. Δεν είμαι οπαδός του Τζον Μπόλτον. Είναι πραγματικά ένα ρεμάλι».

«Όταν τον προσέλαβα, εξυπηρέτησε έναν καλό σκοπό, γιατί, όπως γνωρίζετε, ήταν ένας από τους ανθρώπους που ανάγκασαν τον Μπους να πραγματοποιήσει τις γελοίες βομβιστικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Ο Μπόλτον θέλει πάντα να σκοτώνει ανθρώπους και είναι πολύ κακός σε αυτό που κάνει, αλλά για μένα ήταν εξαιρετικό όλο αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν είναι ένας έξυπνος τύπος. Μπορεί να είναι πολύ μη πατριώτης. Θα το ανακαλύψουμε», συμπλήρωσε.

Η στιγμή που το FBI μπήκε στο σπίτι του Μπόλτον

🚨 IT’S HAPPENING: The FBI is CURRENTLY RAIDING the DC-area home of John Bolton This deep state hack is FINALLY being taken down! 🔥 The raid, which was directly ordered by Kash Patel, seems to be related to classified documents Perp walk him! pic.twitter.com/P498HkYtqc — Nick Sortor (@nicksortor) August 22, 2025

Τι ερευνάται

Η έρευνα επικεντρώνεται στην πιθανή παράνομη δημοσιοποίηση απόρρητων πληροφοριών, πρόσθεσε η πηγή. Εκπρόσωπος του FBI επιβεβαίωσε «δραστηριότητα που εξουσιοδοτήθηκε από το δικαστήριο» στην περιοχή του σπιτιού του Μπόλτον στο προάστιο Μπεθέσντα της Ουάσιγκτον, στο Μέριλαντ.

Ένας εκπρόσωπος του FBI επιβεβαίωσε επίσης τη δραστηριότητα των αρχών επιβολής του νόμου στο γραφείο του Μπόλτον στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μπόλτον, ο οποίος υπηρέτησε ως πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Το CNN ανέφερε ότι δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τη δραστηριότητα των αρχών επιβολής του νόμου και ότι θα το διερευνήσει περαιτέρω.

Ο Μπόλτον έχει χαρακτηρίσει τον Τραμπ ακατάλληλο για το αξίωμα.

Η έρευνα αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει την εξουσία της εναντίον των εχθρών του Αμερικανού προέδρου από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ παραπονιέται εδώ και καιρό ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης χρησιμοποιήθηκε κατά λάθος εναντίον του κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που ήταν εκτός αξιώματος, όταν αντιμετώπισε δύο ομοσπονδιακές ποινικές διώξεις για απόπειρα ανατροπής της εκλογικής του ήττας το 2020 και για διατήρηση απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Ο ειδικός εισαγγελέας που ασχολήθηκε με αυτές τις υποθέσεις τις απέσυρε μετά την εκλογή του Τραμπ, επικαλούμενος την πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της δίωξης εν ενεργεία προέδρου.

Ο πρώην πρόεδρος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν αντιμετώπισε επίσης ομοσπονδιακή έρευνα για κακή διαχείριση απόρρητων εγγράφων, αν και ο ειδικός εισαγγελέας στην υπόθεση αυτή αρνήθηκε να απαγγείλει κατηγορίες, λέγοντας ότι θα ήταν δύσκολο να καταδικαστεί ο Μπάιντεν.

Υπάρχει κάτι προς έρευνα ή αποτελεί πολιτική εκδίκηση;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής θα πρέπει να εγκρίνει ένα ένταλμα έρευνας, υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν «τουλάχιστον κάποια αντικειμενικά και νόμιμα» στοιχεία για ένα πιθανό έγκλημα, σύμφωνα με τον Μπράντλεϊ Μος, δικηγόρο που ειδικεύεται σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

«Αυτό θα είναι πολιτικό, ό,τι και να γίνει. Πρόκειται για έναν συχνό, πολύ δημόσιο κριτικό του προέδρου», είπε ο Μος. «Το ερώτημα είναι, έκανε πραγματικά κάτι που δικαιολογεί και αιτιολογεί αυτό ή πρόκειται για καθαρά πολιτική εκδίκηση;»

Ο Τραμπ υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να χρησιμοποιήσει το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης εναντίον των αντιπάλων του, και από την επιστροφή του στην εξουσία η κυβέρνησή του έχει συλλάβει τον δημοκρατικό δήμαρχο μιας πόλης του Νιου Τζέρσεϊ, έχει ασκήσει ποινικές διώξεις εναντίον ενός δημοκρατικού βουλευτή των ΗΠΑ και έχει ξεκινήσει ομοσπονδιακές έρευνες εναντίον ενός δημοκρατικού γερουσιαστή των ΗΠΑ, ενός δημοκρατικού γενικού εισαγγελέα και μόλις αυτή την εβδομάδα εναντίον ενός κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.