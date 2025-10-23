Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φέγενορντ – Δέκα μέρες εκτός ο Μπακασέτας (pic)

Στις 22:00 ώρα Ελλάδας -τελικά- θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τη Φέγενορντ στο ιστορικό «Ντε Κάιπ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τους έντεκα παίκτες που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση από πλευράς «τριφυλλιού».

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.