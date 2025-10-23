Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φέγενορντ – Δέκα μέρες εκτός ο Μπακασέτας (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φέγενορντ για το Europa League - Τράβηγμα ο Μπακασέτας
Στις 22:00 ώρα Ελλάδας -τελικά- θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τη Φέγενορντ στο ιστορικό «Ντε Κάιπ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τους έντεκα παίκτες που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση από πλευράς «τριφυλλιού».
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κώτσιρα και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.
Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Σιώπης, Καλάμπρια και Τσέριν, με τους Τετέ και Τζούρισιτς στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.
Ο Τάσος Μπακασέτας έμεινε εκτός ενδεκάδας, καθώς υπέστη τράβηγμα και θα μείνει δέκα ημέρες εκτός δράσης.
The eleven Greens lining up in De Kuip ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #FEYPAO pic.twitter.com/Pi6mlqaM2T
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 23, 2025
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Ντραγκόβσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Καλάμπρια, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Πάντοβιτς.
