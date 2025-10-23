sports betsson
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Φέγενορντ-Παναθηναϊκός: Οριστικά στις 22:00 η έναρξη του ματς
Europa League 23 Οκτωβρίου 2025 | 15:23

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός: Οριστικά στις 22:00 η έναρξη του ματς

Η UEFA ενημέρωσε Φέγενορντ και Παναθηναϊκό ότι η μεταξύ τους αναμέτρηση θα διεξαχθεί απόψε.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Είναι πλέον οριστικό: Ο αγώνας Φέγενορντ – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 22:00. Η UEFA ενημέρωσε τους εκπροσώπους των δύο ομάδων για τις διαβεβαιώσεις των ολλανδικών αρχών ότι εκείνη την ώρα είναι ασφαλής η τέλεση του ματς.

Με αυτό τον τρόπο παύει η αβεβαιότητα σε Ολλανδούς και Έλληνες για την τύχη του παιχνιδιού, αφού εξετάστηκαν όλα τα σενάρια εξαιτίας του συστήματος ακραίων καιρικών φαινομένων «Μπέντζαμιν».

Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι είχε οριστεί αρχικά στις 19:45, μετά μεταφέρθηκε για τις 17:30, το πρωί της Πέμπτης συζητήθηκε η αναβολή του και έμοιαζε σχεδόν βέβαιη, όμως τελικά θα πραγματοποιησεί στις 22:00.

Οι αναφορές από την περιοχή του Ρότερνταμ επισημαίνουν πως οι βροχές είναι πολύ πιο ήπιες απ’ ότι αρχικά αναμενόταν, οπότε οι μετεωρολόγοι αναπροσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους.

Γιατί το πρωί στην Ολλανδία συζητούσαν για πορτοκαλί συναγερμό και απαγόρευση κυκλοφορίας για την ασφάλεια των ανθρώπων. Εν τέλει, δεν θα προκύψοθν τόσο σοβαρά προβλήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Μετά από πολύωρη συνεδρίαση και συνεκτιμώντας τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις, η UEFA αποφάσισε ότι η αναμέτρηση Φέγενορντ – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί, απόψε Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 10 μμ. ώρα Ελλάδας (9 μ.μ. τοπική)».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»

Χρήστος Κόντης και Άνταμ Τσέριν μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των πράσινων στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Σύνταξη
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του
Great Jones Street 23.10.25

Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του

Με σταθερή παρουσία στην avant-garde σκηνή της Nέας Υόρκης και εισχωρόντας στα κινήματα του νεοεξπρεσσιονισμού και πριμιτιβισμού, ο Μπασκιά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που αναπνέει ακόμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23.10.25

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
Μπάσκετ 23.10.25

NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν από τις Αρχες για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Η κ. Τυχεροπούλου που είχε θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις, αλλά και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική
«Η πραγματική οικονομία» 23.10.25

Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική

«Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
