Φέγενορντ-Παναθηναϊκός: Οριστικά στις 22:00 η έναρξη του ματς
Η UEFA ενημέρωσε Φέγενορντ και Παναθηναϊκό ότι η μεταξύ τους αναμέτρηση θα διεξαχθεί απόψε.
Είναι πλέον οριστικό: Ο αγώνας Φέγενορντ – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 22:00. Η UEFA ενημέρωσε τους εκπροσώπους των δύο ομάδων για τις διαβεβαιώσεις των ολλανδικών αρχών ότι εκείνη την ώρα είναι ασφαλής η τέλεση του ματς.
Με αυτό τον τρόπο παύει η αβεβαιότητα σε Ολλανδούς και Έλληνες για την τύχη του παιχνιδιού, αφού εξετάστηκαν όλα τα σενάρια εξαιτίας του συστήματος ακραίων καιρικών φαινομένων «Μπέντζαμιν».
Europees duel Feyenoord – Panathinaikos kent door storm Benjamin derde aanvangstijdstip: 21:00uur aftrap in de Kuiphttps://t.co/5m6wA3BbSg
— NL nieuws (@nlnws) October 23, 2025
Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι είχε οριστεί αρχικά στις 19:45, μετά μεταφέρθηκε για τις 17:30, το πρωί της Πέμπτης συζητήθηκε η αναβολή του και έμοιαζε σχεδόν βέβαιη, όμως τελικά θα πραγματοποιησεί στις 22:00.
Οι αναφορές από την περιοχή του Ρότερνταμ επισημαίνουν πως οι βροχές είναι πολύ πιο ήπιες απ’ ότι αρχικά αναμενόταν, οπότε οι μετεωρολόγοι αναπροσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους.
Γιατί το πρωί στην Ολλανδία συζητούσαν για πορτοκαλί συναγερμό και απαγόρευση κυκλοφορίας για την ασφάλεια των ανθρώπων. Εν τέλει, δεν θα προκύψοθν τόσο σοβαρά προβλήματα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Μετά από πολύωρη συνεδρίαση και συνεκτιμώντας τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις, η UEFA αποφάσισε ότι η αναμέτρηση Φέγενορντ – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί, απόψε Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 10 μμ. ώρα Ελλάδας (9 μ.μ. τοπική)».
