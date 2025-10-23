Παναθηναϊκός-Φέγενορντ: Μεταφέρεται για τις 22:00 η σέντρα
Μετά από συνεννόηση με τις ολλανδικές αρχές, η UEFA προσανατολίζεται να αρχίσει το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός στις 22:00.
Στο παιχνίδι Φέγενορντ – Παναθηναϊκός νικητής αναδείχτηκε ο… «Μπέντζαμιν». Το σύστημα ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξει σήμερα (23/10) το Ρότερνταμ, προκάλεσε δύο φορές την αλλαγή ώρας έναρξης στην αναμέτρηση στο Ντε Κάιπ.
H UEFA μετά από συνεννόηση με τις ολλανδικές αρχές και προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, προσανατολίζεται να το ορίσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ενημερώσει εγγράφως τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι εκείνη την ώρα οι καιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν να παιχτεί ποδόσφαιρο.
Ακόμα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις από την UEFA, που διατηρεί ανοιχτή γραμμή με Φέγενορντ και Παναθηναϊκό και με τις υπηρεσίες του ολλανδικού κράτους.
#Benjamin #storm #StormBenjamin pic.twitter.com/jOohKW9wtP
— Inge Commissaris 🕊 (@IngeCommissaris) October 23, 2025
