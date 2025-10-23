Η βροχή έκλεισε τα σχολεία στο Μεσολόγγι – Δεν θα γίνουν μαθήματα την Παρασκευή

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία στην πόλη του Μεσολογγίου, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί -βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Υπενθυμίζεται ότι η δυτική Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο και αυτής της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και χιλιάδες κεραυνούς.

Σοβαρά προβλήματα από τη βροχή

Η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην πόλη του Μεσολογγίου, αλλά και στις περιοχές του Αιτωλικού και του Νεοχωρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα, στο Μεσολόγγι, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 10 κλήσεις για την απάντληση υδάτων.

Παράλληλα, μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς, για την απορροή των υδάτων, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας, όπου χρειαστεί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Δήμο Μεσολογγίου, «λόγω της έντονης βροχόπτωσης αρκετά σημεία οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης έχουν αποκλειστεί από την Τροχαία», για αυτό ζητείται από τους πολίτες, «να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία έως την ομαλοποίηση της κατάστασης».

(φωτογραφία αρχείου)