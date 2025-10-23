Καιρός: Μετά τις καταιγίδες έρχονται 30άρια – Υπό βροχή η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Για τέσσερα 24ωρα άνοιξη και μετά παρέλαση με ψύχρα και βροχές κάνει λόγο στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας - Πότε εξασθενεί η κακοκαιρία της Πέμπτης
Εξασθενούν την Παρασκευή οι βροχές και οι καταιγίδες που φέρνει ο καιρός σήμερα σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι μετά την κακοκαιρία αναμένονται «τέσσερα 24ωρα Άνοιξη με 30άρια» ενώ προσθέτει ότι θα έχουμε παρέλαση «με ψύχρα και βροχές».
Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας ότι «μέσα στο Αιγαίο (κυρίως Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο) θα εκδηλωθούν σήμερα τοπικές καταιγίδες και από αύριο σταδιακά οι βροχές θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν».
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στη χώρα μας από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα να σημειώσει σταδιακή άνοδο.
Την 28η Οκτωβρίου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας περίπου 8 βαθμούς, σημειώνει ο Τσατραφύλλιας
«Στους 30 βαθμούς φαίνεται να εκτοξεύουν οι καταβάτες άνεμοι τα θερμόμετρα στη βόρεια Κρήτη και στους 28-29 στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, κυρίως τη Δευτέρα 27/10/25», τονίζει.
Για την 28η Οκτωβρίου, ο ίδιος αναφέρει ότι αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας περίπου 8 βαθμούς, ενώ βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά.
ΕΜΥ: Πρόγνωση για την Πέμπτη
Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές φέρνει σήμερα ο καιρός, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί ότι μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα φαινόμενα πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρά.
Πιο συγκεκριμένα, στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.
