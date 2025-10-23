Ελληνογαλλική συνεργασία για τις κλοπές στα μουσεία

Σε μία συνάντηση στην Αθήνα πριν από 12 ημέρες υπήρξε – όπως αναδεικνύουν «ΤΑ ΝΕΑ» – ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ., της γαλλικής αστυνομίας κι άλλων ξένων υπηρεσιών για τους επιδρομείς μουσείων στο Παρίσι, κι όχι μόνο, που αποκτούν πλέον νέο ενδιαφέρον μετά την κινηματογραφική «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο.

Στη συνάντηση αυτήν υπήρξε παρουσία αξιωματικών της γαλλικής υπηρεσίας ΒRB (La Brigade de répression du banditisme – Ταξιαρχίας Καταστολής Ληστειών) που ερευνούν πλέον την αρπαγή των αυτοκρατορικών κοσμημάτων από αίθουσα του μουσείου που ήταν εκτός λειτουργίας και από τα πρώτα θέματα που είχαν τεθεί στο τραπέζι, ανάμεσα στα άλλα, ήταν και η κλοπή το ξημέρωμα της 16ης Σεπτεμβρίου ποσοτήτων χρυσού (αυστραλιανό ψήγμα χρυσού βάρους πέντε κιλών και μήκους περίπου 30 εκατοστών) από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο 5ο διαμέρισμα της πόλης του φωτός.

Τότε οι άγνωστοι δράστες εισήλθαν στο μουσείο πριονίζοντας μια πόρτα έκτακτης ανάγκης, προτού σπεύσουν σε μια προθήκη, η οποία είχε λιώσει με φλόγιστρο, και κλέψουν τα ψήγματα, που βρίσκονται στην πινακοθήκη γεωλογίας και ορυκτολογίας.

Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε και μία κλοπή χρυσών κοσμημάτων της Εποχής του Χαλκού από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στο Σεντ Φάγκανς (κοντά στο Κάρντιφ της Ουαλίας) που σημειώθηκε τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου 2025, όπως και μία άλλη που είχε καταγραφεί στις αρχές Μαρτίου 2024 στο Μουσείο Vittoriale degli Italiani στην Ιταλία, καθώς οι επιδρομές σε μουσεία εντός κι εκτός Ευρώπης αυξάνονται τους τελευταίους μήνες.

Υπήρξε επίσης και ανταλλαγή πληροφοριών για την πολυεθνική συμμορία των «Ροζ Πανθήρων» (διεθνές δίκτυο κλεφτών κοσμημάτων που αποτελείται από τουλάχιστον 300 μέλη κυρίως από τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και με 20ετή δράση με 500 τουλάχιστον ληστρικές επιδρομές) οι οποίοι, αντιθέτως με το όσα έχουν αναφερθεί τα τελευταία 24ωρα, συνεχίζουν τη δράση τους.

Μάλιστα, την περίοδο 2023-2024 είχαν υπάρξει συλλήψεις μελών των «Ροζ Πανθήρων» στην Ελλάδα για ληστείες κοσμηματοπωλείων στη χώρα μας και η εκτίμηση των στελεχών των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας είναι ότι οι «Ροζ Πάνθηρες» στόχευαν μέχρι τώρα μόνον κοσμηματοπωλεία με κύριο ενδιαφέρον στα ακριβά ρολόγια και ενεργοποιώντας συγκεκριμένο κύκλωμα κλεπταποδοχής. Αλλωστε ποτέ στην πολυετή δράση τους δεν είχαν προχωρήσει σε επιδρομές σε μουσεία, με τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών αρχών να αναφέρουν στα «ΝΕΑ» ότι «οι γάλλοι συνάδελφοί τους συνεκτιμούν όλα τα δεδομένα της επιδρομής στο Λούβρο και κυρίως την – εξαιρετικά σπάνια – χρήση του οχήματος αναβατορίου αλλά και την πιθανή εσωτερική πληροφόρηση των δραστών».

Η ετήσια αυτή συνάντηση «Pink Diamond Conference» («Συνέδριο Ροζ Διαμαντιού») πραγματοποιήθηκε το διήμερο 7 και 8 Οκτωβρίου, σε συνεργασία της Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT) και της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (EUROPOL) σε συνεργασία με το επονομαζόμενο ελληνικό FBI.

Οπως επισημαινόταν σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, «αντικείμενο του συνεδρίου αποτέλεσαν οι οργανωμένες ένοπλες ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές ειδών πολυτελείας – όπως ρολόγια, κοσμήματα και διαμάντια – που διαπράττονται από διεθνώς μετακινούμενες εγκληματικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη». Συμπληρώνοντας ενδεικτικά ότι «στο πλαίσιο των εργασιών παρουσιάστηκαν υποθέσεις και επιχειρησιακά παραδείγματα από διάφορες χώρες, ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις και τεχνικές αντιμετώπισης των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη».

Η «μαφία των Ρομά»

Σημειώνεται ότι οι «Ροζ Πάνθηρες» για τους οποίους εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή τους στην επιδρομή στο Λούβρο στην Ελλάδα εμφανίστηκαν τον Ιούνιο του 2007. Τότε λήστεψαν διαδοχικά κοσμηματοπωλεία σε Σαντορίνη, Κω, Ρόδο και αλλού. Τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις έχουν γίνει στη χώρα μας, το 2007, το 2009, το 2011 και το 2014, για την εξάρθρωση ομάδων των «Ροζ Πανθήρων», ενώ το 2017 αναδείχθηκε ότι είχαν κοινούς κλεπταποδόχους με την επονομαζόμενη «μαφία των Ρομά». Προσφάτως είχε προκύψει ότι τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν την 20ή Δεκεμβρίου 2022 ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της Rolex στην Αττική, αφαιρώντας 24 πολυτελή ρολόγια, συνολικής αξίας περίπου 135.000 ευρώ, όπως κι άλλες επιδρομές. Σημειώνεται ότι προ μερικών ετών μία γυναίκα, μέλος της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, είχε αποδράσει από τις φυλακές Κορυδαλλού κι ακολούθως είχε γράψει και βιβλίο για τη δράση των «Ροζ Πανθήρων».

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ