Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Νάπρεντακ Όντζακ

Στην αγωνιστική σεζόν 2025-26 «μπαίνει» και επίσημα, την Τετάρτη (22/10) το βράδυ, η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην Βοσνία, όπου στις 21:00 (COSMOTE SPORT 9HD), αντιμετωπίζουν την Νάπρεντακ Όντζακ, για την πρώτη «μάχη» του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League.

Στο πρώτο επίσημο ματς της χρονιάς, στην έδρα των Βόσνιων, ο Ολυμπιακός στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με «φόντο» τη ρεβάνς του πρώτου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης, στις 30/10, στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη».

«Ενθουσιασμένοι για την έναρξη της σεζόν»

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών:

Αντρέα Γκαρντίνι: «Ξεκινάμε αύριο τη σεζόν, ειδικότερα στο CEV Champions League. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τον αντίπαλό μας. Κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι για να είμαστε εδώ, με στόχο να ξεκινήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε την ευρωπαϊκή μας σεζόν. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό ματς, το πρώτο επίσημο της σεζόν. Θα δούμε. Πολλοί παίκτες μας είναι σε καλή κατάσταση. Θα παλέψουμε, για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες για το δεύτερο ματς στο σπίτι μας».

Αλεξάνταρ Νεντέλκοβιτς: «Είμαστε εδώ, στην Βοσνία. Φτάσαμε αργά το βράδυ χθες, μετά από ένα δύσκολο ταξίδι. Θα κάνουμε την προπόνησή μας σήμερα και θα προετοιμάσουμε το αυριανό ματς. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αρχίζουμε τη σεζόν. Το καλοκαίρι ήταν μεγάλο, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε τα προκριματικά του CEV Champions League. Στόχος μας να προκριθούμε, ενώ επίσης προετοιμαζόμαστε και για το ελληνικό πρωτάθλημα».