Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη της Ευρώπης κόντρα στην Αστερίξ, με φόντο τους ομίλους του Champions League
Ο Ολυμπιακός διεκδικεί κόντρα στη βελγική Αστερίξ το βράδυ της Τετάρτης (22/10, 19:00) την είσοδό του στη φάση των ομίλων του Champions League βόλεϊ γυναικών.
- Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
- Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου απευθύνει η οικογένεια του θύματος
Ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η ομάδα βόλεϊ γυναικών, επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι Πειραιώτες ξεκινούν το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι, διεκδικώντας την είσοδό τους στη φάση των ομίλων του CEV Champions League!
Εκκίνηση από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, με την ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να αντιμετωπίζει την Αστερίξ, την Τετάρτη (22/10) στις 19:00 (COSMOTE SPORT 7HD), στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την πρώτη «μάχη», με στόχο τη νίκη και το πρώτο βήμα, για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Στη συνέχεια (30/10), οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, στη ρεβάνς, στην έδρα της ομάδας του Βελγίου, στην πόλη Μπέβερεν.
Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Στεβάνοβιτς ενόψει του Ολυμπιακός – Αστερίξ: «Με μέγιστη συγκέντρωση, επιθετικότητα και υπομονή»
Η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς μίλησε ενόψει της αναμέτρησης και τόνισε πως «είμαστε προετοιμασμένες για αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε, ότι έχουν καλή άμυνα και παίζουν πολύ γρήγορα. Θεωρούμαστε φαβορί για αυτό το ματς, αλλά ξέρουμε επίσης, ότι πρέπει να μπούμε με μέγιστη συγκέντρωση και επιθετικότητα, πολλή υπομονή, ώστε να το δείξουμε και στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρουμε τους στόχους μας και θέλουμε να τους πετύχουμε βήμα-βήμα».
- Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)
- «Πέταξε» για Ολλανδία και το ματς με τη Φέγενορντ ο Παναθηναϊκός (pics)
- Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»
- Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»
- Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»
- Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη της Ευρώπης κόντρα στην Αστερίξ, με φόντο τους ομίλους του Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις