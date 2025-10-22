Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη της Ευρώπης κόντρα στην Αστερίξ, με φόντο τους ομίλους του Champions League

Ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η ομάδα βόλεϊ γυναικών, επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι Πειραιώτες ξεκινούν το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι, διεκδικώντας την είσοδό τους στη φάση των ομίλων του CEV Champions League!

Εκκίνηση από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, με την ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να αντιμετωπίζει την Αστερίξ, την Τετάρτη (22/10) στις 19:00 (COSMOTE SPORT 7HD), στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την πρώτη «μάχη», με στόχο τη νίκη και το πρώτο βήμα, για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στη συνέχεια (30/10), οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, στη ρεβάνς, στην έδρα της ομάδας του Βελγίου, στην πόλη Μπέβερεν.

Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Στεβάνοβιτς ενόψει του Ολυμπιακός – Αστερίξ: «Με μέγιστη συγκέντρωση, επιθετικότητα και υπομονή»

Η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς μίλησε ενόψει της αναμέτρησης και τόνισε πως «είμαστε προετοιμασμένες για αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε, ότι έχουν καλή άμυνα και παίζουν πολύ γρήγορα. Θεωρούμαστε φαβορί για αυτό το ματς, αλλά ξέρουμε επίσης, ότι πρέπει να μπούμε με μέγιστη συγκέντρωση και επιθετικότητα, πολλή υπομονή, ώστε να το δείξουμε και στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρουμε τους στόχους μας και θέλουμε να τους πετύχουμε βήμα-βήμα».