Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0: Επίδειξη δύναμης από τους «κανονιέρηδες» (vid)
Η Άρσεναλ επικράτησε 4-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο για το τρία στα τρία στην League Phase του UEFA Champions League.
Ούτε ένα, ούτε δύο. Τέσσερα γκολ έβαλε η Άρσεναλ στην Ατλέτικο Μαδρίτης σε διάστημα 13 λεπτών και την «πέταξε» 18η στη βαθμολογία του UCL.
Η λονδρέζικη ομάδα προσπάθησε να πάρει από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα, δημιουργώντας ασφυκτικές καταστάσεις στην άμυνα της Ατλέτικο που είναι επιρρεπής στα λάθη.
Από ένα σουτ του Έζε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Όμπλακ και οι Λονδρέζοι δεν μπόρεσαν να αιφνιδιάσουν τους φιλοξενούμενους.
Στο 25ο λεπτό και μετά από μια κάκιστη έξοδο του Ράγια, σχεδόν στο κόρνερ, ο Άλβαρες είχε την ευκαιρία να πλασάρει από μακριά σε κενό τέρμα αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.
Στο 36’ ο Σάκα γύρισε τη μπάλα στον Γκιόκερες, ο οποίος πλάσαρε σε κενό τέρμα, αλλά ήταν οφσάιντ. Το γκολ ακυρώθηκε.
Δοκάρι είχε και η Ατλέτικο, στο 49’ με τον Άλβασες. Και αφού η ομάδα του Σιμεόνε δεν κατάφερε να προηγηθεί, ακολούθησε… κατηφόρα.
Στο 57΄ έγινε το 1-0 με όμορφη εκτέλεση φάουλ του Ράις και κεφαλιά του Γκάμπριελ.
Μέσα σε 13 λεπτά ήρθαν άλλα τρία τέρματα, ένα από τον Μαρτινέλι στο 64’ και άλλα δύο από τον Γκιόκερες, στο 67´ και στο 70’ για την απόλυτη επιβεβαίωση της ανωτερότητας των Λονδρέζων.
Τελικό σκορ 4-0, 3 στα 3 για τους Άγγλους, μια νίκη σε τρία ματς για τους Μαδριλένους, που με αυτό το ρόστερ και αυτές τις εμφανίσεις, μάλλον πρέπει να κοιτάξουν για τα καλά τον καθρέφτη.
Επόμενο ματς για την Άρσεναλ, στις 26/11, εντός με την Μπάγερν. Η Ατλέτικο, φιλοξενεί την ίδια μέρα την Ίντερ.
Άρσεναλ: Ράϊα, Τίμπερ (82΄ Γουάιτ), Λο. Σκέλι, Σαλιμπά, Γκάμπριελ (72΄ Μοσκέρα), Ράις, Ζουμπιμέντι (72΄ Νόργκααρντ), Έζε (72΄ Νουανέρι), Σάκα, Μαρτινέλι (64΄ Λ. Κέλι), Γιόκερες (82΄ Μερίνο)
Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε (63΄ Μπαένα), Χάνσκο, Λε Νορμάντ, Σιμεόνε (72΄ Γκριεζμάν), Γκονσάλες (64΄ Ρουγκέρι), Μπάριος, Κόκε (63΄ Γκάλαχερ), Σέρλοτ (72΄ Αλμάδα), Άλβαρες
