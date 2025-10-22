Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που κλήθηκε να χειριστεί η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση ενός 9χρονου αγοριού στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός 52χρονου άνδρα για κατάχρηση ανηλίκων.

Ειδικότερα ο 52χρονος φέρεται να ζητούσε από τον 9χρονο να του στέλνει μέσω viber, τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο φωτογραφικό υλικό φορώντας μόνο το εσώρουχό του.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σύμφωνα με το thestival, o 52χρονος είναι φίλος της οικογένειας του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το κινητό τηλέφωνο του άνδρα κατασχέθηκε και εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Θεσσαλονίκη – 52χρονος κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού για κατάχρηση ανηλίκων.

Ειδικότερα, από το Μάιο του τρέχοντος έτους ο 52χρονος μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με ανήλικο ημεδαπό, μηνύματα, συνομιλίες και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις τον προέτρεπε να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε νομότυπη έρευνα της οικίας του 52χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».