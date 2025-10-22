Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο
Ο 52χρονος από τη Θεσσαλονίκη φέρεται να ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού - Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι ο δράστης προέβη και σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
- Έκκληση για μάρτυρες στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λαυρίου απευθύνει η οικογένεια του θύματος
- Η Ουκρανία έδωσε εγγυήσεις ασφαλείας στη Ρωσία για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση που κλήθηκε να χειριστεί η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση ενός 9χρονου αγοριού στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ενός 52χρονου άνδρα για κατάχρηση ανηλίκων.
Ειδικότερα ο 52χρονος φέρεται να ζητούσε από τον 9χρονο να του στέλνει μέσω viber, τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο φωτογραφικό υλικό φορώντας μόνο το εσώρουχό του.
Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.
Σύμφωνα με το thestival, o 52χρονος είναι φίλος της οικογένειας του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το κινητό τηλέφωνο του άνδρα κατασχέθηκε και εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.
Θεσσαλονίκη – 52χρονος κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ
«Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού για κατάχρηση ανηλίκων.
Ειδικότερα, από το Μάιο του τρέχοντος έτους ο 52χρονος μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με ανήλικο ημεδαπό, μηνύματα, συνομιλίες και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις τον προέτρεπε να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.
Σε νομότυπη έρευνα της οικίας του 52χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».
- Διονύσης Σαββόπουλος: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του
- Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Νάπρεντακ Όντζακ
- Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
- Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη ασφαλείας – Τι λέει η Secret Service
- Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis απόψε στα «MEGA Γεγονότα»
- Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και εξαφανίστηκε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις