Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό

Οι αντάρτες που κατέχουν την άδεια εξόρυξης χρυσού της Twangiza Mining στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) έχουν λεηλατήσει τουλάχιστον 500 κιλά χρυσού από τον Μάιο, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας στο Reuters, κατηγορώντας ορισμένους από τους υπαλλήλους της για συνέργεια στην κλοπή.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές, ο κλεμμένος χρυσός έχει αξία περίπου 70 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ)

Το ορυχείο βρίσκεται στην επαρχία του Νότιου Κιβού, όπου οι αντάρτες της M23, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν φέτος μια αστραπιαία επίθεση που τους επέτρεψε να καταλάβουν περισσότερο έδαφος από ποτέ.

Έτσι, κατέλαβαν το ορυχείο τον Μάιο.

«Με τη βοήθεια ορισμένων εργατών, μετέφεραν την πρώτη παρτίδα άνω των 50 κιλών χρυσού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Twangiza Mining τη Δευτέρα σε γραπτή απάντηση στις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τις απώλειες από την κατάληψη του ορυχείου από την M23.

Η καταγγελίες της Twangiza Mining

«Από την κατάληψη, έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 500 κιλά χρυσού και τα έχουν μεταφέρει κρυφά μέσω υπόγειων διαύλων», ανέφερε η εταιρεία.

Η Twangiza Mining, η οποία έχει την έδρα της στο Κονγκό και περιγράφει τον εαυτό της ως κινεζική εταιρεία, δήλωσε ότι έχασε πάνω από 100 κιλά χρυσού το μήνα από την κατάληψη, εκτός από εξοπλισμό και υλικά αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία ετοιμάζεται να υποβάλει επίσημη καταγγελία σε διεθνή διαιτησία και στις αρχές του Κονγκό και έχει κηρύξει ανωτέρα βία, ανέφερε.

Κατηγόρησε τους αντάρτες ότι έδιωξαν τους κατοίκους, κατέστρεψαν εκκλησίες και χρησιμοποίησαν τεχνικούς από τη Ρουάντα για να εξάγουν γεωλογικά δεδομένα με σκοπό την επανέναρξη και επέκταση της εξόρυξης.

«Υπάρχουν περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι που έχουν μείνει στο εργοτάξιο. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους», ανέφερε η εταιρεία.

Η κυβέρνηση της Ρουάντα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Μια επίθεση με drone στις 15 Οκτωβρίου κατέστρεψε την υποδομή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ορυχείο. Δεν είναι σαφές ποιος ήταν υπεύθυνος για την επίθεση με drone.

Η κρίση στο Κονγκό

Οι μάχες στο ανατολικό Κονγκό έχουν σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες φέτος.

Σύμφωνα με ερευνητές του ΟΗΕ, ένοπλες ομάδες έχουν καταλάβει αρκετές περιοχές εξόρυξης στο πλούσιο σε ορυκτά ανατολικό Κονγκό.

Σε ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πέρυσι αναφέρθηκε ότι οι αντάρτες του M23 κέρδιζαν περίπου 300.000 δολάρια το μήνα από φόρους επί των ορυκτών στην πλούσια σε κολομβίτη περιοχή Rubaya.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μεσολάβησε για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα τον Ιούνιο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη σταθεροποίηση του ανατολικού Κονγκό και την προσέλκυση δυτικών επενδύσεων στον τομέα της εξόρυξης.

Η Ρουάντα αρνείται συστηματικά ότι υποστηρίζει τους αντάρτες του M23, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες από εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και περιφερειακές κυβερνήσεις. Το Κατάρ φιλοξενεί άμεσες συνομιλίες μεταξύ του Κονγκό και του M23.

Οι δύο πλευρές δεν τήρησαν την προθεσμία του Αυγούστου για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, αλλά στις 14 Οκτωβρίου συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό παρακολούθησης για μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.