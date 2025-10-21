Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Με το κλίμα στις τάξεις της κυβέρνησης να παραμένει βαρύ μετά το διπλό “χτύπημα” Σαμαρά και Καραμανλή αλλά και την γκρίνια που υπάρχει στη κοινοβουλευτική ομάδα έναντι του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, το Μαξίμου φαίνεται πως στρέφεται στην παλιά αλλά δοκιμασμένη συνταγή της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση.

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης.

Η στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον την περίοδο 2019-2023 κατά του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρατευτεί εκ νέου από το Μαξίμου βάζοντας στο στόχαστρο όλους τους πιθανούς αντιπάλους της κυβέρνησης. Στόχος θα είναι από τη μια πλευρά η Νέα Δημοκρατία να εμφανιστεί ως η μόνη κυβερνητική δύναμη ακόμα και αν έχει κάνει λάθη και από την άλλη πλευρά μια αντιπολίτευση που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στα βράχια. “Στόχος δεν είναι να πείσουμε πως δεν κάνουμε λάθη αλλά ότι οι αντίπαλοι μας θα είναι καταστροφικοί για την χώρα” είπε στο in κυβερνητικό στέλεχος.

Ενδεικτική του κλίματος αλλά και της επιλογής είναι η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος με αφορμή τα Τέμπη κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως θέλει να οδηγήσει τη χώρα στα βράχια. “Θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι εδώ υπάρχει μια χυδαία εκμετάλλευση (…) θα αφήσουμε την πολιτική εκμετάλλευση ενός πένθους να τινάξει την χώρα στον αέρα” είπε ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται στους γονείς αλλά στις πολιτικές δυνάμεις που αξιοποιούν το πένθος των συγγενών.

Όσον αφορά τους δυνητικούς στόχους αυτού του σχεδίου εκεί τα πράγματα μοιάζουν να είναι ξεκάθαρα. “Όλοι θα είναι στο στόχαστρο γιατί ακριβώς αυτός ο υπερπληθυσμός στην κεντροαριστερά, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων, αλλά και οι ετερόκλητες φωνές ακόμα και μέσα στα ίδια τα κόμματα θα μας βοηθήσουν να υποστηρίξουμε πως είμαστε η μόνη λύση” προσέθεσε έτερη γαλάζια πηγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να παίξει το χαρτί Τσίπρα για να φέρει σε μεγάλη κρίση το στάσιμο -δημοσκοπικά- ΠΑΣΟΚ, να δυναμώσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν εντός της Χαριλάου Τρικούπη για να αναδείξει πως υπάρχει ένας ανίσχυρος αρχηγός με πολλούς φύλαρχους, θα επιχειρήσει να τελειώσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια ώρα θα “προμοτάρει” τις ακραίες φωνές για να αναδείξει το χάος που όπως υποστηρίζουν υπάρχει στην αντιπολίτευση.

Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι βέβαια το αν αυτή η στρατηγική θα αποδώσει. Μια σειρά γαλάζιων βουλευτών εκφράζει ενστάσεις καθώς εκτιμούν πως στο Μαξίμου υποτιμούν τόσο την φθορά της κυβέρνησης που είναι δεδομένη μετά από 6 χρόνια κυβέρνησης όσο όμως και από το γεγονός πως ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται απελευθερωμένος από βαρίδια του παρελθόντος αλλά και ανανεωμένος σε επίπεδο ρητορικής.

“Δεν μπορείς να χτυπήσεις τον Τσίπρα θυμίζοντας την καταστροφή του 2015” ανέφερε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής που είχε μάλιστα πρωτοστατήσει στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, θυμίζοντας πως η στρατηγική της αρνητικής διαφήμισης δεν λειτούργησε ούτε στον Αντώνη Σαμαρά το 2015 ούτε στον Αλέξη Τσίπρα το 2019.