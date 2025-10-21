newspaper
Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21 Οκτωβρίου 2025 | 06:55

Το Μαξίμου επιστρέφει στην στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Με το κλίμα στις τάξεις της κυβέρνησης να παραμένει βαρύ μετά το διπλό “χτύπημα” Σαμαρά και Καραμανλή αλλά και την γκρίνια που υπάρχει στη κοινοβουλευτική ομάδα έναντι του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, το Μαξίμου φαίνεται πως στρέφεται στην παλιά αλλά δοκιμασμένη συνταγή της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση.

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν πως ελλείψει ενός θετικού αφηγήματος και με δεδομένη την πίεση τόσο από τον αγροτικό κόσμο όσο όμως και από το κίνημα των Τεμπών η μόνη επιλογή που μπορεί να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση είναι η ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης.

Η στρατηγική της αντιπολίτευσης στην… αντιπολίτευση που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον την περίοδο 2019-2023 κατά του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρατευτεί εκ νέου από το Μαξίμου βάζοντας στο στόχαστρο όλους τους πιθανούς αντιπάλους της κυβέρνησης. Στόχος θα είναι από τη μια πλευρά η Νέα Δημοκρατία να εμφανιστεί ως η μόνη κυβερνητική δύναμη ακόμα και αν έχει κάνει λάθη και από την άλλη πλευρά μια αντιπολίτευση που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στα βράχια. “Στόχος δεν είναι να πείσουμε πως δεν κάνουμε λάθη αλλά ότι οι αντίπαλοι μας θα είναι καταστροφικοί για την χώρα” είπε στο in κυβερνητικό στέλεχος.

Ενδεικτική του κλίματος αλλά και της επιλογής είναι η παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος με αφορμή τα Τέμπη κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως θέλει να οδηγήσει τη χώρα στα βράχια. “Θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι εδώ υπάρχει μια χυδαία εκμετάλλευση (…) θα αφήσουμε την πολιτική εκμετάλλευση ενός πένθους να τινάξει την χώρα στον αέρα” είπε ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται στους γονείς αλλά στις πολιτικές δυνάμεις που αξιοποιούν το πένθος των συγγενών.

Όσον αφορά τους δυνητικούς στόχους αυτού του σχεδίου εκεί τα πράγματα μοιάζουν να είναι ξεκάθαρα. “Όλοι θα είναι στο στόχαστρο γιατί ακριβώς αυτός ο υπερπληθυσμός στην κεντροαριστερά, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων, αλλά και οι ετερόκλητες φωνές ακόμα και μέσα στα ίδια τα κόμματα θα μας βοηθήσουν να υποστηρίξουμε πως είμαστε η μόνη λύση” προσέθεσε έτερη γαλάζια πηγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να παίξει το χαρτί Τσίπρα για να φέρει σε μεγάλη κρίση το στάσιμο -δημοσκοπικά- ΠΑΣΟΚ, να δυναμώσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν εντός της Χαριλάου Τρικούπη για να αναδείξει πως υπάρχει ένας ανίσχυρος αρχηγός με πολλούς φύλαρχους, θα επιχειρήσει να τελειώσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια ώρα θα “προμοτάρει” τις ακραίες φωνές για να αναδείξει το χάος που όπως υποστηρίζουν υπάρχει στην αντιπολίτευση.

Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι βέβαια το αν αυτή η στρατηγική θα αποδώσει. Μια σειρά γαλάζιων βουλευτών εκφράζει ενστάσεις καθώς εκτιμούν πως στο Μαξίμου υποτιμούν τόσο την φθορά της κυβέρνησης που είναι δεδομένη μετά από 6 χρόνια κυβέρνησης όσο όμως και από το γεγονός πως ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται απελευθερωμένος από βαρίδια του παρελθόντος αλλά και ανανεωμένος σε επίπεδο ρητορικής.

“Δεν μπορείς να χτυπήσεις τον Τσίπρα θυμίζοντας την καταστροφή του 2015” ανέφερε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής που είχε μάλιστα πρωτοστατήσει στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, θυμίζοντας πως η στρατηγική της αρνητικής διαφήμισης δεν λειτούργησε ούτε στον Αντώνη Σαμαρά το 2015 ούτε στον Αλέξη Τσίπρα το 2019.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Stream
Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου

Μόνιμη απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή. Ιδιώνυμο αδίκημα και ανάθεση αρμοδιότητας στο ΥΠΕΘΑ μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Απευθύνεται στους «νοκοκυραίους» και πετάει το μπαλάκι στον Ν. Δένδια το Μαξίμου. Η παρουσία Μητσοτάκη σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»

Εφαρμόζοντας την σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, ο Θάνος Πλεύρης, με εγκύκλιο δίνει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διανέμουν στους μετανάστες ένα έντυπο γεμάτο απειλές προκειμένου να «πειστούν» να φύγουν από την χώρα

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Δούκας: Διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις – Ποτέ και για κανέναν λόγο συγκυβέρνηση με ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα
Κρίσιμο το συνέδριο 20.10.25

Δούκας: Διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις - Ποτέ και για κανέναν λόγο συγκυβέρνηση με ΝΔ - Τι είπε για Τσίπρα

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες που να ενώνουν τις προοδευτικές δυνάμεις απέναντι στην ετοιμόρροπη κυβέρνηση της ΝΔ, εκτιμά ο Χάρης Δούκας και μιλά για την ανάγκη ενός συνεδρίου με πλατύ δημοκρατικό διάλογο και καθαρές αποφάσεις

Σύνταξη
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»
Champions League 21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19.45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» – Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα
Διπλή δολοφονία 21.10.25

«Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» - Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα

Τα νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Kαθοριστικά θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά κινητά

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου

Μόνιμη απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή. Ιδιώνυμο αδίκημα και ανάθεση αρμοδιότητας στο ΥΠΕΘΑ μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Απευθύνεται στους «νοκοκυραίους» και πετάει το μπαλάκι στον Ν. Δένδια το Μαξίμου. Η παρουσία Μητσοτάκη σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση
Αναζητώντας ρόλο 21.10.25

Οι επιδιώξεις και τα περιθώρια της ΕΕ στη Γάζα – Από τη λύση δύο κρατών έως την ανοικοδόμηση

Η ΕΕ επιδιώκει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυση Κράτους της Παλαιστίνης και να συμμετάσχει στην αποκατάσταση της ζωής των κατοίκων στη Γάζα και την ανοικοδόμηση. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Απειλητικό έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Φύγετε από την Ελλάδα, αλλιώς φυλακή»

Εφαρμόζοντας την σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, ο Θάνος Πλεύρης, με εγκύκλιο δίνει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διανέμουν στους μετανάστες ένα έντυπο γεμάτο απειλές προκειμένου να «πειστούν» να φύγουν από την χώρα

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά

Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τα εργασιακά και την εξωτερική πολιτική

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα – Βράδυ στους δρόμους της πόλης υπό βροχή
Ελλάδα 21.10.25

Τουλάχιστον 1.000 άστεγοι στην Αθήνα - Νυχτερινή «φωτογραφία» της αστεγίας υπό βροχή

Η καταγραφή των αστέγων στον Δήμο της Αθήνας για πρώτη φορά μετά το 2018 σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας – Το in ακολούθησε τις ομάδες καταγραφής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών
Eκπαιδευτικό χάσμα 21.10.25

Με το πτυχίο ή χωρίς: Οι ανισότητες στην εργασιακή εμπειρία των γυναικών

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι γυναίκες με πανεπιστημιακό τίτλο επωφελούνται από μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα προνόμια στις δουλειές τους, ενώ όσες δεν έχουν σπουδάσει βλέπουν τις ευκαιρίες τους να συρρικνώνονται

Σύνταξη
Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Κόσμος 21.10.25

Δημοκρατία σε κίνδυνο: 10 πράγματα πέρα απ’ τις διαδηλώσεις που μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική, από την Ασία έως την Αφρική, κινήματα για την δημοκρατία προσπαθούν να εμποδίσουν την εξάπλωση αυταρχικών πρακτικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
