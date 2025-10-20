Κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα SAFE – Αντάλλαξαν κατηγορίες Μαρινάκης – Μάντζος

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μετατρέπει τα εσωκομματικά της αδιέξοδα σε εθνικά προβλήματα. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι και επικίνδυνο» σημειώνει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγορώντας για «ψέματα» την αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με το πρόγραμμα SAFE.

Η συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε σήμερα τις πρόσφατες αιτιάσεις του πρωθυπουργού και τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της ομοφωνίας για τη συμμετοχή τρίτων χωρών.

«Δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι και επικίνδυνο»

Ο Δημήτρης Μάντζος έσπευσε να επαναλάβει ότι δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αλλά ο υπουργός Άμυνας εκείνος που όχι μία αλλά περισσότερες φορές, αμφισβήτησε τόσο τη νομική λειτουργία του κανονισμού SAFE όσο και την ανάγκη συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτόν.

Θυμίζει πως «στις 29 Μαΐου 2025 ο κ. Δένδιας έλεγε πως το βέτο απέναντι στην Τουρκία δεν είναι διασφαλισμένο και ότι θα έπρεπε να ονομαστεί «Κανονισμός Κερκόπορτα» ή στις 3 Ιουνίου 2025 έλεγε στη Βουλή ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα».

Η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ «πρέπει να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, ειδικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορεί τα δικά της εσωκομματικά αδιέξοδα να τα μετατρέπει σε εθνικά προβλήματα. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι και επικίνδυνο».

«Η πραγματικότητα τους διέψευσε»

Νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τόνιζε πως «με βάση αυτά τα οποία είπε ο κ. Φιντάν, αποδεικνύεται, ότι για άλλη μια φορά βιάστηκε η αντιπολίτευση στη χώρα μας» υπενθυμίζοντας «όταν είχε πει ο πρωθυπουργός κάποια πράγματα για το SAFE και για την επιτυχία της Ελλάδας να μπορεί να περνάει και από το δικό μας χέρι η οποιαδήποτε έγκριση, δηλαδή να απαιτείται ομοφωνία, αυτό το είχε αμφισβητήσει το ΠΑΣΟΚ και πολλά άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Γεραπετρίτης και Φιντάν συναντήθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο και στην ατζέντα τους ήταν και το πρόγραμμα SAFE

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος απέκρουσε τις κατηγορίες τύπου «για άλλη μια φορά ηττηθήκαμε» και «ενδοτική εξωτερική πολιτική» λέγοντας πως «η ίδια η πραγματικότητα για άλλη μια φορά, ακόμα και μέσα από τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, τους διέψευσε».