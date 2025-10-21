newspaper
Στέγη για τους δημοσίους υπαλλήλους εξασφαλίζει ο Δήμος Λειψών μέσω ΥΠΕΣ
Αυτοδιοίκηση 21 Οκτωβρίου 2025 | 14:28

Στέγη για τους δημοσίους υπαλλήλους εξασφαλίζει ο Δήμος Λειψών μέσω ΥΠΕΣ

Έργα, συνολικού ύψους άνω των 30εκ ευρώ, σε όλη την Ελλάδα χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Χρήστος Ράπτης
ΚείμενοΧρήστος Ράπτης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σε μια κίνηση που δεν συνηθίζει προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος που σε ανάρτηση του έκανε γνωστές νέες χρηματοδοτήσεις σε δήμους της χώρας. Σαφώς και ξεχωρίζει. η χρηματοδότηση προς τον Δήμο Λειψών, με το ποσό των 760 χιλιάδων Ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε αγορά ακινήτων για να δοθεί μόνιμη λύση στη στέγαση των δημοσίων λειτουργών που ενεργούν στο νησί. Ένα διαχρονικό πρόβλημα όχι μόνο για τους Λειψούς αλλά για σχεδόν το σύνολο των νησιώτικων, μικρών, ορεινών και απομακρυσμένων δήμων της Ελλάδας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών στην ανάρτηση του αναφέρει: «Δέκα νέα σημαντικά έργα, συνολικού ύψους άνω των 30εκ ευρώ, σε όλη την Ελλάδα χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Έργα μικρά και μεγάλα, σημαντικά για όλους και ιδίως για τη νεολαία. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής:

  • Δήμος Βέροιας: 13.575.209,26€ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλαση υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης.
  • Δήμος Δυτικής Λέσβου: 7.779.965,05€ για ανέγερση κλειστού βιοκλιματικού γυμναστηρίου στην Καλλονή
  • Δήμος Ωραιοκάστρου: 5.773.239,89€ για την ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση ειδικού στεγάστρου στο κολυμβητήριο
  • Δήμος Ιλίου: 4.500.000,00€ για την κατασκευή Κολυμβητηρίου
  • Δήμος Γαλατσίου: 3.200.000,00€ Aνάπλαση και σύνδεση του κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 111/τ.99 του Δήμου Γαλατσίου, με στόχο τη βελτίωση των ελεύθερων χώρων
  • Δήμος Καρπενησίου: 850.000,00€ για την ανακατασκευή οχετού απορροής όμβριων σε τμήμα της οδού Καρπενησιώτη
  • Δήμος Αγρινίου: 780.000,00€ για προμήθεια και εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενου θόλου για στέγαση αθλητικών εγκαταστάσεων
  • Δήμος Σκύδρας: 700.000,00€ για εσωτερική οδοποιία
  • Δήμος Πρέβεζας: 516.350,00€ για την συντήρηση και αναβάθμιση του ανοιχτού Κολυμβητηρίου του Δήμου
  • Δήμος Ρεθύμνου: 200.000,00€ για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του κτιρίου Άρσης Βαρών «Αρκάδι»

Θερμές ευχαριστίες στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης και στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών.

Τώρα είναι στο χέρι των δέκα δήμων να τρέξουν γρήγορα όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθούν και να παραδοθούν στις τοπικές κοινωνίες.
Και ένα πολύ σημαντικό έργο. Για τον ακριτικό και αγαπημένο Δήμο Λειψών 760.000,00€ για την αγορά ακινήτων από τον Δήμο Λειψών για την κάλυψη της ανάγκης της στέγασης δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί (εκπαιδευτικοί, υγειονομικό προσωπικό, λιμενικό, αστυνομία».

Και μπόνους συνέπειας

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μπόνους 1.335.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Λειψών μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Ο Δήμος Λειψών επιβραβεύεται με πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1.335.000€, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση όλων των ενταγμένων έργων».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

«Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου
Η απόφαση 20.10.25

«Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου

Οικονομική ενίσχυση προς τους υπαλλήλους του Δήμου Πάρου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες στεγαστικές δαπάνες. Η απόφαση προβλέπει μηνιαία παροχή 100 ευρώ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου
Δωρεά 20.10.25

Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ στον Δήμο Χίου και διανομή ζωοτροφών από την ΚΕΔΕ στους πληγέντες από την φετινή πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίο.

Σύνταξη
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η πρωταθλήτρια του Youth League 2025, Μπαρτσελόνα, νίκησε 3-0 τον πρωταθλητή του 2024 Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της σεζόν 2025-26.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη

Μια ακόμη ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρας ο οποίος παίρνει θέση για την τροπολογία που περνάει η κυβέρνηση με το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 21.10.25

Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ξεκάθαρη στάση κράτησε η Πολωνία προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, προτρέποντάς τον να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αλλαγές οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διαφάνεια στο μισθολογικό κομμάτι, μετά τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν για την πάταξη της ανισότητας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο λαός, η νεολαία και οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών κρατούν το θέμα ψηλά, αχρηστεύουν κάθε μηχανισμό συγκάλυψης που στήνει η κυβέρνηση τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό - λαό»

Σύνταξη
ΔΟΕ: Καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό – «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
Ελλάδα 21.10.25

Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταγγέλλει ότι Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου χτύπησε εκπαιδευτικό, κάνοντας μνεία και σε άλλα περιστατικά που εγείρουν ανησυχία

Σύνταξη
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21.10.25

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
