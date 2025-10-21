Στέγη για τους δημοσίους υπαλλήλους εξασφαλίζει ο Δήμος Λειψών μέσω ΥΠΕΣ

Σε μια κίνηση που δεν συνηθίζει προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος που σε ανάρτηση του έκανε γνωστές νέες χρηματοδοτήσεις σε δήμους της χώρας. Σαφώς και ξεχωρίζει. η χρηματοδότηση προς τον Δήμο Λειψών, με το ποσό των 760 χιλιάδων Ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε αγορά ακινήτων για να δοθεί μόνιμη λύση στη στέγαση των δημοσίων λειτουργών που ενεργούν στο νησί. Ένα διαχρονικό πρόβλημα όχι μόνο για τους Λειψούς αλλά για σχεδόν το σύνολο των νησιώτικων, μικρών, ορεινών και απομακρυσμένων δήμων της Ελλάδας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών στην ανάρτηση του αναφέρει: «Δέκα νέα σημαντικά έργα, συνολικού ύψους άνω των 30εκ ευρώ, σε όλη την Ελλάδα χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Έργα μικρά και μεγάλα, σημαντικά για όλους και ιδίως για τη νεολαία. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής:

Δήμος Βέροιας: 13.575.209,26€ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλαση υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης.

Δήμος Δυτικής Λέσβου: 7.779.965,05€ για ανέγερση κλειστού βιοκλιματικού γυμναστηρίου στην Καλλονή

Δήμος Ωραιοκάστρου: 5.773.239,89€ για την ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση ειδικού στεγάστρου στο κολυμβητήριο

Δήμος Ιλίου: 4.500.000,00€ για την κατασκευή Κολυμβητηρίου

Δήμος Γαλατσίου: 3.200.000,00€ Aνάπλαση και σύνδεση του κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 111/τ.99 του Δήμου Γαλατσίου, με στόχο τη βελτίωση των ελεύθερων χώρων

Δήμος Καρπενησίου: 850.000,00€ για την ανακατασκευή οχετού απορροής όμβριων σε τμήμα της οδού Καρπενησιώτη

Δήμος Αγρινίου: 780.000,00€ για προμήθεια και εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενου θόλου για στέγαση αθλητικών εγκαταστάσεων

Δήμος Σκύδρας: 700.000,00€ για εσωτερική οδοποιία

Δήμος Πρέβεζας: 516.350,00€ για την συντήρηση και αναβάθμιση του ανοιχτού Κολυμβητηρίου του Δήμου

Δήμος Ρεθύμνου: 200.000,00€ για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του κτιρίου Άρσης Βαρών «Αρκάδι»

Θερμές ευχαριστίες στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης και στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών.

Τώρα είναι στο χέρι των δέκα δήμων να τρέξουν γρήγορα όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθούν και να παραδοθούν στις τοπικές κοινωνίες.

Και ένα πολύ σημαντικό έργο. Για τον ακριτικό και αγαπημένο Δήμο Λειψών 760.000,00€ για την αγορά ακινήτων από τον Δήμο Λειψών για την κάλυψη της ανάγκης της στέγασης δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί (εκπαιδευτικοί, υγειονομικό προσωπικό, λιμενικό, αστυνομία».

Και μπόνους συνέπειας

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μπόνους 1.335.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Λειψών μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Ο Δήμος Λειψών επιβραβεύεται με πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1.335.000€, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση όλων των ενταγμένων έργων».