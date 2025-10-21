Οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα ηλικιωμένη στη Λεωφόρο Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε χθες Δευτέρα στις 19:30 στον αριθμό 18 της Λεωφόρου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ηλικιωμένη, 85 ετών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα 60 ετών.

Εξέπνευσε

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου εξέπνευσε.

Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία.