Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα γυναίκα στη Λεωφόρο Αμφιθέας
Πεζή παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Αμφιθέας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της και την κατάληξή της στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.
Οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα ηλικιωμένη στη Λεωφόρο Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Ηλικιωμένη, 85 ετών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα 60 ετών
Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε χθες Δευτέρα στις 19:30 στον αριθμό 18 της Λεωφόρου, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Η ηλικιωμένη, 85 ετών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα 60 ετών.
Εξέπνευσε
Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου εξέπνευσε.
Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία.
