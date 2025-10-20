Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως θα επιστρέψει τη σορό ενός ομήρου, την οποία είχε ανακοινώσει χθες πως εντόπισε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός Ισραηλινού κρατούμενου, η εκταφή της οποίας έγινε χθες (την Κυριακή) στη Λωρίδα της Γάζας, στις 20.00» τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, λέει το κείμενο.

Θα είναι ο 13ος νεκρός όμηρος που κρατείτο στη Γάζα και παραδίδεται εκ των 28 που η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει δεσμευτεί να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τις σορούς 16 ομήρων, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενόψει της πιθανότητας να παραληφθεί απόψε η σορός, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Από μια κλωστή η εκεχειρία στη Γάζα

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Γάζα, όπως έδειξε η χθεσινή μέρα με το Ισραήλ να εξαπολύει βομβαρδισμούς και να διακόπτει τη ροή της κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας. Τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους χθες από τις ισραηλινές επιθέσεις και 97 από την πρώτη μέρα εφαρμογής της κατάπαυσης πυρός.

Η κρίση αποκλιμακώθηκε με παρέμβαση των μεσολαβητών όπως φάνηκε και από τα δημόσια σχόλια του Τραμπ που δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία αντέχει ενώ υποβάθμισε τις κατηγορίες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς για παραβίαση των όρων κατάπαυσης πυρός.