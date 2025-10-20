Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του

Ένας από τους κληρονόμους της Hermès, ο Νικολά Πουές έπεσε θύμα απάτης από τον διαχειριστή του. Ο Ερίκ Φρεϊμόν κατόρθωσε να του αποσπάσει σχεδόν το σύνολο της περιουσίας του, αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη στην οικονόμο του Πουές και σύζυγο του επιστάτη του. Την ιστορία του Πουές περιγράφει η Wall Street Journal.

«Ήμασταν εραστές»

Όταν η αστυνομία κάλεσε τον Ερίκ Φρεϊμόν για να τον ανακρίνει, του έκανε την εξής ερώτηση: «Ποια είναι η σχέση σας με τον Νικολά Πουές;» «Ήμασταν εραστές», απάντησε ο Ελβετός και υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες είχαν πολλά χρόνια σχέση, αλλά ζούσαν διακριτικά μεταξύ Λονδίνου, Ισπανίας και Ελβετίας.

Το θύμα της απάτης περιέγραψε διαφορετικά την ιστορία. Κατήγγειλε στη γαλλική αστυνομία, ότι ο Φρεϊμόν –δεν ζει πια- ήταν «απατεώνας, πιθανόν γκάνγκστερ». Είπε ότι τον απομόνωσε από φίλους και συγγενείς με απώτερο σκοπό να του αποσπάσει λίγο-λίγο την περιουσία του.

Ο Πουές, που ήταν γνωστός και ως ο «εκατομμυριούχος ερημίτης», είπε ότι πλέον διαθέτει «μόλις» 1,2 εκατομμύρια δολάρια από ρευστοποίηση ακινήτων. «Κατά τα άλλα δεν μου έχει μείνει τίποτα», πρόσθεσε στην κατάθεσή του. Ο Πουές είχε τη μεγαλύτερη ατομική συμμετοχή στον οίκο πολυτελών ειδών Hermès, γνωστό για τα μεταξωτά φουλάρια του, τις γυναικείες τσάντες Birkin, αλλά και ενδύματα και αρώματα.

Ο 67χρονος Φρεϊμόν, παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών, σκοτώθηκε τον Ιούλιο όταν παρασύρθηκε από τρένο κοντά στο Γκστάαντ. Οι αρχές απέδωσαν τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Το καλοκαίρι του 2022, οι Πουές και Φρεϊμόν είχαν μια συζήτηση για τα οικονομικά του. Ο Πουές ρώτησε τον διαχειριστή του αν είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά 1 εκατ. ελβετικών φράγκων σε ένα ζευγάρι που θεωρούσε σχεδόν οικογένειά του: τον επιστάτη του κτήματος, Ζαντίλ Μπουτράκ, και τη σύζυγό του, Μαρία Πατ. Μάλιστα σκόπευε να υιοθετήσει τον Μπουτράκ, καθώς ο ίδιος δεν είχε παιδιά.

Είπε στον διαχειριστή του ότι του έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Μπουτράκ δεν τον είχε ευχαριστήσει για το δώρο του. Ο Φρεϊμόν του απάντησε ότι «πιθανόν ντρέπεται να μιλήσει για χρήματα».

Τον διάλογο άκουσε η Πατ, η οποία βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο. Έτσι, ενημέρωσε τον Πουές ότι δεν είχαν λάβει με τον σύζυγό της κανένα ποσό.

Και το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται.

Ο Νικολά Πουές μίλησε με έναν Γάλλο διπλωμάτη, φίλο του, ο οποίος τον συμβούλευσε να κάνει έναν έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του. Και όλα ήρθαν στο φως.

Μοτίβο χειραγώγησης

Ήδη από τη δεκαετία του ’80, ο Φρεϊμόν είχε βρεθεί να παρανομεί. Ως εργαζόμενος σε ιδιωτική τράπεζα της Γενεύης, φέρεται να έχει χειριστεί προϋπογεγραμμένες εντολές πελατών για να αποσπάσει μετρητά. Αποκαλύφθηκε ότι ένας φάκελος που έπεσε από το παράθυρο του γραφείου του αποκάλυψε τις πράξεις του.

Την υπόθεση κατάφερε να «κουκουλώσει» ο ισχυρός πεθερός του. Έτσι ο Φρεϊμόν συνέχισε την καριέρα ως διαχειριστής πλούτου για την ευρωπαϊκή ελίτ.

Όταν γνώρισε τον Πούες, εκείνος τον εμπιστεύτηκε τυφλά, παραχωρώντας του πλήρη εξουσιοδότηση για τη διαχείριση των μετοχών του στην Hermès. Ο Φρεϊμόν το 2008, χωρίς να έχει εντολή, πούλησε περίπου 4,8 εκατ. μετοχές του οίκου στη LVMH, βασικό ανταγωνιστή της Hermès.

Οι μετοχές πουλήθηκαν κατά μέσο όρο 86 ευρώ η μία. Σήμερα αξίζουν πάνω από 2.000 ευρώ η καθεμία. Η απώλεια φτάνει τα 15 δισ. δολάρια.

Τα χρήματα ο Φρεϊμόν τα διοχέτευσε μέσω ενός περίπλοκου πλέγματος εταιρειών σε Ελβετία, Ντουμπάι και Παναμά, με λογαριασμούς συνδεδεμένων με πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Εκατοντάδες εκατομμύρια κατέληξαν σε «επενδύσεις-φούσκες» και σε έργα βιτρίνας. Ορισμένα ποσά μεταφέρθηκαν σε εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών, άλλα σε ταμεία στο Ντουμπάι που συνδέονται με Γάλλο τραπεζίτη που εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος πώληση χρυσού από τη Βενεζουέλα.

Ο θάνατος του Φρεϊμόν

Όσο εξελισσόταν η έρευνα των δικαστικών αρχών, τόσο στένευαν τα περιθώρια για τον πρώην διαχειριστή του Πουές. Το καλοκαίρι του 2025, η γαλλική δικαιοσύνη διέταξε πάγωμα των λογαριασμών του και κατάσχεση έργων τέχνης και επίπλων στο σπίτι του στη Γενεύη.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Φρέιμοντ έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο Πουές πρόσφατα ανακάλυψε ότι το σπίτι του στις Άλπεις δεν του ανήκει πια. Χωρίς να το αντιληφθεί, είχε μεταβιβαστεί σε ίδρυμα που ο ίδιος είχε δημιουργήσει.

«Μάλλον υπέγραψα κάποια έγγραφα χωρίς να το καταλάβω», είπε στους ανακριτές.

Ένας παλιός γνώριμος της οικογένειας Hermès, περιγράφοντας την περιπέτεια του Πουές, είπε κάτι: «Το πιο τραγικό δεν είναι τα 15 δις. που χάθηκαν, αλλά τα 20 χρόνια ζωής που του έκλεψαν».