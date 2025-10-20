newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.10.2025 | 07:43
Κίνηση στους δρόμους: Έπεσε τσιμέντο στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία
Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του

Ο 82χρονος Νικολά Πουές, μέτοχος της Hermès, έχασε 15 δισ. δολάρια. Τον εξαπάτησε ο διαχειριστής της περιουσίας του –πιθανόν και εραστής του. Το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του.

Ένας από τους κληρονόμους της Hermès, ο Νικολά Πουές έπεσε θύμα απάτης από τον διαχειριστή του. Ο Ερίκ Φρεϊμόν κατόρθωσε να του αποσπάσει σχεδόν το σύνολο της περιουσίας του, αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χάρη στην οικονόμο του Πουές και σύζυγο του επιστάτη του. Την ιστορία του Πουές περιγράφει η Wall Street Journal.

«Ήμασταν εραστές»

Όταν η αστυνομία κάλεσε τον Ερίκ Φρεϊμόν για να τον ανακρίνει, του έκανε την εξής ερώτηση: «Ποια είναι η σχέση σας με τον Νικολά Πουές;» «Ήμασταν εραστές», απάντησε ο Ελβετός και υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες είχαν πολλά χρόνια σχέση, αλλά ζούσαν διακριτικά μεταξύ Λονδίνου, Ισπανίας και Ελβετίας.

Το θύμα της απάτης περιέγραψε διαφορετικά την ιστορία. Κατήγγειλε στη γαλλική αστυνομία, ότι ο Φρεϊμόν –δεν ζει πια- ήταν «απατεώνας, πιθανόν γκάνγκστερ». Είπε ότι τον απομόνωσε από φίλους και συγγενείς με απώτερο σκοπό να του αποσπάσει λίγο-λίγο την περιουσία του.

Ο Νικολά Πουές

Ο Πουές, που ήταν γνωστός και ως ο «εκατομμυριούχος ερημίτης», είπε ότι πλέον διαθέτει «μόλις» 1,2 εκατομμύρια δολάρια από ρευστοποίηση ακινήτων. «Κατά τα άλλα δεν μου έχει μείνει τίποτα», πρόσθεσε στην κατάθεσή του. Ο Πουές είχε τη μεγαλύτερη ατομική συμμετοχή στον οίκο πολυτελών ειδών Hermès, γνωστό για τα μεταξωτά φουλάρια του, τις γυναικείες τσάντες Birkin, αλλά και ενδύματα και αρώματα.

Ο 67χρονος Φρεϊμόν, παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών, σκοτώθηκε τον Ιούλιο όταν παρασύρθηκε από τρένο κοντά στο Γκστάαντ. Οι αρχές απέδωσαν τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Το καλοκαίρι του 2022, οι Πουές και Φρεϊμόν είχαν μια συζήτηση για τα οικονομικά του. Ο Πουές ρώτησε τον διαχειριστή του αν είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά 1 εκατ. ελβετικών φράγκων σε ένα ζευγάρι που θεωρούσε σχεδόν οικογένειά του: τον επιστάτη του κτήματος, Ζαντίλ Μπουτράκ, και τη σύζυγό του, Μαρία Πατ. Μάλιστα σκόπευε να υιοθετήσει τον Μπουτράκ, καθώς ο ίδιος δεν είχε παιδιά.

Είπε στον διαχειριστή του ότι του έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Μπουτράκ δεν τον είχε ευχαριστήσει για το δώρο του. Ο Φρεϊμόν του απάντησε ότι «πιθανόν ντρέπεται να μιλήσει για χρήματα».

Τον διάλογο άκουσε η Πατ, η οποία βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο. Έτσι, ενημέρωσε τον Πουές ότι δεν είχαν λάβει με τον σύζυγό της κανένα ποσό.

Και το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται.

Ο Νικολά Πουές μίλησε με έναν Γάλλο διπλωμάτη, φίλο του, ο οποίος τον συμβούλευσε να κάνει έναν έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του. Και όλα ήρθαν στο φως.

Μοτίβο χειραγώγησης

Ήδη από τη δεκαετία του ’80, ο Φρεϊμόν είχε βρεθεί να παρανομεί. Ως εργαζόμενος σε ιδιωτική τράπεζα της Γενεύης, φέρεται να έχει χειριστεί προϋπογεγραμμένες εντολές πελατών για να αποσπάσει μετρητά. Αποκαλύφθηκε ότι ένας φάκελος που έπεσε από το παράθυρο του γραφείου του αποκάλυψε τις πράξεις του.

Την υπόθεση κατάφερε να «κουκουλώσει» ο ισχυρός πεθερός του. Έτσι ο Φρεϊμόν συνέχισε την καριέρα ως διαχειριστής πλούτου για την ευρωπαϊκή ελίτ.

Όταν γνώρισε τον Πούες, εκείνος τον εμπιστεύτηκε τυφλά, παραχωρώντας του πλήρη εξουσιοδότηση για τη διαχείριση των μετοχών του στην Hermès. Ο Φρεϊμόν το 2008, χωρίς να έχει εντολή, πούλησε περίπου 4,8 εκατ. μετοχές του οίκου στη LVMH, βασικό ανταγωνιστή της Hermès.

Οι μετοχές πουλήθηκαν κατά μέσο όρο 86 ευρώ η μία. Σήμερα αξίζουν πάνω από 2.000 ευρώ η καθεμία. Η απώλεια φτάνει τα 15 δισ. δολάρια.

Τα χρήματα ο Φρεϊμόν τα διοχέτευσε μέσω ενός περίπλοκου πλέγματος εταιρειών σε Ελβετία, Ντουμπάι και Παναμά, με λογαριασμούς συνδεδεμένων με πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Εκατοντάδες εκατομμύρια κατέληξαν σε «επενδύσεις-φούσκες» και σε έργα βιτρίνας. Ορισμένα ποσά μεταφέρθηκαν σε εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών, άλλα σε ταμεία στο Ντουμπάι που συνδέονται με Γάλλο τραπεζίτη που εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος πώληση χρυσού από τη Βενεζουέλα.

Ο θάνατος του Φρεϊμόν

Όσο εξελισσόταν η έρευνα των δικαστικών αρχών, τόσο στένευαν τα περιθώρια για τον πρώην διαχειριστή του Πουές. Το καλοκαίρι του 2025, η γαλλική δικαιοσύνη διέταξε πάγωμα των λογαριασμών του και κατάσχεση έργων τέχνης και επίπλων στο σπίτι του στη Γενεύη.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Φρέιμοντ έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο Πουές πρόσφατα ανακάλυψε ότι το σπίτι του στις Άλπεις δεν του ανήκει πια. Χωρίς να το αντιληφθεί, είχε μεταβιβαστεί σε ίδρυμα που ο ίδιος είχε δημιουργήσει.

«Μάλλον υπέγραψα κάποια έγγραφα χωρίς να το καταλάβω», είπε στους ανακριτές.

Ένας παλιός γνώριμος της οικογένειας Hermès, περιγράφοντας την περιπέτεια του Πουές, είπε κάτι: «Το πιο τραγικό δεν είναι τα 15 δις. που χάθηκαν, αλλά τα 20 χρόνια ζωής που του έκλεψαν».

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας
Και νέα προειδοποίηση 19.10.25

Ισραηλινός στρατός: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας – Ολοκληρώσαμε τα αντίποινά μας

Οι IDF θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και θα ανταποκριθούν σθεναρά σε οποιαδήποτε παραβίασή της, λένε οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25 Upd: 22:37

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20.10.25

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αγχώνουν οι προδημοσιεύσεις της «Ιθάκης» – Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα, νευρικότητα στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Αγχώνουν οι προδημοσιεύσεις της «Ιθάκης» – Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα, νευρικότητα στην Αριστερά

Θέμα χρόνου η δημοσίευση των πρώτων αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού,, ξεκαθαρίσματα στην Αριστερά εν αναμονή του κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Αποκάλυψη in: Το σκούτερ στο Μοναστηράκι, ο «χωρισμός» στην Φοινικούντα και τα τέσσερα νέα «κλειδιά» στο θρίλερ της Μεσσηνίας
Ελλάδα 20.10.25

Αποκάλυψη in: Το σκούτερ στο Μοναστηράκι, ο «χωρισμός» στην Φοινικούντα και τα τέσσερα νέα «κλειδιά» στο θρίλερ της Μεσσηνίας

Τα νέα στοιχεία από τις απολογίες των δραστών, τα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων κι οι καταγραφές των καμερών στην Καλαμάτα. Τι ακριβώς ερευνούν ΕΛ.ΑΣ. και Δικαιοσύνη για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
Θρόνος 20.10.25

Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Θρόνος ή λεκάνη; Δεν έχει σημασία. Το νέο βιβλίο του εκδοτικού ομίλου Lonely Planet μας ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες. Γούστα είναι αυτά...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη
Πολιτική 20.10.25

Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη

Το κενοτάφιο της Πλατείας Συντάγματος που ανεγέρθηκε προκειμένου να θυμίζει και να τιμά τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες Ελληνες από τα πεδία των μαχών

Μιχάλης Γελασάκης
Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Στη Σλοβενία για MED9 σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης, λίγο πριν τη σύγκρουση στη Βουλή

Με τα μάτια στραμμένα στον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Κυρ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9 και λανσάρει την πρωτοβουλία "5x5''. Τι αναμένεται να πει στη Σύνοδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις
Έτεκε μυν 20.10.25

Πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ: Με χαμηλή βαθμολογία την αξιολογούν οι καταναλωτικές ενώσεις

Δεν πετάνε τη σκούφια τους οι ενώσεις καταναλωτών για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, με την ονομασία «1000 κωδικοί». ΕΚΠΟΙΖΩ, ΚΕΠΚΑ, ΕΕΚΕ και ΙΝΚΑ μιλάνε στο in

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κατεχόμενα: Γιατί ο Ερχιουρμάν δυσκολεύει τον Χριστοδουλίδη και διευκολύνει την Τουρκία
Κατεχόμενα 20.10.25

Γιατί ο Ερχιουρμάν δυσκολεύει Χριστοδουλίδη και διευκολύνει Τουρκία

Η φαινομενικά πιο ήπια στάση του Ερχιουρμάν δεν σηματοδοτεί αλλαγή πολιτικής, αφού «ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δεν διαφοροποιείται επί της ουσίας από τις θέσεις του Τατάρ και της Αγκυρας».

Σύνταξη
