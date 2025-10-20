Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διέσωσε 91 ανθρώπους που επέβαιναν σε πλεούμενο με μετανάστες ανοικτά από τη νήσο Λαμπεντούζα (νότια), προσθέτοντας όμως πως δύο από αυτούς βρέθηκαν νεκροί (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Δύο μετανάστες πέθαναν εξαιτίας κατάποσης καυσίμου, και άλλοι 14 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση Migranti, a Lampedusa due morti e 14 in gravi condizioni #migranti #lampedusa #19ottobre https://t.co/W34ph6WjAx

— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) October 19, 2025

«Κατά την επιθεώρηση των τμημάτων κάτω από το κατάστρωμα» βρέθηκαν μετανάστες «σε σοβαρή κατάσταση» και «δυο πτώματα, αρρένων αμφότερα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Οι επιζώντες – 85 άνδρες, γυναίκα και πέντε που πιστεύεται πως είναι ανήλικοι – αποβιβάστηκαν και ορισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.

La mattanza continua nel silenzio totale. Altre due salme sbarcate a #Lampedusa da un barcone con 80 sopravvissuti in precarie condizioni: una decina privi di sensi per le esalaziono da idrocarburi sono stati portati al Poliambulatorio

👇🏽 pic.twitter.com/c9oEsxpG06 — angela caponnetto (@AngiKappa) October 19, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, οι δυο μετανάστες πέθαναν εξαιτίας κατάποσης καυσίμου στο αμπάρι, ενώ άλλοι 14 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι μετανάστες είναι υπήκοοι Πακιστάν, Ερυθραίας και Σομαλίας, κατά την ίδια πηγή.

Θέατρο μιας ακόμη τραγωδίας

Τα νερά ανοικτά από τη Λαμπεντούζα μετατράπηκαν ήδη σε θέατρο ακόμη μιας τραγωδίας με πρωταγωνιστές μετανάστες την Παρασκευή, όταν κάπου 30 άνθρωποι κηρύχτηκαν αγνοούμενοι έπειτα από ναυάγιο.

Πηγή: ΑΠΕ