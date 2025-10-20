Πού μπορείτε να βρείτε το επετειακό τζάκετ του Ολυμπιακού (pics)
Το νέο επετειακό τζάκετ του Ολυμπιακού προκαλεί αίσθηση και αρέσει! – Πώς θα το αποκτήσετε.
Το πρωί της Δευτέρας (20/10) ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το ταξίδι του στη Βαρκελώνη, εν όψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19:45)
Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εθεάθησαν να φορούν ένα εντυπωσιακό τζάκετ κατά την αναχώρησή τους, που κέντρισε τα βλέμματα όλων.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Aimé Leon Doré έχουν αναπτύξει μία συνεργασία που συνδυάζει την ποδοσφαιρική κληρονομιά με το μοντέρνο streetwear.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Η κληρονομιά συναντά το στιλ. Κλασικό. Διαχρονικό. Θρυλικό. Ερυθρόλευκο» αναφέρει η σχετική λεζάντα, με τις φωτογραφίες να απεικονίζουν το μοντέλο του αμερικανικού brand με μπουφάν, σκούφο και κασκόλ εμπνευσμένο από τους νταμπλούχους Ελλάδας. Ένα tribute στα 100 χρόνια ιστορίας, που αποτυπώνει μαγεία, στυλ και διαχρονικότητα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η τιμή του τζάκετ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Ωστόσο, μια ματιά στην ιστοσελίδα της Aime Leon Dore και σε ανάλογα τζάκετς που κυκλοφορούν, δίνουν μια τάση των τιμών. Παρόμοια τζάκετ κοστίζουν από 500 έως 1000 δολάρια, ενώ υπάρχουν και τα συλλεκτικά που μπορεί να πηγαίνει σε τιμή που ξεπερνά τα 1500 δολάρια το κομμάτι.
Το κόστος του θα γίνει γνωστό σύντομα, καθώς το e-shop έχει ανοίξει και αναμένεται να κυκλοφορήσει και επίσημα το τζάκετ του Ολυμπιακού με την οριστική τιμή του.
- Πέθανε ο Ρούμπεν Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
- Τέμπη: Αναρτήθηκε η απόφαση για τον ορισμό του χώρου διεξαγωγής της δίκης
- «Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
- Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
- Ευρώπη: Η μέρα που «ο πόλεμος δεν αποκλείεται» έχει φτάσει
- Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις