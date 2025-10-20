Πού μπορείτε να βρείτε το επετειακό τζάκετ του Ολυμπιακού (pics)

Το πρωί της Δευτέρας (20/10) ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το ταξίδι του στη Βαρκελώνη, εν όψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19:45)

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εθεάθησαν να φορούν ένα εντυπωσιακό τζάκετ κατά την αναχώρησή τους, που κέντρισε τα βλέμματα όλων.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Aimé Leon Doré έχουν αναπτύξει μία συνεργασία που συνδυάζει την ποδοσφαιρική κληρονομιά με το μοντέρνο streetwear.

«Η κληρονομιά συναντά το στιλ. Κλασικό. Διαχρονικό. Θρυλικό. Ερυθρόλευκο» αναφέρει η σχετική λεζάντα, με τις φωτογραφίες να απεικονίζουν το μοντέλο του αμερικανικού brand με μπουφάν, σκούφο και κασκόλ εμπνευσμένο από τους νταμπλούχους Ελλάδας. Ένα tribute στα 100 χρόνια ιστορίας, που αποτυπώνει μαγεία, στυλ και διαχρονικότητα.

Η τιμή του τζάκετ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Ωστόσο, μια ματιά στην ιστοσελίδα της Aime Leon Dore και σε ανάλογα τζάκετς που κυκλοφορούν, δίνουν μια τάση των τιμών. Παρόμοια τζάκετ κοστίζουν από 500 έως 1000 δολάρια, ενώ υπάρχουν και τα συλλεκτικά που μπορεί να πηγαίνει σε τιμή που ξεπερνά τα 1500 δολάρια το κομμάτι.

Το κόστος του θα γίνει γνωστό σύντομα, καθώς το e-shop έχει ανοίξει και αναμένεται να κυκλοφορήσει και επίσημα το τζάκετ του Ολυμπιακού με την οριστική τιμή του.