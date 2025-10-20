ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ
«Το ΚΚΕ δεν συμμερίζεται τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή του Τουφάν Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος, άλλωστε παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια» επισημαίνει σχόλιο του κόμματος και προσθέτει:
«Παίρνουμε υπόψη την ιστορική εμπειρία, τη στενή σχέση των ηγετών των κατεχομένων εδαφών με το τουρκικό κράτος και την πολιτική του, τις δηλώσεις του νεοεκλεγέντα, ότι θα κινείται σε συνεννόηση με την τουρκική κυβέρνηση, τη θέση του περί «δύο λαών» που παραπέμπει στη λογική των δύο κρατών. Παραμένουν οι επικίνδυνες θέσεις για τα «δύο συνιστώντα κράτη» ως βάση τυχόν διαπραγματεύσεων και είναι σε εξέλιξη ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις και απαράδεκτα διχοτομικά σχέδια».
Κύπρος ενιαία, ανεξάρτητη
«Τα γεγονότα τονίζουν την αναγκαιότητα της πάλης για Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη, με μια και μόνη κυριαρχία, μια ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά και άλλα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με τον λαό κυρίαρχο» υπογραμμίζει το ΚΚΕ καταλήγοντας.
