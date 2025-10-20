newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
20.10.2025 | 07:43
Κίνηση στους δρόμους: Έπεσε τσιμέντο στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία
Νίκη Ερχιουμάν στα κατεχόμενα: Μήνυμα ελπίδας ή νίκη του βαθέος κράτους της Τουρκίας;
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 06:29

Νίκη Ερχιουμάν στα κατεχόμενα: Μήνυμα ελπίδας ή νίκη του βαθέος κράτους της Τουρκίας;

Τα συγχαρητήρια στον Ερχιουμάν, η οργή Μπαχτσελί και τα διαπιστευτήρια του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη στην Άγκυρα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
«Το βαθύ κράτος της Τουρκίας νίκησε» σχολίαζαν διπλωμάτες στο in αναφορικά με τις εκλογές στα κατεχόμενα και την νίκη του Τουφάν Ερχιουμάν απέναντι στον Ερσίν Τατάρ.

Ο Ερχιουμάν έρχεται ως υποστηρικτής μίας λύσης στο Κυπριακό, κλίνοντας περισσότερο στη βάση της συνοσμοσπονδίας και όχι της ομοσπονδίας. Και πήρε τις ψήφους των τουρκοκυπρίων που θέλουν λύση στο Κυπριακό. Ως το μη χείρον βέλτιστον.

Η περίπτωση Ερχιουμάν

Ωστόσο ο Ερχιουμάν δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Κύπρο.

Όπως λένε αρμόδιες πηγές στο in ο Ερχιουμάν είχε τη στήριξη της Άγκυρας και κυρίως του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Με τον Τατάρ να έχει εξελιχθεί εδώ και καιρό σε ένα αδιέξοδο που η Τουρκία δεν θα ήθελε να συνεχιστεί και να τη βαραίνει.

Και ακόμα και αν οι θέσεις του δεν παραπέμπουν σε ομοσπονδία, η εκλογή του σε κάθε περίπτωση αλλάζει το παιχνίδι στο Κυπριακό.

Ακόμα και αν το ΑΚΡ έκανε τα τυπικά υπέρ του Τατάρ, στην πραγματικότητα στήριξε τον Ερχιουμάν. Διά της αποστασιοποίησης και της πολύτιμης σιωπής.

Διαλλακτικότητα αλλά πολιτική στις γραμμές της Άγκυρας

Πηγές στα κατεχόμενα περιμένουν ο Ερχιουμάν να «στριμώξει» την πλευρά Χριστοδουλίδη.

Και αυτό γιατί θα εμφανιστεί πιο διαλλακτικός, έστω και με θέσεις που δεν θα μπορεί να συμφωνήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά κυρίως αναδεικνύοντας τα κακώς κείμενα που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της κατοχής, ζητώντας από τη Λευκωσία να δώσει λύσεις. Όπως για τα παιδιά των μικτών γάμων, αλλά και το περιουσιακό.

Διαπραγματεύσεις

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η νίκη Ερχιουμάν έναντι του Τατάρ θα φέρει ξανά τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Και ίσως την ελληνοκυπριακή πλευρά σε δυσκολότερη θέση, ιδιαίτερα με τη θέση που διαμορφώνουν πλέον οι ΗΠΑ, απαιτώντας την επιβολή λύσεων στην περιοχή.

Για τους τουρκοκύπριους της Αριστεράς και τους σκληρούς οπαδούς μίας ομοσπονδακής λύσης, ο Ερχιουμάν εμφανίστηκε ως «λύση», αλλά στην πραγματικότητα εκτιμούν ότι  θα παίξει το παιχνίδι της Τουρκίας. Σημειώνουν δε πως όταν η Άγκυρα ήθελε να χάσει ο Ακιντζί το πέτυχε.

Σε κάθε περίπτωση στις τάξεις των προοδευτικών τουρκοκύπριων η ήττα Τατάρ έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και αναρτήσεις θριάμβου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τον Ερχιουμάν να αναμένεται να δείξει στο τραπέζι των συνομιλιών αν θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες ή όχι. Ο νέος τουρκοκύπριος ηγέτης άλλωσε μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμα περισσότερο την Άγκυρα φέρνοντας μία εικόμα διαλλακτικότητας ακόμα και κατ’ επίφαση.

Διαπιστευτήρια και συγχαρητήρια

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ερχιουμάν επέλεξε να δώσει διαπιστευτήρια στην Άγκυρα, δηλώνοντας σύμπλευση, αφού όπως είπε θα εργαστεί σε πλήρη συνεννόηση με την Τουρκία όσον αφορά το Κυπριακό, όσο και την εξωτερική πολιτική.

Συγχαρητήρια για την εκλογή του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ωστόσο υπενθύμισε ότι «η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Συγχαρητήρια στον Ερχιουμάν έδωσε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχόμενος «οι εκλογές αυτές, στις οποίες οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας εξέφρασαν τη βούλησή τους μέσω της κάλπης, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δημοκρατική ωριμότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, να αποβούν ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας».

Ο Μπαχτσελί ζητά ένωση των κατεχομένων με την Τουρκία

Αντίθετα ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν και επικεφαλής του εθνικιστικού ΜΗΡ, ο οποίος μίλησε για μη αποδεκτά αποτελέσματα. Σημείωσε δε ότι «το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ πρέπει να συγκληθεί επειγόντως και να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά και πρέπει να λάβει απόφαση για την ένταξή της στην Τουρκική Δημοκρατία».

Για ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας «για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανένωση που θα εγγυάται την ειρήνη και ευημερία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια» έκανε λόγο από την πλευρά της Αθήνας ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ενώ ο Ερσίν Τατάρ μίλησε για συμφέροντα από το εξωτερικό που τον πολέμησαν.

Συγχαρητήρια στον Ερχιουμάν έδωσε επίσης ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου σημειώνοντας ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης της ομοσπονδίας και της επανένωσης στέλνοντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ενώ και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου σε ανάρτηση της ανέφερε ότι οι τουροκύπριοι  γύρισαν την πλάτη στη λύση των δύο κρατών.

Η στάση που θα κρατήσει τελικά ο Ερχιουμάν και ποια γραμμή θα διαλέξει της ομοσπονδίας ή της συνομοσπονδίας μένει να φανεί. Καθώς και το πώς θα υποδεχθεί την όποια θέση ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

