HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένα ερωτικό γράμμα φέρνει τα πάνω κάτω

Η Ελβίρα γράφει ερωτικό γράμμα στον Χάρι στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00 στο MEGA.

Την ίδια ώρα, ο Παντελής συνεχίζει να πιέζει την Πελαγία να ερευνήσει το ξενοδοχείο για αρχαία, με απώτερο σκοπό να αναστείλει τη λειτουργία του HOTΕΛ ΕΛVIRA. Η ζήλεια όμως της Λαμπρινής θα θέσει σε κίνδυνο και αυτό του το σχέδιο.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 9 – «Πόλεμος Πάντων Πατήρ» (Β)

Ο Παντελής βάζει μέσον την παλιά γνωστή του από την Εφορία Αρχαιοτήτων, την Πελαγία, να διαδώσει ότι το HOTΕΛ ΕΛVIRA είναι δήθεν χτισμένο πάνω σε αρχαία και γι’ αυτό αναστέλλεται η λειτουργία του. Στο σχέδιο μπλέκεται άθελά του και ο Ηλίας, ο οποίος απολαμβάνει τον θαυμασμό του πατέρα του και όχι μόνο, αγνοώντας ότι ο καθένας τον χρησιμοποιεί για δικό του όφελος.

Η Λαμπρινή όμως ζηλεύει την υπεύθυνη αρχαιοτήτων και οι ενέργειές της μπορεί να τινάξουν στον αέρα το σχέδιο του Παντελή. Μέχρι να έρθει στο φως όλη η πλεκτάνη, ο Γιάννης εκμεταλλεύεται τον ντόρο γύρω από τα αρχαία για να στήσει μια διαδικτυακή μπίζνα πώλησης δήθεν αρχαίων κτερισμάτων, που τα προωθεί η Νούλη ντυμένη ως ιέρεια, κάνοντας ταυτόχρονα εξάσκηση για τον ρόλο της στην τραγωδία.

Η Ελβίρα τελικά γράφει ένα ερωτικό γράμμα στον Χάρι για να το διαβάσει στο αεροπλάνο, αλλά δυστυχώς μαθαίνει την αλήθεια γι’ αυτόν από τον Φίλιππο, όταν εκείνος έχει ήδη φύγει.

Γκεστ επεισοδίου: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

